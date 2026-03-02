तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा पर चिराग पासवान ने क्या कह दिया? RJD को चुभेगी ये बात!

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सोमवार (02 मार्च, 2026) को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं संग पटना में बैठक की. इस मौके पर चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा राज्यसभा चुनाव को लेकर ही यह बैठक हुई है. हमारे जो 19 विधायक हैं उनकी भी एक अहम भूमिका होगी. चुनाव भी नजदीक है. धीरे-धीरे प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसलिए सबको बुलाकर आगे की रणनीति तैयार की गई है.

चिराग पासवान ने कहा कि पांचों सांसद एनडीए के होंगे. किस दल से होते हैं वो बाद की बात है. उन्होंने यह भी कहा कि, "लोग कह रहे हैं कि चार में दिक्कत नहीं है… मैं कहता हूं कि पांचवें में भी किसी तरह का कोई संदेह नहीं है. जिस तरह से मेरा अनुभव है और बिहार में राज्यसभा का चुनाव होता रहा है… इतना तय है हम लोगों के पास पांचों सांसदों को जिताने का बहुमत है."

'प्रयास करें लेकिन विधानसभा की तरह हार तय'

इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव भी राज्यसभा जाने की सोच रहे हैं. इस पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि ये अच्छी बात है, प्रयास करें, लेकिन विधानसभा की तरह ही इसमें भी उनकी हार तय है. अब देखना होगा कि चिराग के इस बयान पर आरजेडी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है. बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 25 सीटों पर ही सिमट गई थी.

चिराग पासवान से पूछा गया कि जमादार-दफादार सड़कों पर पिट रहे हैं. आपने ट्वीट भी किया था. इस पर कहा, "ट्वीट ही नहीं मेरी बातचीत भी हुई है. सम्राट चौधरी से लगातार बात हो रही है. ये विषय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान है. हमलोग सुनिश्चित करके रहेंगे कि चौकीदार-दफादार का जो हक है उनसे कोई न छीने. जिस तरीके से उस दिन लाठियां चलीं मैंने सरकार के समक्ष कड़े शब्दों में रखा है. लोकतंत्र में प्रदर्शन, अपनी बातों को रखना, इसका अधिकार सबके पास है. जिस तरह हम अपने जवानों-सैनिकों का सम्मान करते हैं, जो बॉर्डर पर हमें सुरक्षित रखते हैं, उसके मूल में अगर जाएंगे तो यही चौकीदार हैं जो गांव को सुरक्षित रखने का काम करते हैं."

उन्होंने कहा कि जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा. मांगों को पूरा करना नहीं करना ये प्रक्रिया का हिस्सा है, हम लोग इसे कराएंगे लेकिन इस तरह का आचरण रखना उचित नहीं है.

