BSNL WiFi Calling: नए साल की शुरुआत के साथ ही भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. कंपनी ने देशभर के सभी टेलीकॉम सर्किल में Wi-Fi Calling यानी Voice over WiFi (VoWiFi) सेवा लॉन्च कर दी है. इस सुविधा के जरिए अब मोबाइल सिग्नल कमजोर होने पर भी यूजर Wi-Fi नेटवर्क के सहारे कॉल कर और रिसीव कर सकते हैं.

कम नेटवर्क वाले इलाकों में भी अब कॉल होगी आसान

Wi-Fi Calling का सबसे बड़ा फायदा उन क्षेत्रों में मिलेगा, जहां मोबाइल नेटवर्क अक्सर साथ नहीं देता. खासतौर पर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले BSNL यूज़र्स अब किसी स्थिर Wi-Fi कनेक्शन के जरिए बिना रुकावट बात कर सकेंगे. अगर घर या ऑफिस में BSNL भारत फाइबर या किसी अन्य ब्रॉडबैंड का कनेक्शन मौजूद है तो नेटवर्क की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी.

बिना ऐप, सीधे मोबाइल डायलर से होगी कॉल

इस सेवा के लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. Wi-Fi Calling सीधे फोन के डिफॉल्ट डायलर से काम करती है और कॉल आपके मौजूदा मोबाइल नंबर से ही की जाती है. खास बात यह है कि कॉल के दौरान Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क के बीच अपने आप स्विच हो जाता है जिससे बातचीत बीच में कटती नहीं है.

कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं, वही पुराना टैरिफ

BSNL ने साफ किया है कि Wi-Fi Calling के लिए ग्राहकों से कोई अलग शुल्क नहीं लिया जाएगा. Wi-Fi के जरिए की गई कॉल्स को सामान्य वॉयस कॉल की तरह ही बिल किया जाएगा. यानी यूज़र अपने मौजूदा प्लान के अनुसार ही बात कर सकेंगे, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के.

किन मोबाइल फोन में मिलेगी यह सुविधा

Wi-Fi Calling ज्यादातर नए और आधुनिक स्मार्टफोन्स में सपोर्ट करती है. यूज़र्स को बस अपने फोन की सेटिंग में जाकर Wi-Fi Calling ऑप्शन को ऑन करना होगा. अगर किसी डिवाइस को लेकर संदेह हो तो BSNL ने ग्राहकों को अपने नजदीकी सर्विस सेंटर या हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है.

नेटवर्क अपग्रेड की दिशा में BSNL का बड़ा कदम

देशभर में Wi-Fi Calling की शुरुआत BSNL के नेटवर्क आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा मानी जा रही है. इसका मकसद उन इलाकों में भी बेहतर कनेक्टिविटी देना है जहां अब तक मोबाइल नेटवर्क एक बड़ी चुनौती रहा है. इस कदम से न सिर्फ ग्राहकों को राहत मिलेगी बल्कि मोबाइल नेटवर्क पर बढ़ने वाला दबाव भी कम होने की उम्मीद है.

