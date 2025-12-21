हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOnePlus 15R Vs Google Pixel 9a: 50 की रेंज में किसे खरीदना होगा ज्यादा फायदेमंद, यहां जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक फुल कंपैरिजन

OnePlus 15R Vs Google Pixel 9a: 50 की रेंज में किसे खरीदना होगा ज्यादा फायदेमंद, यहां जानें फीचर्स से लेकर कीमत तक फुल कंपैरिजन

OnePlus 15R Vs Google Pixel 9a: OnePlus ने अपना नया ‘वैल्यू फ्लैगशिप’ OnePlus 15R लॉन्च कर दिया है जो आते ही 50,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में चर्चा का केंद्र बन गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Dec 2025 08:48 AM (IST)
OnePlus 15R Vs Google Pixel 9a: OnePlus ने अपना नया ‘वैल्यू फ्लैगशिप’ OnePlus 15R लॉन्च कर दिया है जो आते ही 50,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में चर्चा का केंद्र बन गया है. वहीं, Google का Pixel 9a इस रेंज में कंपनी का एंट्री-लेवल फ्लैगशिप है. दोनों ही फोन प्रीमियम फीचर्स के साथ आते हैं लेकिन आपके लिए कौन-सा ज्यादा सही रहेगा? आइए विस्तार से तुलना करते हैं.

OnePlus 15R Vs Google Pixel 9a: डिस्प्ले

OnePlus 15R में 6.83-इंच का 1.5K LTPS AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसके साथ Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन और IP68, IP69 व IP69K जैसी हाई-लेवल वॉटर-डस्ट रेटिंग दी गई है.

वहीं Pixel 9a में 6.3-इंच का Full HD+ OLED पैनल है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक सीमित है. डिस्प्ले क्वालिटी और मजबूती के मामले में OnePlus 15R साफ तौर पर आगे निकलता है.

OnePlus 15R Vs Google Pixel 9a: प्रोसेसर

OnePlus 15R में नया Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है जो इसे गेमिंग और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए काफी ताकतवर बनाता है. इसके साथ अलग Wi-Fi और टच रिस्पॉन्स चिप्स भी मिलती हैं, जिससे नेटवर्क स्पीड और स्क्रॉलिंग अनुभव बेहतर होता है.

Pixel 9a में Google का Tensor G4 चिपसेट है जो AI फीचर्स के लिए तो अच्छा है लेकिन कच्ची परफॉर्मेंस के मामले में Qualcomm के फ्लैगशिप प्रोसेसर से पीछे रह जाता है.

बैटरी और चार्जिंग में कौन आगे?

OnePlus 15R में 7,400mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो अब तक किसी भी OnePlus फोन में सबसे ज्यादा है. इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है.

Pixel 9a में 5,100mAh बैटरी है और बॉक्स में चार्जर भी नहीं मिलता. इसकी चार्जिंग स्पीड 23W वायर्ड और 7.5W वायरलेस तक सीमित है. बैटरी बैकअप के मामले में OnePlus 15R की बढ़त साफ दिखाई देती है.

OnePlus 15R Vs Google Pixel 9a: सॉफ्टवेयर

OnePlus 15R, Android 16 पर आधारित OxygenOS 16 के साथ आता है जिसमें AI Eraser, AI Portrait Glow, Mind Space जैसे फीचर्स और ढेरों कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं. कंपनी चार साल के OS अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी पैच का वादा करती है.

Pixel 9a में क्लीन और सिंपल Stock Android मिलता है, साथ ही सात साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स का भरोसा भी. Google के AI फीचर्स सबसे पहले Pixel फोन पर ही आते हैं जो इसे खास बनाता है.

OnePlus 15R Vs Google Pixel 9a: कैमरा सेटअप

OnePlus 15R में 50MP Sony IMX906 प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 32MP ऑटोफोकस सेल्फी कैमरा दिया गया है जो 4K 120fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है.

Pixel 9a में 48MP मेन कैमरा, 13MP अल्ट्रा-वाइड और 13MP फ्रंट कैमरा मिलता है जिसमें 4K 30fps वीडियो सपोर्ट है. हार्डवेयर के मामले में OnePlus आगे लगता है लेकिन फोटोग्राफी में Google की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग अक्सर गेम बदल देती है.

OnePlus 15R Vs Google Pixel 9a: कीमत

OnePlus 15R की शुरुआती कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 47,999 रुपये रखी गई है. लॉन्च ऑफर्स के साथ यह फोन करीब 44,999 रुपये में मिल सकता है. दूसरी ओर, Pixel 9a को 49,999 रुपये में पेश किया गया था लेकिन अब यह अक्सर 42,000 से 45,000 रुपये के बीच बिकता नजर आता है. कीमत के लिहाज से फिलहाल दोनों ही फोन लगभग बराबरी पर खड़े हैं.

आखिर आपके लिए कौन-सा फोन सही?

अगर आप पावर यूजर हैं जिन्हें गेमिंग, मल्टीटास्किंग, बड़ी बैटरी, तेज चार्जिंग और हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले चाहिए तो OnePlus 15R आपके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प है.

लेकिन अगर आप लंबे समय तक अपडेट्स, साफ-सुथरा Android अनुभव और Google के AI फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं, साथ ही कॉम्पैक्ट फोन पसंद करते हैं तो Pixel 9a एक समझदारी भरा चुनाव साबित हो सकता है.

Published at : 21 Dec 2025 08:48 AM (IST)
TECH NEWS HINDI OnePlus 15R Vs Google Pixel 9a
Embed widget