हाल ही में एक नए मालवेयर का पता चला है, जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है. यह न सिर्फ यूजर की बैंकिंग डीटेल्स चुरा सकता है बल्कि एनक्रिप्टेड मैसेज को भी कैप्चर कर सकता है और यूजर को इसका पता भी नहीं चलता. यानी व्हाट्सऐप और सिग्नल जैसी ऐप्स पर आने वाले मैसेज भी इस मालवेयर से सुरक्षित नहीं है. आइए जानते हैं कि यह मालवेयर कितना खतरनाक है और इससे बचने के लिए क्या करने की जरूरत है.

डिवाइस टेकओवर भी कर सकता है यह मालवेयर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नए मालवेयर का नाम स्टर्नस है और यह डिवाइस टेकओवर भी कर सकता है. यानी यह यूजर के स्मार्टफोन को पूरी तरह एक्सेस कर सकता है और यूजर का इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा. मालवेयर इंस्टॉल करने के बाद हैकर आपके डिवाइस में आपकी सारी एक्टिविटी देख सकते हैं और जब उन्हें कोई ट्रांजेक्शन करनी होगी तो आपके लिए स्क्रीन को ब्लैक आउट कर देंगे. यह मालवेयर मैसेज एनक्रिप्शन को बायपास कर सकता है. ऐसा करने के लिए यह स्क्रीनशॉट लेता रहता है.

इसलिए खतरनाक है स्टर्नस मालवेयर

स्टर्नस इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह बैंकिंग ऐप्स के क्रेडेंशियल चुरा सकता है. इसके लिए यह यूजर को असली लगने वाली फर्जी लॉग-इन विंडो दिखाता है. जैसे ही यूजर इस पर अपना आईडी पासवर्ड डालता है, ये मालवेयर को कंट्रोल करने वाले हैकर के पास पहुंच जाते हैं. इस तरह यूजर को लगता है कि उसे सुरक्षित तरीके से लॉग-इन किया है, लेकिन अनजाने में उसकी पूरी डिटेल हैकर के पास चली जाती है और वह अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शन कर सकता है.

ऐसे मालवेयर से कैसे बचें?

हमेशा गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें.

अपने फोन को नियमित तौर पर चेक करते रहें. अगर इसमें कोई संदिग्ध फाइल, ऐप या नोटिफिकेसन मिलता है तो इसे तुरंत डिलीट कर दें.

बैंकिंग ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करें.

