दिवाली पर घर में तरह-तरह की मिठाइयां और पकवान बनते हैं. मेहमानों के आने-जाने के बीच लोग कई बार अपनी भूख से ज्यादा खा लेते हैं. लगातार मीठा, नमकीन और तला-भुना खाने से शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ती है. इसके कारण पेट फूलना, भारीपन और वजन बढ़ने जैसी परेशानियां होती हैं. ऐसे में त्योहार के बाद लोग अक्सर बॉडी डिटॉक्स करने के तरीके तलाशने लगते हैं. शरीर को साफ करने के लिए किसी खास डिटॉक्स ड्रिंक की जरूरत नहीं होती. हमारा लिवर और किडनी खुद शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने का काम करते हैं. आप कुछ आसान आदतों को अपनाकर पाचन और सेहत का ध्यान रख सकते हैं.

दिन की शुरुआत पानी से करें

दिवाली के दौरान ज्यादा मिठाई और नमकीन खाने से शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. ऐसे में दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. सुबह उठकर एक गिलास सामान्य पानी पिएं और दिनभर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी लेते रहें. इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और पाचन क्रिया को भी मदद मिलेगी. आप अपनी डाइट में नींबू पानी या बिना चीनी वाला नारियल पानी भी शामिल कर सकते हैं. हालांकि, सिर्फ नींबू पानी या किसी खास ड्रिंक से शरीर की चर्बी या टॉक्सिन बाहर नहीं निकलते. इसलिए महंगे डिटॉक्स ड्रिंक्स के दावों पर भरोसा करने से बचें.

यह भी पढ़ें : Post Diwali Diseases: दीपावली के बाद तेजी से बढ़ती हैं ये बीमारियां, ऐसे रखें अपना ध्यान

खाने में फल और हरी सब्जियां शामिल करें

त्योहार के बाद अपनी डाइट को फिर से संतुलित करना जरूरी है. इसके लिए खाने में हरी सब्जियां, सलाद, मौसमी फल और दालों को शामिल करें. इनमें फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर रखने और पेट साफ रहने में मदद करता है. आप नाश्ते में पपीता, सेब या दलिया खा सकते हैं. दोपहर और रात के खाने में दाल, रोटी, सब्जी और सलाद लें. कुछ दिनों तक ज्यादा मिठाई, नमकीन और तली हुई चीजों का सेवन कम रखें. साथ ही, पर्याप्त प्रोटीन लेने का भी ध्यान रखें, ताकि शरीर को जरूरी पोषण मिलता रहे.

वॉक और अच्छी नींद को न करें नजरअंदाज

दिवाली के दौरान कई लोगों का सोने और उठने का समय बदल जाता है. देर रात तक जागने और कम शारीरिक गतिविधि के कारण भी शरीर भारी महसूस हो सकता है. इसलिए त्योहार के बाद धीरे-धीरे अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौटें. रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक करें. अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार दोबारा वर्कआउट शुरू करें. इसके अलावा, रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें. ध्यान रखें कि एक-दो दिन ज्यादा मिठाई खाने से तुरंत शरीर में फैट नहीं बढ़ता. वजन को संतुलित रखने के लिए लगातार सही खानपान और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना जरूरी है.

यह भी पढ़ें :Air Pollution Lung Care: प्रदूषण के बीच ऐसे रखें अपने फेफड़ों का ख्याल, लापरवाही पड़ सकती है भारी

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator