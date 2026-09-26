गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?

PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के जयंती पर PM मोदी से लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनके देश सेवा में योगदान को लेकर याद करते हुए श्रद्धांजलि दी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 26 Sep 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री रहे डॉ मनमोहन सिंह के जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें देश सेवा में दिए अमूल्य योगदान के लिए याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए और पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की है.' 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
इलेक्शन कमीशन के मामले पर TMC-CPM साथ, ममता ने फोन पर किससे की बात?
इलेक्शन कमीशन के मामले पर TMC-CPM साथ, ममता ने फोन पर किससे की बात?
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा', बोली कांग्रेस, CJP का आज खत्म हो रहा अल्टीमेटम
'ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा', बोली कांग्रेस, CJP का आज खत्म हो रहा अल्टीमेटम
इंडिया
SIR विवाद: बीजेपी के अपनों ने उठाए सवाल! चुनाव आयोग से की स्पष्टीकरण की मांग
SIR विवाद: बीजेपी के अपनों ने उठाए सवाल! चुनाव आयोग से की स्पष्टीकरण की मांग

हम उनके असाधारण योगदान को याद करते हैं: खरगे

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनमोहन सिंह को उनके जयंती पर याद करते हुए लिखा, 'हम भारत के राष्ट्र-निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के असाधारण योगदान को सम्मान के साथ याद करते हैं. एक दूरदर्शी राजनेता के तौर पर, उनके ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों ने भारत की विकास की दिशा बदल दी, नए अवसर पैदा किए और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की.'

उन्होंने आगे कहा कि उनकी विनम्रता, ईमानदारी और समझदारी उनके सार्वजनिक जीवन की पहचान रही. उन्होंने शालीनता और संवेदना के साथ नेतृत्व किया और समावेशी विकास और समाज के सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण को शासन के केंद्र में रखा. 

खरगे ने कहा कि उनकी सरकार का अधिकार-आधारित ढांचा इस सोच का एक स्थायी प्रमाण है. उनकी जयंती पर, हम महान राजनेता को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी ईमानदार जनसेवा, समावेशी विकास और बदलाव लाने वाले सुधारों की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.

प्रियंका गांधी ने कहा-भारत के विकास को असाधारण...

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी पूर्व पीएम मोदी को याद करते हुए एक्स पर श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने लिखा, 'भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन. एक कुशल अर्थशास्त्री एवं सफल राजनेता के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह जी ने भारत के विकास को असाधारण गति दी और देश की समृद्धि को नए मुकाम पर पहुंचाया. अपनी दूरदर्शी एवं समावेशी आर्थिक नीतियों के जरिए उन्होंने हर तबके को समृद्ध किया. देश के विकास में मनमोहन सिंह जी के अभूतपूर्व योगदान को सदैव याद किया जाएगा. उनकी स्मृतियों को नमन.

अशोक गहलोत ने बोले- विद्वता, सौम्यता एवं सरलता के प्रेरणादायक

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर नेता अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते डॉ. सिंह को याद करते हुए कहा, 'भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.डॉ.मनमोहन सिंह की जयंती पर उन्हें सादर नमन. देश को आर्थिक शक्ति बनाने में अतुलनीय योगदान देने के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा. उनकी विद्वता, सौम्यता एवं सरलता सभी के लिए प्रेरणादायक है.

कांग्रेस पार्टी ने कार्यालय के बाहर लगाए होर्डिंग

इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती पर AICC के ऑफिस के बाहर उन्हें पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए होर्डिंग लगाए गए हैं. 

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और हिमंता बिस्व शर्मा ने भी दी श्रद्धांजलि

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा, 'आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं. देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि. सार्वजनिक जीवन और भारत की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा.'

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. सिंह की लाइफ से जुड़े फैक्ट्स

डॉ. मनमोहन सिंह देश के 13वें प्रधानंत्री थे. वह एक जाने-माने इकोनॉमिस्ट रहे. भारत के उदारवाद नीति और मार्केट खोलने समेत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के लिए उन्हें जाना जाता है. वह भारत के आरबीआई गवर्नर के पद पर भी रहे. इसके अलावा वित्तमंत्री रहते महत्वपूर्ण कदम भी उन्होंने उठाए थे. वह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने पांच सालों का कार्यकाल सफलतापूर्वक करने के बाद लगातार दूसरी बार पीएम का पद संभाला था. एक सफल राजनेता के रूप में उन्हें याद किया जाता है. 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था. उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म पाकिस्तान के गाह में हुआ था. 

यह भी पढ़ें : PoK, लादेन और आतंकवाद... शहबाज ने कश्मीर का नाम लिया तो भारत ने UNGA में धो डाला

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
National News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इलेक्शन कमीशन के मामले पर TMC-CPM साथ, ममता ने फोन पर किससे की बात?
इलेक्शन कमीशन के मामले पर TMC-CPM साथ, ममता ने फोन पर किससे की बात?
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा', बोली कांग्रेस, CJP का आज खत्म हो रहा अल्टीमेटम
'ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा', बोली कांग्रेस, CJP का आज खत्म हो रहा अल्टीमेटम
इंडिया
SIR विवाद: बीजेपी के अपनों ने उठाए सवाल! चुनाव आयोग से की स्पष्टीकरण की मांग
SIR विवाद: बीजेपी के अपनों ने उठाए सवाल! चुनाव आयोग से की स्पष्टीकरण की मांग
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
क्रिकेट
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
एग्रीकल्चर
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
Home Tips
Induction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget