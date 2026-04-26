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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI को लेकर नई तकरार! अमेरिका ने चीन पर लगाए गंभीर आरोप, दुनिया को कर रहा सतर्क

AI को लेकर नई तकरार! अमेरिका ने चीन पर लगाए गंभीर आरोप, दुनिया को कर रहा सतर्क

AI: अमेरिका का दावा है कि चीनी कंपनियां डिस्टिलेशन नाम की तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं. इस तरीके में बड़े और ताकतवर AI मॉडल के आउटपुट से छोटे मॉडल को सिखाया जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 Apr 2026 01:41 PM (IST)
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  • चीन ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अमेरिका पर प्रगति रोकने का आरोप लगाया।

AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक दौड़ अब और तेज हो गई है और इसी बीच अमेरिका ने चीन पर बड़े आरोप लगाए हैं. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कुछ चीनी कंपनियां अमेरिकी तकनीक की नकल करके अपने AI सिस्टम तैयार कर रही हैं. इस मुद्दे को लेकर अमेरिका अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी चेतावनी दे रहा है.

क्या है डिस्टिलेशन तकनीक का खेल?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका का दावा है कि चीनी कंपनियां डिस्टिलेशन नाम की तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं. इस तरीके में बड़े और ताकतवर AI मॉडल के आउटपुट से छोटे मॉडल को सिखाया जाता है. इससे कम लागत में ऐसे टूल बनाए जा सकते हैं जो लगभग वही काम कर सकें. अमेरिकी पक्ष का मानना है कि इससे रिसर्च और डेवलपमेंट पर होने वाला भारी खर्च बचाया जा रहा है.

दुनिया भर को भेजा गया संदेश

इस चिंता को गंभीर मानते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने दूतावासों और मिशनों को एक विशेष संदेश भेजा है. इसमें निर्देश दिए गए हैं कि वे अन्य देशों को इस मुद्दे से अवगत कराएं और ऐसे AI सिस्टम के इस्तेमाल से जुड़े संभावित खतरों के बारे में सतर्क करें. माना जा रहा है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने के लिए उठाया गया है.

असली चिंता क्या है?

अमेरिका की मुख्य चिंता यह है कि बिना अनुमति के उसके एडवांस AI मॉडल से जानकारी लेकर उसके टक्कर के सिस्टम बनाए जा रहे हैं. इससे न केवल लागत कम हो रही है बल्कि यह भी आशंका जताई जा रही है कि इन कॉपी किए गए मॉडल में सुरक्षा से जुड़े जरूरी फीचर्स हटाए जा सकते हैं. ऐसे में ये सिस्टम कम सुरक्षित और कम भरोसेमंद बन सकते हैं.

किन कंपनियों पर नजर?

रिपोर्ट्स में कुछ चीनी कंपनियों का भी जिक्र किया गया है जिनमें डीपसीक (DeepSeek) का नाम प्रमुख है. यह कंपनी कम लागत वाले AI मॉडल्स के लिए चर्चा में रही है और हाल ही में उसने एक नया सिस्टम पेश किया है जो Huawei के चिप्स पर काम करता है. इसके अलावा Moonshot AI और MiniMax जैसी कंपनियों का भी उल्लेख किया गया है हालांकि इन कंपनियों ने अभी तक इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

चीन ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

चीन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने इन्हें निराधार बताया और कहा कि अमेरिका जानबूझकर चीन की तकनीकी प्रगति को धीमा करने की कोशिश कर रहा है. चीनी कंपनियों का कहना है कि उनके AI मॉडल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के आधार पर तैयार किए जाते हैं न कि किसी गोपनीय तकनीक से.

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Published at : 26 Apr 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
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