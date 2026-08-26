Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह

नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह

अचानक आई इस बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक नुकसान पहुंचाया है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 26 Aug 2026 04:36 PM (IST)
Preferred Sources

Nepal Floods: चीन सीमा के पास नेपाल में स्थित भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है. इस आपदा में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोगों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है. लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जारी है. नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के कारण बुधवार तड़के मध्य नेपाल के कई इलाके प्रभावित हुए.

नदी के किनारे स्थित सड़कें, पुल, बाजार और सुरक्षा चौकियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं. नेपाली सेना के प्रवक्ता के अनुसार, बुधवार दोपहर तक कम से कम 25 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था. राहत और बचाव अभियान में नेपाल सेना, आर्म्ड पुलिस फोर्स (एपीएफ) और नेपाल पुलिस के जवान जुटे हुए हैं. इसके लिए 14 हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है, ताकि दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों तक तेजी से पहुंचा जा सके.

नेपाल में भारी तबाही

नेपाली सेना के मुताबिक, अचानक आई इस बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक नुकसान पहुंचाया है. नदी के बहाव वाले कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. इस बीच, नेपाल सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत और चीन से भी सहायता मांगी है.

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बताया कि विदेश मंत्रालय दोनों देशों के साथ समन्वय स्थापित कर राहत सहायता जुटाने की कोशिश कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा के पास तिमुरे क्षेत्र में तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स के नौ जवान भी बाढ़ के बाद से लापता बताए जा रहे हैं.

बाढ़ की संभावित वजह

अधिकारियों की ओर से बाढ़ के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि तिब्बत क्षेत्र में भूस्खलन के कारण नदी का प्रवाह बाधित हो गया था. इसके बाद अचानक पानी का दबाव बढ़ने से रुकावट टूटी और तेज बहाव के साथ विनाशकारी बाढ़ आ गई.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की फ्लैश फ्लड (अचानक आने वाली बाढ़) पहाड़ी क्षेत्रों में बेहद खतरनाक साबित होती है, क्योंकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता.

नेपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने का दिया निर्देश दिया गया है. साथ ही, संबंधित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश और जिलों के अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने कहा गया है.

ये भी पढ़ें: नेपाल बाढ़ में 16 की मौत, 291 विदेशी नागरिक लापता, भारत-चीन से मांगी मदद

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Nepal Floods
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह
नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह
विश्व
Nepal Flood Live: नेपाल बाढ़ में 16 की मौत, 291 विदेशी नागरिक लापता, भारत भेजने जा रहा है मदद
Live: नेपाल बाढ़ में 16 की मौत, 291 विदेशी नागरिक लापता, भारत भेजने जा रहा है मदद
विश्व
Nepal Flood: 7 लोगों की मौत, कई लापता, रौंगटे खड़े कर देगा LIVE वीडियो
Nepal Flood: 7 लोगों की मौत, कई लापता, रौंगटे खड़े कर देगा LIVE वीडियो
विश्व
'दलित, आदिवासियों के साथ...', UN की रिपोर्ट पर भारत का करारा जवाब
'दलित, आदिवासियों के साथ...', UN की रिपोर्ट पर भारत का करारा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहें’
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हिजाब पर HC के फैसले से गुस्से में ओवैसी! | HC | Muslim
Hijab Controversy | Asaduddin Owaisi: हाईकोर्ट का फैसला...ओवैसी को चुभा! | Allahabad | HC | Muslim
Kriti Sanon Ad Controversy: Kangana Ranaut और कृति के विवाद में अब आया नया ट्विस्ट! | Baba Ramdev
Heavy Rain News Today | Weather Alert: इफको चौक पर धंसी सड़क...बेसमेंट में लबालब पानी | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह
नेपाल में बाढ़ से बड़ी तबाही, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, जानें क्या है इसकी वजह
महाराष्ट्र
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
हिजाब पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'मंगलसूत्र-सिंदूर पर हम तो...'
क्रिकेट
अनाया बांगर को क्रिकेट खेलने की अनुमति, ट्रांसजेंडर ने BCCI से की नियम बदलने की अपील
अनाया बांगर को क्रिकेट खेलने की अनुमति, ट्रांसजेंडर ने BCCI से की नियम बदलने की अपील
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
विश्व
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
H-1B वीजा से फिर बढ़ेंगी भारतीयों की मुश्किलें, क्या बोले एक्सपर्ट
इंडिया
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
'रेट पूछे गए थे..', बांसुरी स्वराज ने 'पितृसत्ता' के मुद्दे पर राहुल को घेरा
बिहार
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
नेपाल में बाढ़, बिहार में हाई अलर्ट, बेतिया-मोतिहारी सहित 8 जिलों में भारी आफत!
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget