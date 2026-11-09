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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'NC को जनता सिखाएगी सबक', पार्टी छोड़ेने के बाद आगा रूहुल्लाह का बड़ा बयान

'NC को जनता सिखाएगी सबक', पार्टी छोड़ेने के बाद आगा रूहुल्लाह का बड़ा बयान

जम्मू-कश्मीर में आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) छोड़ने के अपने फैसले का पुरजोर बचाव करते हुए कहा कि आने वाले समय में लोग इस पार्टी को सबक सिखाएंगे.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 09 Nov 2026 08:13 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) छोड़ने के अपने फैसले का पुरजोर बचाव किया है. उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफा देने का समय बिल्कुल सही था और आने वाले समय में लोग इस पार्टी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि इसने उन मुद्दों को छोड़ दिया है जिनके लिए लोग खड़े थे - जिसमें अनुच्छेद 370 की बहाली भी शामिल है. बीरवाह में बोलते हुए, पूर्व सांसद ने NC नेतृत्व पर आरोप लगाया कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी उनकी चिंताओं को दूर करने के बजाय, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया.

अपनी पुरानी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि नेतृत्व ने उनके सुझावों को खारिज कर दिया. उन्होंने चुनावी वादों को पूरा करने या अपनी नीतियों में बदलाव करने के बजाय, रूहुल्लाह का पार्टी छोड़ देना ही बेहतर समझा.

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अनुच्छेद 370 के बाद पार्टी निरंतर संघर्ष करने में विफल रही

2019 के बाद के संघर्ष को छोड़ देने के लिए पार्टी की आलोचना करते हुए, रूहुल्लाह ने कहा कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद, पार्टी नेतृत्व संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस और निरंतर संघर्ष शुरू करने में विफल रहा. आगा रूहुल्लाह ने अपने पूर्व साथियों के साथ जुबानी जंग में उलझने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जनता और समय, पार्टी को उसके जनादेश (mandate) को पूरा न कर पाने के लिए जवाबदेह ठहराएंगे.

रूहुल्लाह ने स्पष्ट किया कि वह अपने रुख पर तभी पुनर्विचार करेंगे, जब शीर्ष नेतृत्व हाल के राजनीतिक भटकाव के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और पार्टी के सिद्धांतों के साथ समझौता करने वाले लोगों को निर्णय लेने वाले पदों से हटा दे. यह दोहराते हुए कि जम्मू-कश्मीर की गरिमा के लिए उनकी लड़ाई NC के बाहर भी जारी रहेगी, रूहुल्लाह ने बताया कि युवाओं, पेशेवरों और उसूलों पर चलने वाले लोगों को एक साथ लाकर एक नया राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने के लिए बातचीत चल रही है.

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'जम्मू-कश्मीर में अहंकारी ताकतों को ऐसा ही सबक सिखाएंगे'

ईरान-अमेरिका संघर्ष के संदर्भ में बात करते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि अमेरिका और इजराइल की जनता ने वहां की सरकारों को ईरान और मध्य एशिया में थोपे गए युद्ध के लिए सबक सिखाया है. वहां की सत्ता बदलकर लोगों ने साफ कर दिया है कि वे युद्ध के पक्ष में नहीं हैं. अब जम्मू-कश्मीर और भारत में भी कुछ ऐसा ही होगा!

आगा रूहुल्लाह ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर और हमारे देश में भी, हम अहंकारी ताकतों को ऐसा ही सबक सिखाएंगे.' इस्तीफे के बाद एग्वे की लड़ाई के लिए रूही अब्दुल्ला बी ने कहा कि नैटिनल क्षेत्र के लोगों ने 370 को वापस आने के लिए आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने इस लड़ाई को ना लड़ने का फैसला किया - और इस के लिए हम भी जिम्मेदार आदमी हैं और आगे की लड़ाई के लिए हम ख्याल लोगों से बातचीत कर रहे हैं.

Published at : 09 Nov 2026 08:13 AM (IST)
Tags :
National Conference JAMMU KASHMIR NEWS
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