गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीघर या ऑफिस की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी? TRAI का DCR बताएगा रेटिंग

घर या ऑफिस की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी? TRAI का DCR बताएगा रेटिंग

TRAI ने Digital Connectivity Rating Platform लॉन्च किया है, जिससे घर और ऑफिस जैसी प्रॉपर्टीज की डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग चेक की जा सकेगी. जानें कैसे इस पर Connectivity की जानकारी देख सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Sep 2026 12:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इससे लोग प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कनेक्टिविटी जांच सकेंगे.

आज के समय में घर या ऑफिस चुनते वक्त जगह, सुविधाओं और बाकी जरूरतों के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी भी जरूरी हो गई है. कई बार किसी बिल्डिंग में मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की स्थिति का पता वहां पहुंचने के बाद ही चलता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने Digital Connectivity Rating यानी DCR प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है.

यह प्लेटफॉर्म किसी प्रॉपर्टी की डिजिटल कनेक्टिविटी की रेटिंग देखने और उसे जांचने की सुविधा देता है. इसके साथ कनेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए एक मोबाइल ऐप भी पेश किया गया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Truecaller में बड़ा बदलाव! कॉल आने पर दिखेगी LinkedIn से वेरिफाइड नौकरी की जानकारी
Truecaller में बड़ा बदलाव! कॉल आने पर दिखेगी LinkedIn से वेरिफाइड नौकरी की जानकारी
टेक्नोलॉजी
गेमिंग से टाइपिंग तक, आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही?
गेमिंग से टाइपिंग तक, आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही?
टेक्नोलॉजी
Google Maps और Earth में क्या है फर्क? जानें क्या है दोनों की टेक्नोलॉजी
Google Maps और Earth में क्या है फर्क? जानें क्या है दोनों की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल
iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल

प्रॉपर्टी की कनेक्टिविटी अब कैसे देख सकेंगे?

DCR Platform पर कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग वाली प्रॉपर्टीज की जानकारी सार्वजनिक रूप से देखी जा सकेगी. यूजर प्रॉपर्टी के नाम, सर्टिफिकेट ID या लोकेशन के जरिए रेटेड प्रॉपर्टी खोज सकते हैं. इसके बाद डिजिटल रूप से साइन किए गए रेटिंग सर्टिफिकेट को देखा जा सकता है. सर्टिफिकेट पर मौजूद QR Code को स्कैन करके उसकी सही होने की पुष्टि भी की जा सकती है. 

कैसे तय होगी डिजिटल कनेक्टिविटी रेटिंग?

DCR Framework के तहत प्रॉपर्टी की डिजिटल कनेक्टिविटी को तय मानकों के आधार पर जांचा जाता है. इसमें Fibre Readiness, Mobile Network Availability, In-Building Solutions और Wi-Fi Infrastructure से जुड़े पैरामीटर शामिल हैं. अलग-अलग तरह की प्रॉपर्टीज के लिए लागू मानक भी तय किए गए हैं. 

Property Manager और DCRA का भी रहेगा जरूरी

प्लेटफॉर्म पर Property Managers अपनी प्रॉपर्टी कोPublic, Government,Commercial और Private जैसी कैटेगरी में रजिस्टर कर सकते हैं. वे रेटिंग के लिए आवेदन जमा करने, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने, रजिस्टर्ड Digital Connectivity Rating Agency यानी DCRA चुनने और आवेदन की स्थिति देखने जैसे काम कर सकते हैं. यह सिस्टम बनी हुई और निर्माणाधीन, दोनों तरह की प्रॉपर्टीज के लिए रेटिंग प्रक्रिया को सपोर्ट करता है. 

यह भी पढ़ें - बच्चों की Netflix Watching करें आसान, ऐसे बनाएं Kids Profile

मोबाइल ऐप से होगी Indoor कनेक्टिविटी की जांच

फील्ड टेस्टिंग के लिए DCRA को एक अलग मोबाइल ऐप दिया गया है. अधिकृत DCRA इस ऐप के जरिए बिल्डिंग के अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी की माप कर सकता है. वेबसाइट पर उपलब्ध प्रॉपर्टी की जानकारी और ऐप से जुटाए गए टेस्ट डेटा को प्लेटफॉर्म पर सिंक किया जाएगा, 

खरीद या किराए से पहले मिल सकेगी जानकारी

TRAI के मुताबिक, रेटिंग की यह जानकारी लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने या लीज पर लेने से पहले कनेक्टिविटी के बारे में फैसला लेने में मदद करेगी. प्लेटफॉर्म पर रेटिंग की तुलना भी की जा सकेगी. DCR Platform में रेटिंग प्रक्रिया, रिपोर्ट, सर्टिफिकेशन और रेटिंग प्रकाशित करने का डिजिटल सिस्टम शामिल है. साथ ही eSign, ऑनलाइन फीस पेमेंट, Email और SMS Alerts तथा प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, टेस्ट रिजल्ट, सर्टिफिकेट और Audit Logs को सुरक्षित रखने की सुविधा भी मौजूद है. 

यह भी पढ़ें - स्क्रीन बंद, इंटरनेट चालू? Smart TV के पीछे चल रहा ये सिस्टम

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
TRAI TECH NEWS HINDI Digital Connectivity Rating TRAI DCR Platform
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Truecaller में बड़ा बदलाव! कॉल आने पर दिखेगी LinkedIn से वेरिफाइड नौकरी की जानकारी
Truecaller में बड़ा बदलाव! कॉल आने पर दिखेगी LinkedIn से वेरिफाइड नौकरी की जानकारी
टेक्नोलॉजी
गेमिंग से टाइपिंग तक, आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही?
गेमिंग से टाइपिंग तक, आपके लिए कौन सा Keyboard Size सही?
टेक्नोलॉजी
Google Maps और Earth में क्या है फर्क? जानें क्या है दोनों की टेक्नोलॉजी
Google Maps और Earth में क्या है फर्क? जानें क्या है दोनों की टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी
iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल
iPhone Duo को टक्कर देते हैं ये 4 Foldable Phones! जानें कौन-सा है पैसा वसूल
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
क्रिकेट
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
एग्रीकल्चर
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
Home Tips
Induction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget