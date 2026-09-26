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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगेमिंग से टाइपिंग तक, आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही?

गेमिंग से टाइपिंग तक, आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही?

कीबोर्ड चुनते समय अक्सर लोग सिर्फ डिजाइन या कीमत देखते हैं, लेकिन इसका साइज आपके पूरे इस्तेमाल के एक्सपीरियंस को बदल सकता है.जानिए आपके डेस्क, काम और जरूरत के हिसाब से कौन सा Keyboard Size सही रहेगा

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Sep 2026 10:27 AM (IST)
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  • 65%, 60% कीबोर्ड पोर्टेबिलिटी, सीमित स्थान के लिए आदर्श.

कीबोर्ड का साइज आपके टाइपिंग, गेमिंग और डेस्क सेटअप के एक्सपीरियंस को काफी बदल सकता है. सभी कीबोर्ड में एक जैसा QWERTY लेआउट होने के बाद बी इनमें Keys की संख्या और लेआउट अलग हो सकता है. बड़े मॉडल में ज्यादा Keys और Functions मिलते हैं, जबकि छोटे कीबोर्ड कम जगह लेते हैं और आसानी से साथ ले जाए जा सकते हैं. इसलिए कीबोर्ड चुनते समय अपनी जरूरत, उपलब्ध जगह और इस्तेमाल के तरीके को ध्यान में रखना जरूरी है.  तो आइए जानते हैं कि गेमिंग से टाइपिंग तक आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही है. 

गेमिंग से टाइपिंग तक आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही है?

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1. Full-Size कीबोर्ड -  Full-Size मॉडल में Alphabet Keys, Function Keys, Arrow Keys और Number Pad सभी मौजूद होते हैं. इनमें आमतौर पर 104 से 108 Keys होती हैं. डेटा एंट्री ऑफिस के काम और ऐसे यूजर्स के लिए यह Layout यूजफुल है जिन्हें ज्यादा Keys की जरूरत होती है. हालांकि इसका आकार बड़ा होने के कारण डेस्क पर ज्यादा जगह चाहिए. 

2. 1800 और 96 प्रतिशत कॉम्पैक्ट - 1800 कॉम्पैक्ट और 96 प्रतिशत कीबोर्ड में फुल-साइज कीबोर्ड की लगभग सभी Keys को कम जगह में फिट किया जाता है. Number Pad भी मौजूद रहता है, लेकिन Keys के बीच की दूरी कम कर दी जाती है. यह उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जिन्हें Number Pad चाहिए लेकिन बड़ा कीबोर्ड नहीं रखना चाहते हैं. 

3.  TKL और 75 प्रतिशत कीबोर्ड - Tenkeyless यानी TKL में Number Pad हट जाता है, लेकिन Function और Arrow Keys बनी रहती हैं. इसमें करीब 87 से 88 Keys होती हैं. इसके मुकाबले 75 प्रतिशत कीबोर्ड और छोटा होता है, लेकिन Function और Arrow Keys का इस्तेमाल जारी रहता है. इन दोनों Layout कम जगह में काम करने वालों और गेमिंग सेटअप के लिए यूजफुल हो सकते हैं.

4. 65 प्रतिशत और 60 प्रतिशत कीबोर्ड - 65 प्रतिशत Layout में Function Row हटा दी जाती है, लेकिन Dedicated Arrow Keys रहती हैं. 60 प्रतिशत कीबोर्ड और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, जिसमें Number Pad, Function Row और अलग Arrow Keys नहीं होती हैं. इनकी कई अतिरिक्त Functions Key Combinations से चलती हैं. कम जगह और पोर्टेबिलिटी चाहने वालों के लिए छोटे Layout ज्यादा सुविधाजनक हो सकते हैं. 

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स्विच का चुनाव भी जरूरी है

कीबोर्ड खरीदते समय सिर्फ उसका साइज देखना काफी नहीं है. उसमें लगे स्विच भी टाइपिंग के एक्सपीरियंस को बदलते हैं. Linear Switch दबाने में स्मूद होते हैं और इनमें क्लिक की आवाज नहीं आती है. Tactile Switch बटन दबाने पर हाथ को हल्का फीडबैक देते हैं. वहीं Clicky Switch में बटन दबाने पर फीडबैक के साथ क्लिक की आवाज भी सुनाई देती है. 

किस काम के लिए कौन सा साइज?

ऑफिस के काम और ज्यादा टाइपिंग के लिए Full-Size, 1800 कॉम्पैक्ट, TKL या 65 प्रतिशत कीबोर्ड अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. गेमिंग के लिए TKL, 75 प्रतिशत, 65 प्रतिशत और 60 प्रतिशत जैसे छोटे कीबोर्ड ज्यादा डेस्क स्पेस छोड़ते हैं. वहीं यात्रा के दौरान 60 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत कीबोर्ड आसानी से साथ ले जाए जा सकते हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 26 Sep 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
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