हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी123456 से लेकर India@123 तक! लीक हुई 2025 की सबसे कमजोर पासवर्ड लिस्ट! जानिए क्या आपका पासवर्ड भी है इसमें?

123456 से लेकर India@123 तक! लीक हुई 2025 की सबसे कमजोर पासवर्ड लिस्ट! जानिए क्या आपका पासवर्ड भी है इसमें?

Weak Password List 2025: हर साल साइबर एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि कमजोर पासवर्ड हैकिंग का सबसे आसान रास्ता हैं लेकिन 2025 में भी लाखों लोग वही पुरानी गलती दोहरा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Nov 2025 12:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Weak Password List 2025: हर साल साइबर एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि कमजोर पासवर्ड हैकिंग का सबसे आसान रास्ता हैं लेकिन 2025 में भी लाखों लोग वही पुरानी गलती दोहरा रहे हैं. Comparitech की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल भी दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड 123456 ही है. कंपनी ने 2025 में हुए असली डेटा ब्रीचेज़ से लीक हुए 2 अरब से ज्यादा पासवर्ड्स का विश्लेषण किया और नतीजे चौंकाने वाले हैं.

सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए 10 पासवर्ड्स

रिपोर्ट में सामने आया कि लाखों अकाउंट्स में सबसे कॉमन पासवर्ड ये रहे.

  • 123456
  • 12345678
  • 123456789
  • Admin
  • 1234
  • Aa123456
  • 12345
  • Password
  • 123
  • 1234567890

इनमें से ज्यादातर पासवर्ड इतने कमजोर हैं कि किसी भी हैकर को इन्हें क्रैक करने में कुछ सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता.

नंबर और सामान्य शब्द बने सबसे बड़ी कमजोरी

Comparitech की रिपोर्ट में पाया गया कि टॉप 1000 पासवर्ड्स में से करीब 25% सिर्फ नंबरों से बने हैं जबकि 38.6% में 123 जैसी सीक्वेंस शामिल है. थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाने वाले यूज़र्स ने password, admin, qwerty और welcome जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया लेकिन ये भी साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद असुरक्षित हैं. यहां तक कि minecraft जैसे गेम का नाम भी 100 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए पासवर्ड्स में शामिल रहा. वहीं, भारतीय यूज़र्स ने India@123 को इतना लोकप्रिय बना दिया कि यह रैंक #53 पर पहुंच गया.

कितनी लंबाई का पासवर्ड है सुरक्षित?

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी पासवर्ड की लंबाई कम से कम 12 कैरेक्टर्स होनी चाहिए. इससे पासवर्ड को क्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन रिपोर्ट में सामने आया कि 65.8% पासवर्ड 12 अक्षरों से छोटे थे यानी ज़्यादातर यूज़र्स अब भी खुद अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं. ऐसे में हमेशा पासवर्ड बनाते समय कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे आपके अकाउंट की सेफ्टी बनी रहती है.

यह भी पढ़ें:

क्या हर वक्त लैपटॉप चार्ज पर लगाकर रखना सही है? 90% यूजर्स कर रहे हैं ये बड़ी गलती, जानिए असली सच्चाई

Published at : 10 Nov 2025 12:43 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Weak Password List
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
Watch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'
Watch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'
Advertisement

वीडियोज

डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने वायरल रील्स, प्रसिद्धि, निरंतरता और अन्य विषयों पर खुलकर बात की
Pratapgarh News: गांजा तस्कर के घर से पुलिस ने बरामद किया करोड़ों का कैश | UP NEWS
Bihar Election: '25 से 30, फिर से नीतीश'- Patna में CM का Poster लगाया गया | Nitish | Tejashwi
UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
ISKP की साजिश नाकाम, अहदाबाद-दिल्ली, लखनऊ में कैमिकल हमले का प्लान, जानें कैसे हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
Watch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'
Watch: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर गौतम गंभीर का बड़ा बयान, कहा- अभी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए...'
बॉलीवुड
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
गोविंदा से शादी के बाद एक साल तक घर से ही नहीं निकली थी सुनिता, बोलीं- मैंने बहुत बलिदान दिया है
ट्रेंडिंग
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
शिक्षा
​UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
हेल्थ
Foods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget