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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 

भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 

भारत के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के बीच बहुत ही तगड़ा बॉन्ड है. अब वाइफ सोफी शाइन ने भी धवन से पूछा लिया कि क्या वह उनसे भी ज्यादा रोहित से प्यार करते हैं?

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 26 Sep 2026 11:21 AM (IST)
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क्रिकेट जगत में कुछ खिलाड़ी अपने खेल के अलावा दोस्ती को लेकर भी मशहूर हैं. पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन की जोड़ी को एक वक्त पर बहुत पसंद किया जाता था. दोनों टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते थे और विरोधी टीम के छक्के छुड़ा देते थे. वक्त के साथ-साथ दोनों की दोस्ती भी गहरी हुई. धवन की वाइफ सोफी शाइन ने उनसे पूछा कि आप मुझसे रोहित शर्मा से ज्यादा प्यार करते हैं?

सोनी ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शिखर धवन और सोफी शाइन नजर आईं. सोफी ने धवन से पूछा कि क्या आप मुझे प्यार करते हैं? जवाब में धवन ने कहा, "बिल्कुल मैं आपको प्यार करता हूं." जवाब सुनकर सोफी ने धवन का मोबाइल लिया और स्क्रीन पर लगे वॉलपेपर को देखकर पूछा कि क्या इनसे ज्यादा? धवन ने वॉलपेपर पर अपनी रोहित शर्मा की तस्वीर लगा रखी थी. दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया की जर्सी में नजर आ रहे थे. 

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धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से है प्यार?

जव सोफी ने धवन से पूछा कि क्या आप रोहित से भी ज्यादा मुझे प्यार करते हैं? जवाब में धवन ने कहा कि बिल्कुल सबको पता है. जवाब देने के बाद धवन के चेहरे पर मुस्कान नजर आती है. 

रोहित शर्मा एक्टिव, रिटायर हो चुके हैं धवन 

रोहित शर्मा अभी क्रिकेट में एक्टिव हैं, जबकि धवन पूरी तरह से संन्यास ले चुके हैं. हालांकि रोहित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ वनडे फॉर्मेट खेल रहे हैं. वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं. 

संन्यास ले चुके धवन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 इटंरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट की 58 पारियों में उन्होंने 40.61 की औसत से 2315 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे. वनडे की 164 पारियों में उनके बल्ले से 6793 रन निकले, जिसमें 17 शतक और 39 अर्धशतक शामिल रहे. बाकी टी20 इटंरनेशनल की 66 पारियों में धवन ने 27.92 की औसत और 126.36 स्ट्राइक रेट से 1759 रन बनाए. 

 

यह भी पढ़ें: भारत ने कबड्डी में जीता गोल्ड मेडल, सांसे रोक देने वाले मैच में ईरान को हराया

Published at : 26 Sep 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan Rohit SHarma Sophie Shine
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