ईरान ने इजरायली PM के दफ्तर को उड़ाने का किया दावा, अब सामने आए नेतन्याहू, जानें क्या कहा

ईरान के इजरायली प्रधानमंत्री के दफ्तर को उड़ाने के दावे के बाद अब बेंजामिन नेतन्याहू सामने आये हैं. उन्होंने मिसाइल हमले के स्थल का दौरा किया. साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया. नेतन्याहू ने कहा, 'परमाणु शक्ति से लैस ईरान पूरी मानवता के लिए खतरा होगा. इजरायल लोगों की रक्षा कर रहा है.' उन्होंने ईरान के यूरोप पर हमला करने को लेकर कहा कि इसको लेकर उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी.

क्या बोले नेतन्याहू?

नेतन्याहू ने कहा, 'मैं दुनिया को बचाने के इस महत्वपूर्ण प्रयास में हमारे साथ शामिल होने के लिए हमारे महान मित्र और विश्व के महान नेता डोनाल्ड ट्रम्प को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं. परमाणु शक्ति से लैस ईरान 'पूरी मानवता के लिए खतरा' होगा और इज़राइल कई लोगों की रक्षा कर रहा है. मैंने कहा था कि ईरानी यूरोप को निशाना बनाएंगे. उन्होंने ऐसा किया.'

'तेहरान के तानाशाह नागरिकों को बनाते निशाना'

इजरायली पीएम ने आगे कहा, 'ऑपरेशन 'रोरिंग लायन' का तीसरा दिन है. जिसे इजरायल और अमेरिका ने मिलकर इजरायल के अस्तित्व के लिए मंडरा रहे खतरों और अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए मंडरा रहे बड़े खतरों को विफल करने के लिए शुरू किया था. कहा, इस जगह पर तेहरान के आतंकवादियों ने निर्दोष नागरिकों पर बमबारी की थी. तेहरान के तानाशाह नागरिकों को निशाना बनाते हैं. हम नागरिकों की रक्षा के लिए तेहरान के तानाशाहों को निशाना बनाते हैं.'

'रक्षा के लिए शुरू किया अभियान'

उन्होंने कहा, 'मैंने कई बार कहा है कि वे न केवल इजरायल और अमेरिका को धमकी देते हैं बल्कि वह और लोगों को भी निशाना बनाएंगे, वे यूरोप को निशाना बनाएंगे. उन्होंने ऐसा किया. अगर उन्हें परमाणु हथियार और उन्हें पहुंचाने के साधन, बैलिस्टिक मिसाइलें, अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें मिल जाती हैं, तो वे पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाएंगे. इसलिए हमने अपनी रक्षा के लिए यह अभियान शुरू किया है.'

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says, "This is the third day of Operation Roaring Lion, the operation the Israeli army and the state of Israel set out to, with our great friends, the United States of America and President Trump, to thwart existential threats to Israel… https://t.co/HFWKEbS8ds pic.twitter.com/2eZY8FbmGk — ANI (@ANI) March 2, 2026

ईरान ने किया था इजरायली पीएम के दफ्तर पर हमले का दावा

बता दें इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान उस समय सामने आया है. जब इससे पहले ईरान की ओर से दावा किया गया था कि उसने सोमवार (2 मार्च) को

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला किया. ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने यह तक कह दिया कि उसकी ओर से इजरायली पीएम के ऑफिस को निशाना बनाने के साथ-साथ इजरायली वायुसेना के कमांडर की मौजूदगी वाली जगह पर भी हमला किया. रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि नेतन्याहू के बारे में कोई जानकारी नहीं है.