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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsInduction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं

Induction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं

How To Clean Induction Cooktop: इंडक्शन की सतह पर खाना गिरने, तेल के छींटे पड़ने या कोई चीज उबलकर फैल जाने के बाद अगर उसे समय पर साफ न किया जाए, तो दाग सूखकर जम सकते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 26 Sep 2026 10:19 AM (IST)
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Remove Burnt Stains From Induction Stove: इंडक्शन चूल्हा आजकल कई घरों की रसोई का हिस्सा बन गया है. गैस स्टोव की तुलना में इसकी सतह सपाट होती है, इसलिए इसे साफ करना भी आसान लगता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंडक्शन चूल्हे को साफ करने के लिए किसी भी तरह के क्लीनर या स्क्रबर का इस्तेमाल किया जा सकता है. गलत तरीके से सफाई करने पर इसकी सतह पर खरोंच आ सकती है और चूल्हे की चमक भी खराब हो सकती है.

इंडक्शन की सतह पर खाना गिरने, तेल के छींटे पड़ने या कोई चीज उबलकर फैल जाने के बाद अगर उसे समय पर साफ न किया जाए, तो दाग सूखकर जम सकते हैं. इससे सतह पर धुंधली परत दिखाई देने लगती है और सफाई करना भी मुश्किल हो जाता है. इसलिए इंडक्शन को साफ करने का सही तरीका जानना जरूरी है.

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इंडक्शन चूल्हे की सफाई के लिए क्या चाहिए?

इंडक्शन साफ करने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती. आपके पास एक मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़ा, हल्का क्लीनर या डिश सोप, ग्लास कुकटॉप क्लीनर और जरूरत पड़ने पर कुकटॉप पॉलिशिंग क्रीम होनी चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि सफाई के लिए कोई खुरदुरा कपड़ा या ऐसा स्क्रबर इस्तेमाल न करें, जिससे कांच जैसी सतह पर निशान पड़ सकते हैं.


Induction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं

सफाई शुरू करने से पहले इंडक्शन बंद करें

इंडक्शन की सफाई करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि चूल्हा बंद है और उसकी सतह पूरी तरह ठंडी हो चुकी है. गर्म सतह पर पानी या क्लीनर लगाने से बचें. जब इंडक्शन ठंडा हो जाए, तब सबसे पहले किसी मुलायम या माइक्रोफाइबर कपड़े से सतह पर मौजूद खाने के टुकड़े, धूल और दूसरी गंदगी को धीरे से हटा दें.

माइक्रोफाइबर कपड़े से ऐसे साफ करें

अब एक मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्के गुनगुने पानी में गीला करें और उस पर थोड़ा सा हल्का क्लीनर या डिश सोप लगाएं. इसके बाद इंडक्शन की सतह को हल्के हाथ से गोल-गोल घुमाते हुए साफ करें. यहां किसी तरह का ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है. सफाई के दौरान खुरदुरे स्क्रबर, एब्रेसिव क्लीनर या कठोर कपड़े का इस्तेमाल न करें. ऐसे प्रोडक्ट सतह पर छोटे-छोटे स्क्रैच डाल सकते हैं. सफाई के बाद साफ पानी से कपड़ा हल्का गीला करके सतह को दोबारा पोंछें. आखिर में एक सूखे मुलायम कपड़े से इंडक्शन को अच्छी तरह सुखा दें.


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जले हुए दाग और चिपके खाने को कैसे हटाएं?

अगर इंडक्शन पर खाना जलकर चिपक गया है या कोई जिद्दी दाग बना हुआ है, तो उसे जोर से रगड़कर निकालने की कोशिश न करें. ऐसे दागों के लिए ग्लास या इंडक्शन कुकटॉप के लिए बने क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. क्लीनर लगाने के बाद उसे कुछ मिनट तक दाग पर लगा रहने दें और फिर गीले माइक्रोफाइबर कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें. जिद्दी दाग या चिपके हुए अवशेष के लिए बेकिंग सोडा और सफेद सिरके से बना पेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ देर छोड़ें और फिर माइक्रोफाइबर कपड़े से धीरे से साफ करें. अगर कोई अवशेष बहुत ज्यादा चिपका हुआ है, तो सिलिकॉन स्क्रेपर का इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया जा सकता है.

इंडक्शन को रोज साफ करना क्यों जरूरी है?

इंडक्शन की सफाई सिर्फ उसकी चमक बनाए रखने के लिए नहीं है. खाना या तेल गिरने के तुरंत बाद उसे साफ करने से अवशेष सतह पर सूखकर जमते नहीं हैं. अगर गंदगी लंबे समय तक पड़ी रहे, तो उसे हटाना मुश्किल हो सकता है. इसलिए खाना बनाने के बाद जब इंडक्शन की सतह ठंडी हो जाए, तो उसे एक मुलायम कपड़े से साफ कर लेना बेहतर है. साथ ही, इंडक्शन के लिए निर्माता की ओर से दिए गए सफाई और देखभाल के निर्देशों को भी जरूर देखें.

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इन चीजों से इंडक्शन को साफ न करें

इंडक्शन की सफाई में सबसे आम गलती खुरदुरे क्लीनिंग प्रोडक्ट या स्क्रबर का इस्तेमाल करना है. ओवन क्लीनर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भारी सफाई के लिए बनाए जाते हैं और इंडक्शन की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा, सफाई के दौरान बहुत ज्यादा जोर लगाकर रगड़ने से भी बचें. इंडक्शन की सतह को साफ करने के लिए हल्का हाथ और मुलायम कपड़ा ही काफी है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 10:19 AM (IST)
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