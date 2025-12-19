Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Year Ender 2025: इस साल एआई कंपनियों ने भारतीय यूजर्स की मौज कर दी. एआई की रेस में एक-दूसरे को पछाड़ने में लगी कंपनियों ने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान फ्री कर दिए, जिससे यूजर्स को बिना पैसे दिए ही प्रीमियम फीचर्स का फायदा उठाने का मौका मिल गया. हालांकि, इसमें फायदा सिर्फ यूजर्स का नहीं हुआ है. एआई कंपनियों को भी अपने मॉडल की ट्रेनिंग के लिए करोड़ों लोगों का डेटा मिलेगा. आइए जानते हैं कि इस साल किन कंपनियों ने अपने सब्सक्रिप्शन फ्री में ऑफर किए.

गूगल

गूगल ने इस साल नवंबर में अपने जेमिनी एआई प्रो सब्सक्रिप्शन को जियो यूजर्स के लिए फ्री कर दिया. भारत में जियो के करीब 50 करोड़ यूजर्स हैं और उन्हें 18 महीनों के लिए 1950 रुपये मंथली वाला यह प्लान फ्री में दिया जा रहा है. साथ ही कंपनी गूगल ने पिछले हफ्ते भारत को उन देशों में भी शामिल कर लिया है, जहां वह अपने एआई प्लस पैकेज पर भारी छूट दे रही है.

ओपनएआई

ओपनएआई ने भी भारतीय यूजर्स के लिए अपने एआई चैटबॉट चैटजीपीटी के यूज को सस्ता कर दिया है. कंपनी ने कुछ समय पहले ही चैटजीपीटी गो प्लान को एकदम फ्री कर दिया है. मंथली 399 रुपये की फीस वाला यह प्लान एक साल तक सभी यूजर्स को फ्री में दिया जा रहा है. दुनिया के बाकी देशों में इस प्लान के लिए यूजर्स से पैसे वसूले जा रहे हैं.

परप्लेक्सिटी एआई

गूगल की तरह परप्लेक्सिटी भी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के साथ मिलकर काम कर रही है. भारत में एयरटेल के यूजर्स को परप्लेक्सिटी प्रो सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है. इसकी मदद से यूजर्स सालाना करीब 17,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन फीस वाला यह प्लान फ्री में यूज कर पा रहे हैं.

भारत पर क्यों मेहरबान हैं कंपनियां?

कंपनियों की भारत पर मेहरबानी की बड़ी वजह यहां का यूजर बेस है. भारत में करीब 73 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हैं, जो हर महीने औसतन 21GB डेटा की खपत करते हैं. अपने प्लान फ्री में ऑफर करने से कंपनियों का यूजर बेस तेजी से बढ़ा है. चैटजीपीटी गो के फ्री होने के बाद कंपनी के यूजर्स की संख्या में सालाना आधार पर 607 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह जेमिनी के डेली यूजर्स भी 15 प्रतिशत बढ़ गए हैं.

