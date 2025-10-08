Smart TV: आज के समय में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने मनोरंजन की दुनिया में क्रांति ला दी है लेकिन अब यही प्लेटफॉर्म्स जेब पर भारी पड़ने लगे हैं. अलग-अलग ऐप्स की मासिक सब्सक्रिप्शन फीस और एक्सक्लूसिव कंटेंट ने दर्शकों के लिए एक उलझन भरा माहौल बना दिया है. पर अगर हम कहें कि आप बिना एक पैसा खर्च किए भी अपने Smart TV पर फ्री में Live TV और फिल्में देख सकते हैं, तो? जी हां, अब कई फ्री और लीगल स्ट्रीमिंग ऐप्स ऐसी सुविधा दे रही हैं जिससे आपका टीवी बनेगा पूरा एंटरटेनमेंट हब.

Smart TV पर Free Streaming के नए रास्ते

आज स्ट्रीमिंग का मतलब सिर्फ Netflix या Amazon Prime तक सीमित नहीं है. अब Roku, Tubi, Pluto TV और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म फ्री, एड-सपोर्टेड कंटेंट (FAST और AVOD मॉडल) के ज़रिए लाइव टीवी चैनल, फिल्में और सीरीज़ दिखा रहे हैं. इन ऐप्स में बस कुछ छोटे-छोटे विज्ञापन आते हैं लेकिन बदले में आपको हजारों घंटे का मनोरंजन बिल्कुल मुफ्त मिलता है.

इन ऐप्स को इंस्टॉल करना भी बेहद आसान है. चाहे आपका Smart TV Samsung, LG, Fire TV या Android TV का हो हर सिस्टम में बिल्ट-इन App Store होता है जहां से आप अपनी पसंद का ऐप सर्च कर के डाउनलोड कर सकते हैं. अगर टीवी स्लो हो जाए तो बेकार ऐप्स डिलीट करके या सिस्टम रीस्टार्ट करके परफॉर्मेंस सुधारी जा सकती है.

The Roku Channel

Roku Channel आज के समय का सबसे लोकप्रिय फ्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है. इसमें 500 से ज़्यादा लाइव चैनल्स मिलते हैं जिनमें न्यूज़, स्पोर्ट्स और किड्स प्रोग्रामिंग भी शामिल है. इसके अलावा “Prey”, “2 Broke Girls” और “Retribution” जैसी हिट फिल्में और शोज़ भी फ्री में उपलब्ध हैं. अगर आपके टीवी में यह ऐप नहीं चलता तो Roku स्ट्रीमिंग डिवाइस कनेक्ट करके इसका फायदा लिया जा सकता है.

Tubi

अगर आप बिना पैसे खर्च किए नेटफ्लिक्स जैसा अनुभव चाहते हैं तो Tubi आपके लिए बेस्ट है. इस ऐप पर 260 से ज्यादा लाइव चैनल और करीब 2.75 लाख ऑन-डिमांड टाइटल्स मौजूद हैं जिनमें 300 ओरिजिनल शोज़ भी हैं. Hercules, Angel Has Fallen और Tom and Jerry जैसी फिल्में भी यहां देखी जा सकती हैं. अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है लेकिन अगर आप साइन अप करते हैं तो पेरेंटल कंट्रोल और वॉच हिस्ट्री जैसे फीचर मिलते हैं.

Pluto TV

Paramount द्वारा संचालित Pluto TV में सैकड़ों लाइव चैनल्स हैं जो न्यूज़, खेल और मनोरंजन पर केंद्रित हैं. यहां आप CBS Originals जैसे Ghosts और FBI के साथ-साथ The Godfather जैसी क्लासिक फिल्मों का आनंद ले सकते हैं.

अन्य शानदार विकल्प

Amazon Freevee (जो अब Prime Video का हिस्सा है) Bosch: Legacy और Jury Duty जैसे शोज़ फ्री में दिखाता है. Plex भी एक शानदार विकल्प है जिसमें लाइव चैनल्स, ऑन-डिमांड मूवीज़ और आपकी पर्सनल मीडिया लाइब्रेरी सब कुछ एक साथ स्ट्रीम हो सकता है. वहीं YouTube अब भी सबसे बहुमुखी प्लेटफॉर्म है जहां आपको फ्री चैनल्स और पूरी लंबाई वाली फिल्में दोनों मिल जाती हैं.

