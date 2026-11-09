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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थPost Festival Health Tips: दिवाली पर मिठाई खा-खाकर न बढ़ गया वजन? ऐसे करें बॉडी को डिटॉक्स

Post Festival Health Tips: दिवाली पर मिठाई खा-खाकर न बढ़ गया वजन? ऐसे करें बॉडी को डिटॉक्स

त्योहार पर मिठाइयां, नमकीन और तला-भुना खाना पसंद है तो थोड़ा संभलकर रहें. ज्यादा खाने के बाद वजन और पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं. जानिए कैसे वापस रूटीन में लौटकर सेहत का ध्यान रख सकते हैं.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 09 Nov 2026 07:21 AM (IST)
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दिवाली पर घर में तरह-तरह की मिठाइयां और पकवान बनते हैं. मेहमानों के आने-जाने के बीच लोग कई बार अपनी भूख से ज्यादा खा लेते हैं. लगातार मीठा, नमकीन और तला-भुना खाने से शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ती है. इसके कारण पेट फूलना, भारीपन और वजन बढ़ने जैसी परेशानियां होती हैं. ऐसे में त्योहार के बाद लोग अक्सर बॉडी डिटॉक्स करने के तरीके तलाशने लगते हैं. शरीर को साफ करने के लिए किसी खास डिटॉक्स ड्रिंक की जरूरत नहीं होती. हमारा लिवर और किडनी खुद शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने का काम करते हैं. आप कुछ आसान आदतों को अपनाकर पाचन और सेहत का ध्यान रख सकते हैं.

दिन की शुरुआत पानी से करें

दिवाली के दौरान ज्यादा मिठाई और नमकीन खाने से शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. ऐसे में दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. सुबह उठकर एक गिलास सामान्य पानी पिएं और दिनभर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी लेते रहें. इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और पाचन क्रिया को भी मदद मिलेगी. आप अपनी डाइट में नींबू पानी या बिना चीनी वाला नारियल पानी भी शामिल कर सकते हैं. हालांकि, सिर्फ नींबू पानी या किसी खास ड्रिंक से शरीर की चर्बी या टॉक्सिन बाहर नहीं निकलते. इसलिए महंगे डिटॉक्स ड्रिंक्स के दावों पर भरोसा करने से बचें.

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 खाने में फल और हरी सब्जियां शामिल करें

त्योहार के बाद अपनी डाइट को फिर से संतुलित करना जरूरी है. इसके लिए खाने में हरी सब्जियां, सलाद, मौसमी फल और दालों को शामिल करें. इनमें फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर रखने और पेट साफ रहने में मदद करता है. आप नाश्ते में पपीता, सेब या दलिया खा सकते हैं. दोपहर और रात के खाने में दाल, रोटी, सब्जी और सलाद लें. कुछ दिनों तक ज्यादा मिठाई, नमकीन और तली हुई चीजों का सेवन कम रखें. साथ ही, पर्याप्त प्रोटीन लेने का भी ध्यान रखें, ताकि शरीर को जरूरी पोषण मिलता रहे.

 वॉक और अच्छी नींद को न करें नजरअंदाज

दिवाली के दौरान कई लोगों का सोने और उठने का समय बदल जाता है. देर रात तक जागने और कम शारीरिक गतिविधि के कारण भी शरीर भारी महसूस हो सकता है. इसलिए त्योहार के बाद धीरे-धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौटें. रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक करें. अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार दोबारा वर्कआउट शुरू करें. इसके अलावा, रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें. ध्यान रखें कि एक-दो दिन ज्यादा मिठाई खाने से तुरंत शरीर में फैट नहीं बढ़ता. वजन को संतुलित रखने के लिए लगातार सही खानपान और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 09 Nov 2026 07:21 AM (IST)
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