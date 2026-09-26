कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट

देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि पिछले 6 घंटों के दौरान नॉर्थ छत्तीसगढ़ में बना डिप्रेशन लगभग 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार उत्तरी भारत की ओर बढ़ा है. इससे पहले यह केंद्र नॉर्थ छत्तीसगढ़ और उससे सटे नॉर्थ ईस्ट मध्यप्रदेश के ऊपर था.

यह पेंड्रा रोड के पास, 22.8°N अक्षांश और 82.1°E देशांतर पर स्थित था. यह चंपा 42783, छत्तीसगढ़ से लगभग 110 किमी उत्तर-पश्चिम और सीधी से 180 किमी दक्षिण में था.

26 सितंबर को दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश की ओर उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है. आगे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए अगले 12 घंटो के दौरान धीरे-धीरे कमजोर होकर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर में बदलने की बहुत संभावना है.

इन राज्यों में रहेगा बारिश का दौर

इससे पहले मौसम विभाग ने 25 सितंबर और 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर-लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान-मुजफ्पराबाद में 25-26 सितंबर और 29 सितंबर-1 अक्टूबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश की संभावना है. वहीं उत्तर प्रदेश में 27 से 30 सितंबर और पश्चिमी राजस्थान में 29 से 29 सितंबर तक कहीं कही बारिश होने की संभावना है. साथ ही अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है.

अगले कुछ दिन मध्य भारत में बारिश और तूफान का दौर

वहीं, 29 से 30 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्यप्रदेश में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान पूर्वी मध्यप्रदेश और विदर्भ में और 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है. 25-27 सितंबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में, और 25-28 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा अगले कुछ दिनों में छत्सीगढ़ में कहीं-कहीं तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं की रफ्तार, 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा के झोंकों की संभावना है.

गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश के आसार

वहीं, 25 से 29 सितंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और 25 से 26 सितंबर के दौरान बिहार, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश की संभावना है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है.

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