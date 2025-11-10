123456 से लेकर India@123 तक! लीक हुई 2025 की सबसे कमजोर पासवर्ड लिस्ट! जानिए क्या आपका पासवर्ड भी है इसमें?
Weak Password List 2025: हर साल साइबर एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि कमजोर पासवर्ड हैकिंग का सबसे आसान रास्ता हैं लेकिन 2025 में भी लाखों लोग वही पुरानी गलती दोहरा रहे हैं. Comparitech की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल भी दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड 123456 ही है. कंपनी ने 2025 में हुए असली डेटा ब्रीचेज़ से लीक हुए 2 अरब से ज्यादा पासवर्ड्स का विश्लेषण किया और नतीजे चौंकाने वाले हैं.
सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए 10 पासवर्ड्स
रिपोर्ट में सामने आया कि लाखों अकाउंट्स में सबसे कॉमन पासवर्ड ये रहे.
- 123456
- 12345678
- 123456789
- Admin
- 1234
- Aa123456
- 12345
- Password
- 123
- 1234567890
इनमें से ज्यादातर पासवर्ड इतने कमजोर हैं कि किसी भी हैकर को इन्हें क्रैक करने में कुछ सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता.
नंबर और सामान्य शब्द बने सबसे बड़ी कमजोरी
Comparitech की रिपोर्ट में पाया गया कि टॉप 1000 पासवर्ड्स में से करीब 25% सिर्फ नंबरों से बने हैं जबकि 38.6% में 123 जैसी सीक्वेंस शामिल है. थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाने वाले यूज़र्स ने password, admin, qwerty और welcome जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया लेकिन ये भी साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद असुरक्षित हैं. यहां तक कि minecraft जैसे गेम का नाम भी 100 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए पासवर्ड्स में शामिल रहा. वहीं, भारतीय यूज़र्स ने India@123 को इतना लोकप्रिय बना दिया कि यह रैंक #53 पर पहुंच गया.
कितनी लंबाई का पासवर्ड है सुरक्षित?
साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी पासवर्ड की लंबाई कम से कम 12 कैरेक्टर्स होनी चाहिए. इससे पासवर्ड को क्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन रिपोर्ट में सामने आया कि 65.8% पासवर्ड 12 अक्षरों से छोटे थे यानी ज़्यादातर यूज़र्स अब भी खुद अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं. ऐसे में हमेशा पासवर्ड बनाते समय कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे आपके अकाउंट की सेफ्टी बनी रहती है.
