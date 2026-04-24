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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब बच्चों की हर AI चैट पर नजर रखेंगे पैरेंट्स! Meta के नए फीचर से बढ़ेगी डिजिटल सेफ्टी, जानिए कैसे

अब बच्चों की हर AI चैट पर नजर रखेंगे पैरेंट्स! Meta के नए फीचर से बढ़ेगी डिजिटल सेफ्टी, जानिए कैसे

Meta AI Feature: Meta ने इस अपडेट के तहत Insights नाम का एक नया टैब जोड़ा है जो सुपरविजन हब का हिस्सा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 24 Apr 2026 03:03 PM (IST)
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  • यह फीचर किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत करने के लिए लाया गया है.

Meta AI Feature: Mark Zuckerberg की कंपनी Meta ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. अब माता-पिता यह देख सकेंगे कि उनके बच्चे Meta AI से किन-किन विषयों पर सवाल पूछ रहे हैं. यह नया फीचर Instagram, Facebook और Messenger पर लागू किया गया है. इसका मकसद पैरेंट्स को ज्यादा कंट्रोल देना है ताकि वे अपने बच्चों की डिजिटल एक्टिविटी को बेहतर समझ सकें.

कैसे काम करेगा नया फीचर

Meta ने इस अपडेट के तहत Insights नाम का एक नया टैब जोड़ा है जो सुपरविजन हब का हिस्सा है. इस फीचर की शुरुआत फिलहाल United Kingdom, United States, Canada, Brazil और Australia में की गई है और जल्द ही इसे दुनिया भर में जारी किया जाएगा. इस Insights टैब के जरिए माता-पिता यह जान पाएंगे कि उनके बच्चे Meta AI के साथ किन सामान्य विषयों पर बातचीत कर रहे हैं.

इसमें हेल्थ, वेलबीइंग, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट और पढ़ाई जैसे टॉपिक्स शामिल हो सकते हैं. अगर पैरेंट्स चाहें तो वे हर कैटेगरी पर क्लिक करके उससे जुड़े सब-टॉपिक्स की जानकारी भी देख सकते हैं जैसे लाइफस्टाइल के अंदर फैशन या खाने-पीने से जुड़े विषय.

प्राइवेसी का भी रखा गया ध्यान

Meta का कहना है कि यह फीचर बच्चों की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है. पैरेंट्स को बच्चों की पूरी चैट नहीं दिखाई जाएगी बल्कि सिर्फ यह बताया जाएगा कि उन्होंने किन विषयों पर बातचीत की. इससे माता-पिता को बच्चों की रुचियों और चिंताओं का अंदाजा लग सकेगा बिना उनकी निजी बातचीत में सीधे दखल दिए.

कंपनी के अनुसार, यह अपडेट पैरेंटल कंट्रोल को और मजबूत बनाता है. पहले से मौजूद फीचर्स की तरह ही अब भी पैरेंट्स स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं ब्रेक शेड्यूल कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि उनके बच्चे पिछले कुछ दिनों में किन लोगों से बात कर रहे थे.

किशोरों की सुरक्षा पर Meta का फोकस

Meta पिछले कुछ समय से टीनएजर्स की सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रहा है. कंपनी ने पहले भी ऐसे फीचर्स लाने की योजना बनाई थी जिनसे पैरेंट्स AI से जुड़े कुछ कंटेंट या कैरेक्टर्स को ब्लॉक कर सकें.

इसी साल की शुरुआत में Meta ने कुछ AI कैरेक्टर्स पर रोक लगा दी थी खासकर वे जो मशहूर हस्तियों की तरह व्यवहार करते थे जैसे Paris Hilton और Snoop Dogg. यह फैसला उस समय आया जब कंपनी पर आरोप लगे थे कि वह किशोरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है. Meta का यह नया फीचर डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है जिससे पैरेंट्स को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर बेहतर नजर रखने में मदद मिलेगी.

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Published at : 24 Apr 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Mark Zuckerberg Meta TECH NEWS HINDI
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