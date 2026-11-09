'सीन' के तूफान के आगे इस फिल्म ने भी दिखाया दम, दिवाली पर कर डाली तगड़ी कमाई

रणबीर कपूर और यश की 'रामायण' के तूफान के बीच नयनतारा की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'मूकुथी अम्मन 2' भी बॉक्स-ऑफिस पर पूरा दम दिखा रही है. ये फिल्म 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. दिवाली वीकेंड पर इसकी कमाई में भी अच्छी-खासी तेजी देखी गई. जानते हैं 'मूकुथी अम्मन 2' ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को भारत में कितना कलेक्शन किया है?

'मूकुथी अम्मन 2' ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?

तमिल-तेलुगु फैंटेसी कॉमेडी फिल्म 'मूकुथी अम्मन 2' की कमाई में शनिवार के मुकाबले रविवार को दिवाली के दिन 87.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई बता दें कि सूर्या और जितु माधवन की फिल्म 'सीन' से मिल रही टक्कर के बावजूद, इस फिल्म ने भारत में 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नेट कलेक्शन कर डाला है. ट्रेड एनालिस्ट सैकनिल्क के मुताबिक, 'मूकुथी अम्मन 2' ने तीसरे दिन 1 हजार 804 शोज के ज़रिए 4.60 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. इसमें तमिल वर्जन में 1 हजार 601 शोज़ से 4.40 करोड़ रुपये जबकि तेलुगु वर्जन के 203 शोज़ से 20 लाख रुपये की कमाई की. इसी के साथ भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई अब 8.93 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि भारत में इसकी ग्रॉस कमाई 10.35 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

भारत में डे वाइज 'मूकुथी अम्मन 2' की नेट कमाई

पहला दिन: 1.88 करोड़ रुपये

दूसरा दिन: 2.45 करोड़ रुपये

तीसरा दिन: 4.60 करोड़ रुपये

कुल: 8.93 करोड़ रुपये

तमिल वर्ज़न में की है सबसे ज्यादा कमाई

फिल्म की घरेलू कमाई में सबसे बड़ा योगदान तमिल वर्जन का रहा है, इससे इसने अब तक 8.45 करोड़ रुपये कमाए हैं. वहीं, तेलुगु वर्जन से 48 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. 'मूकुथी अम्मन 2' - ऑक्यूपेंसी की बात करें तो रविवार को फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 58.58% रही. सुबह के शोज़ में 25.15% ऑक्यूपेंसी थी, जो दोपहर में बढ़कर 68.31% हो गई. शाम के शोज़ में 66.69% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि रात के शोज़ 73.23% ऑक्यूपेंसी के साथ खत्म हुई.

'मुकुथी अम्मन 2' के बारे में

सुंदर सी द्वारा निर्देशित और नयनतारा स्टारर, 'मुकुथी अम्मन 2' एक डिवोशनल फैंटेसी कॉमेडी है जिसमें नयनतारा डबल रोल में हैं. फिल्म की स्टार कास्ट में रेजिना कैसेंड्रा, दुनिया विजय, उर्वशी, अभिनया, इनेया, रामचंद्र राजू और सिंगमपुली भी शामिल हैं. स्नेहा और खुशबू सुंदर फिल्म में स्पेशल कैमियो में हैं.