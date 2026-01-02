iPhone की बैटरी दिन में ही हो जाती है खत्म? बिना बैटरी बदले इस ट्रिक से बढ़ाएं घंटों का बैकअप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone Battery: कई iPhone यूजर्स की शिकायत होती है कि फोन सुबह फुल चार्ज करने के बाद भी शाम तक बैटरी जवाब दे देती है. ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी बैटरी खराब हो गई हो. ज्यादातर मामलों में iOS की कुछ सेटिंग्स, बैकग्राउंड एक्टिविटी और गलत इस्तेमाल की आदतें बैटरी को तेजी से खत्म कर देती हैं. अच्छी बात यह है कि बिना बैटरी बदले भी आप iPhone का बैकअप काफी हद तक बढ़ा सकते हैं.

बैटरी सबसे ज्यादा कहां खर्च हो रही है

iPhone में बैटरी यूसेज का पूरा डेटा मिलता है. सेटिंग्स में जाकर बैटरी सेक्शन खोलने पर साफ दिख जाता है कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा पावर खा रहा है. कई बार सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग या गेमिंग ऐप्स बैकग्राउंड में भी बैटरी खर्च करते रहते हैं. इन्हें पहचानना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है.

बैकग्राउंड एक्टिविटी और लोकेशन सेटिंग्स बनती हैं बड़ी वजह

बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो हर वक्त बैकग्राउंड में रिफ्रेश होते रहते हैं. इससे फोन की बैटरी तेजी से गिरती है. इसी तरह लोकेशन सर्विस अगर हमेशा ऑन रहती है, तो GPS लगातार काम करता रहता है. जरूरत न होने पर इन सेटिंग्स को लिमिट करने से बैटरी लाइफ में बड़ा फर्क नजर आता है.

ब्राइटनेस और डिस्प्ले सेटिंग्स का सही इस्तेमाल

iPhone की स्क्रीन बैटरी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है. ज्यादा ब्राइटनेस पर लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने से बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. ऑटो-ब्राइटनेस को ऑन रखना और डार्क इंटरफेस का सीमित इस्तेमाल करने से स्क्रीन की खपत कम की जा सकती है. इसके अलावा ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर अगर आपके मॉडल में हैं तो उन्हें बंद करना भी फायदेमंद साबित होता है.

Low Power Mode है सबसे आसान ट्रिक

अगर आप बिना किसी झंझट के बैटरी बचाना चाहते हैं तो Low Power Mode आपके लिए सबसे असरदार तरीका है. यह फीचर बैकग्राउंड प्रोसेस, मेल फेच और विजुअल इफेक्ट्स को कम कर देता है जिससे फोन कम पावर खर्च करता है. रोजमर्रा के इस्तेमाल में इसे ऑन रखने से iPhone ज्यादा देर तक चलता है.

iOS अपडेट और चार्जिंग आदतें भी हैं जिम्मेदार

पुराना iOS वर्जन या बार-बार गलत तरीके से चार्ज करना भी बैटरी पर असर डालता है. समय-समय पर अपडेट इंस्टॉल करना और जरूरत से ज्यादा चार्जिंग से बचना बैटरी हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है.

यह भी पढ़ें:

इतना सस्ता कभी नहीं! iPhone 14 पर 34,000 की भारी छूट, अभी चेक करें ऑफर