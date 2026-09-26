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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका

खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका

खेत में केवल फसल उगाकर ही पैसे कमाए नहीं जाते, आप घास की खेती कर के भी मुनाफा कमा सकते हैं. जानें कौनसी घास की खेती करना उपयुक्त होता है और उससे कैसे पैसे कमाएं जाते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 26 Sep 2026 10:21 AM (IST)
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आमतौर पर किसानों को लगता है बेहतर आय के लिए केवल अच्छी फसल या बाजार में मांग वाली फसल को ही चुनना होता है. हालांकि ऐसा नहीं है किसान घास की खेती कर के भी मुनाफा कमा सकता है. घास की खेती पशुओं के चारे के रूप में काम आती है. वहीं इसे एक बार उगाकर कई बार कटाई की जा सकती है. घास की खेती लगभग 5 साल तक नियमित आय देती है.

कटाई के लगभग 60-70 दिनों बाद घास फिर से तैयार हो जाती है. जानें घास की खेती करने के लिए घास की किस किस्म का चुनाव सबसे बेहतर होता है. घास की खेती पशुपालकों को हरा और साफ चारा देने में मदद करती है. वहीं घास की कुछ किस्म में सुगंधित ऑयल भी होते हैं, जिनमें से ऑयल को निकाला जाता है. जानिए घास उगाने के आसान टिप्स और कमाई करने का तरीका.

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नेपियर घास होता है पौष्टिक चारा

पशुओं के लिए सबसे पौष्टिक और हरा-भरा चारा नेपियर घास से ही मिलता है. यह एक जल्दी बढ़ने वाली घास है. जिसकी कटाई कर ज्यादा आय कमाई जा सकती है. इसे एक बार लगाने के बाद अगले 5 साल तक कमाई की जा सकती है. इसकी खेती के लिए दोमट और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बेहतर होती है. खेत में पानी होने से घास सड़ सकती है. इसकी रोपाई का सबसे अच्छा समय मानसून का माना जाता है और इसकी कटाई फरवरी-मार्च के महीने में की जाती है. इसे उगाने के लिए बीज नहीं बल्कि तनों से उगाया जाता है.

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लेमन ग्रास है बेहतरीन विकल्प

लेमन ग्रास को नींबू घास के नाम से भी जाना जाता है. इसे कम लागत और बंजर जमीन में भी उगाया जा सकता है. लेमन ग्रास से निकलने वाले ऑयल की मांग बाजार में अधिक है. इसकी खेती गर्म जलवायू में आसानी से की जा सकती है. इसकी रोपाई मानसून में की जाती है और यह फरवरी के महीने तक कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. इसकी खेती शुरु करने से पहले खेत में गोबर की खाद का उपयोग सबसे बेहतर माना जाता है. वहीं गर्मी में इसकी नियमित रूप से सिंचाई करनी होती है. वहीं बारिश में खेत में पानी भरने से रोकना होता है.

सही मार्केट नेटवर्क भी है जरूरी

घास की केवल खेती करना ही काफी नहीं होता. इसके तैयार होने के बाद इसे बेचने के लिए सही मार्केट नेटवर्क की आवश्यकता भी होती है. आप घास तैयार होने के बाद उसे स्थानीय पशुपालकों, गौशाला और डेयरी फार्मों में बेच सकते हैं. वहीं लेमन ग्रास को आप किसी उत्पादक कंपनी को बेच कर लाभ कमा सकते हैं.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 10:21 AM (IST)
Tags :
Grass Farming
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