गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट

कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट

भारत के कई राज्यों में तेज बारिश समेत तूफान, तेज हवाओं के चलने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है. साथ ही अंडमान निकोबार और गंगा के मैदानी इलाकों को लेकर अभी अलर्ट जारी किया गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 26 Sep 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि पिछले 6 घंटों के दौरान नॉर्थ छत्तीसगढ़ में बना डिप्रेशन लगभग 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार उत्तरी भारत की ओर बढ़ा है. इससे पहले यह केंद्र नॉर्थ छत्तीसगढ़ और उससे सटे नॉर्थ ईस्ट मध्यप्रदेश के ऊपर था.

यह पेंड्रा रोड के पास, 22.8°N अक्षांश और 82.1°E देशांतर पर स्थित था. यह चंपा 42783, छत्तीसगढ़ से लगभग 110 किमी उत्तर-पश्चिम और सीधी से 180 किमी दक्षिण में था.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के दौरान युवक की मौत, पुलिस ने नदी से निकाला शव
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के दौरान युवक की मौत, पुलिस ने नदी से निकाला शव
इंडिया
जीतन राम मांझी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, SC-ST सांसदों के लिए की बड़ी मांग
जीतन राम मांझी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, SC-ST सांसदों के लिए की बड़ी मांग
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
इंडिया
इलेक्शन कमीशन के मामले पर TMC-CPM साथ, ममता ने फोन पर किससे की बात?
इलेक्शन कमीशन के मामले पर TMC-CPM साथ, ममता ने फोन पर किससे की बात?

26 सितंबर को दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश की ओर उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है. आगे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए अगले 12 घंटो के दौरान धीरे-धीरे कमजोर होकर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर में बदलने की बहुत संभावना है. 

इन राज्यों में रहेगा बारिश का दौर

इससे पहले मौसम विभाग ने 25 सितंबर और 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर-लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान-मुजफ्पराबाद में 25-26 सितंबर और 29 सितंबर-1 अक्टूबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बारिश की संभावना है. वहीं उत्तर प्रदेश में 27 से 30 सितंबर और पश्चिमी राजस्थान में 29 से 29 सितंबर तक कहीं कही बारिश होने की संभावना है. साथ ही अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है.

अगले कुछ दिन मध्य भारत में बारिश और तूफान का दौर
वहीं, 29 से 30 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्यप्रदेश में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान पूर्वी मध्यप्रदेश और विदर्भ में और 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है. 25-27 सितंबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में, और 25-28 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा अगले कुछ दिनों में छत्सीगढ़ में कहीं-कहीं तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं की रफ्तार, 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा के झोंकों की संभावना है. 

गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश के आसार

वहीं, 25 से 29 सितंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और 25 से 26 सितंबर के दौरान बिहार, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक स्तर पर बारिश की संभावना है.  अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है.

यह भी पढ़ें : UNGA में पाकिस्तान की बखिया उधेड़नी वाली भारतीय डिप्लोमैट, कौन हैं पेटल गहलोत?

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
National WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के दौरान युवक की मौत, पुलिस ने नदी से निकाला शव
तेलंगाना: गणेश विसर्जन के दौरान युवक की मौत, पुलिस ने नदी से निकाला शव
इंडिया
जीतन राम मांझी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, SC-ST सांसदों के लिए की बड़ी मांग
जीतन राम मांझी ने ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, SC-ST सांसदों के लिए की बड़ी मांग
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
इंडिया
इलेक्शन कमीशन के मामले पर TMC-CPM साथ, ममता ने फोन पर किससे की बात?
इलेक्शन कमीशन के मामले पर TMC-CPM साथ, ममता ने फोन पर किससे की बात?
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
क्रिकेट
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
इंडिया
कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट
कहीं भारी बारिश तो कहीं तूफान! मौसम विभाग ने देश में जारी किया अलर्ट
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
एग्रीकल्चर
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
Home Tips
Induction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget