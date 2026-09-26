PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री रहे डॉ मनमोहन सिंह के जयंती पर पीएम मोदी ने उन्हें देश सेवा में दिए अमूल्य योगदान के लिए याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए और पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की है.'

Tributes to our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh Ji on his birth anniversary. He spent many years in public life and served the nation with dedication. — Narendra Modi (@narendramodi) September 26, 2026

हम उनके असाधारण योगदान को याद करते हैं: खरगे

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनमोहन सिंह को उनके जयंती पर याद करते हुए लिखा, 'हम भारत के राष्ट्र-निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के असाधारण योगदान को सम्मान के साथ याद करते हैं. एक दूरदर्शी राजनेता के तौर पर, उनके ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों ने भारत की विकास की दिशा बदल दी, नए अवसर पैदा किए और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की.'

उन्होंने आगे कहा कि उनकी विनम्रता, ईमानदारी और समझदारी उनके सार्वजनिक जीवन की पहचान रही. उन्होंने शालीनता और संवेदना के साथ नेतृत्व किया और समावेशी विकास और समाज के सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण को शासन के केंद्र में रखा.

खरगे ने कहा कि उनकी सरकार का अधिकार-आधारित ढांचा इस सोच का एक स्थायी प्रमाण है. उनकी जयंती पर, हम महान राजनेता को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी ईमानदार जनसेवा, समावेशी विकास और बदलाव लाने वाले सुधारों की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी.

प्रियंका गांधी ने कहा-भारत के विकास को असाधारण...

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी पूर्व पीएम मोदी को याद करते हुए एक्स पर श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने लिखा, 'भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन. एक कुशल अर्थशास्त्री एवं सफल राजनेता के रूप में डॉ. मनमोहन सिंह जी ने भारत के विकास को असाधारण गति दी और देश की समृद्धि को नए मुकाम पर पहुंचाया. अपनी दूरदर्शी एवं समावेशी आर्थिक नीतियों के जरिए उन्होंने हर तबके को समृद्ध किया. देश के विकास में मनमोहन सिंह जी के अभूतपूर्व योगदान को सदैव याद किया जाएगा. उनकी स्मृतियों को नमन.

अशोक गहलोत ने बोले- विद्वता, सौम्यता एवं सरलता के प्रेरणादायक

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर नेता अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते डॉ. सिंह को याद करते हुए कहा, 'भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.डॉ.मनमोहन सिंह की जयंती पर उन्हें सादर नमन. देश को आर्थिक शक्ति बनाने में अतुलनीय योगदान देने के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा. उनकी विद्वता, सौम्यता एवं सरलता सभी के लिए प्रेरणादायक है.

कांग्रेस पार्टी ने कार्यालय के बाहर लगाए होर्डिंग

इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती पर AICC के ऑफिस के बाहर उन्हें पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए होर्डिंग लगाए गए हैं.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और हिमंता बिस्व शर्मा ने भी दी श्रद्धांजलि

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा, 'आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं. देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि. सार्वजनिक जीवन और भारत की प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा.'

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. सिंह की लाइफ से जुड़े फैक्ट्स

डॉ. मनमोहन सिंह देश के 13वें प्रधानंत्री थे. वह एक जाने-माने इकोनॉमिस्ट रहे. भारत के उदारवाद नीति और मार्केट खोलने समेत महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के लिए उन्हें जाना जाता है. वह भारत के आरबीआई गवर्नर के पद पर भी रहे. इसके अलावा वित्तमंत्री रहते महत्वपूर्ण कदम भी उन्होंने उठाए थे. वह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने पांच सालों का कार्यकाल सफलतापूर्वक करने के बाद लगातार दूसरी बार पीएम का पद संभाला था. एक सफल राजनेता के रूप में उन्हें याद किया जाता है. 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था. उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म पाकिस्तान के गाह में हुआ था.

यह भी पढ़ें : PoK, लादेन और आतंकवाद... शहबाज ने कश्मीर का नाम लिया तो भारत ने UNGA में धो डाला