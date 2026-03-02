हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!

Rajya Sabha Elections 2026: बिहार की पांच सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है. चिराग पासवान ने कहा कि पांचों सांसद एनडीए के होंगे. किस दल से होते हैं वो बाद की बात है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 02 Mar 2026 08:50 PM (IST)
बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सोमवार (02 मार्च, 2026) को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं संग पटना में बैठक की. इस मौके पर चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा राज्यसभा चुनाव को लेकर ही यह बैठक हुई है. हमारे जो 19 विधायक हैं उनकी भी एक अहम भूमिका होगी. चुनाव भी नजदीक है. धीरे-धीरे प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसलिए सबको बुलाकर आगे की रणनीति तैयार की गई है. 

चिराग पासवान ने कहा कि पांचों सांसद एनडीए के होंगे. किस दल से होते हैं वो बाद की बात है. उन्होंने यह भी कहा कि, "लोग कह रहे हैं कि चार में दिक्कत नहीं है… मैं कहता हूं कि पांचवें में भी किसी तरह का कोई संदेह नहीं है. जिस तरह से मेरा अनुभव है और बिहार में राज्यसभा का चुनाव होता रहा है… इतना तय है हम लोगों के पास पांचों सांसदों को जिताने का बहुमत है." 

'प्रयास करें लेकिन विधानसभा की तरह हार तय'

इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव भी राज्यसभा जाने की सोच रहे हैं. इस पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ये अच्छी बात है, प्रयास करें, लेकिन विधानसभा की तरह ही इसमें भी उनकी हार तय है. अब देखना होगा कि चिराग के इस बयान पर आरजेडी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है. बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 25 सीटों पर ही सिमट गई थी.

चिराग पासवान से पूछा गया कि जमादार-दफादार सड़कों पर पिट रहे हैं. आपने ट्वीट भी किया था. इस पर कहा, "ट्वीट ही नहीं मेरी बातचीत भी हुई है. सम्राट चौधरी से लगातार बात हो रही है. ये विषय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान है. हमलोग सुनिश्चित करके रहेंगे कि चौकीदार-दफादार का जो हक है उनसे कोई न छीने. जिस तरीके से उस दिन लाठियां चलीं मैंने सरकार के समक्ष कड़े शब्दों में रखा है. लोकतंत्र में प्रदर्शन, अपनी बातों को रखना, इसका अधिकार सबके पास है. जिस तरह हम अपने जवानों-सैनिकों का सम्मान करते हैं, जो बॉर्डर पर हमें सुरक्षित रखते हैं, उसके मूल में अगर जाएंगे तो यही चौकीदार हैं जो गांव को सुरक्षित रखने का काम करते हैं."

उन्होंने कहा कि जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा. मांगों को पूरा करना नहीं करना ये प्रक्रिया का हिस्सा है, हम लोग इसे कराएंगे लेकिन इस तरह का आचरण रखना उचित नहीं है.

यह भी पढ़ें- चिराग पासवान के इस विधायक ने क्षेत्र की जनता के लिए कर दिया बड़ा ऐलान, अब मिलेंगी ये सुविधाएं

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 02 Mar 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Tejashwi Yadav Rajya Sabha Elections Rajya Sabha Poll BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
