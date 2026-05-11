ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती, इन 4 जगहों पर फोन रखना है बेहद खतरनाक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्मार्टफोन को सीधे गर्मी के स्रोतों से दूर रखें।

धूप में खड़ी गाड़ी में फोन छोड़ना खतरनाक हो सकता है।

एयरपोर्ट पर सुरक्षा बिन में फोन न डालकर चोरी से बचाएं।

लंबे समय तक फोन को जेब में रखने से बचें।

Smartphone Tips: पिछले कुछ महीनों से स्मार्टफोन के दाम बढ़ रहे हैं. इसके अलावा लोग अब फोन पर ज्यादा रकम खर्च कर रहे हैं और प्रीमियम मॉडल की मांग बढ़ गई है. कुल मिलाकर फोन लेना अब काफी महंगा सौदा हो गया है. इसलिए इसकी केयर करना उतना ही ज्यादा जरूरी है. बाकी चीजों के साथ-साथ यह भी बहुत मायने रखता है कि आप फोन कहां रखते हैं. इससे फोन की लाइफ और उसकी फंक्शनलिटी पर भी असर पड़ता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन को कहां नहीं रखना चाहिए. अगर आप इन जगहों पर फोन रखेंगे तो इसके खराब होने का खतरा बढ़ सकता है.

कहां नहीं रखना चाहिए फोन?

हीट सोर्स के पास न रखें फोन- अपने फोन को कभी भी हीट सोर्स के पास न रखें. हीट सोर्स का मतलब यहां सिर्फ किचन में चलने वाला गैस स्टोव या इंडक्शन चूल्हा ही नहीं है. कई दूसरे अप्लायंसेस और डिवाइस से भी हीट जनरेट होती है. इसके अलावा फोन को चार्ज करते समय कंबल या तकिये आदि के ऊपर भी नहीं रखना चाहिए. इससे फोन ओवरहीट हो सकता है और अगर यह स्थिति लगातार बनी रहती है तो बैटरी समेत दूसरे इंटरनल पार्ट्स पर असर पड़ने लगेगा. कुछ मामलों में तो आग लगने तक का खतरा है.

कार में फोन रखते भी बरतें सावधानी- अगर आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है तो इसके अंदर का टेंपरेचर काफी बढ़ जाता है. इसलिए धूप में खड़ी गाड़ी में फोन छोड़ने की गलती न करें. ज्यादा टेंपरेचर के कारण फोन के इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, जिन्हें रिपेयर कराने के लिए आपको भारी खर्चा करना पड़ सकता है.

एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी बिन में न डालें फोन- अगर आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं तो सिक्योरिटी बिन में अपना फोन न डालें. कई लोग सिक्योरिटी जांच करवाते समय अपना फोन बाकी सामान के साथ सिक्योरिटी बिन में डाल देते हैं. इससे आप जल्दबादी में फोन उठाना भूल सकते हैं. इसके अलावा इसमें चोरी का भी खतरा रहता है. दरअसल, एयरपोर्ट पर भीड़ होती है, जिससे आपका ध्यान भटकने पर फोन चोरी भी हो सकता है.

पॉकेट में फोन रखने पर भी जरूरी है सावधानी- लंबे समय तक फोन को जेब में रखना भी खतरनाक हो सकता है. दरअसल, फोन से रेडियो फ्रीक्वैंसी वेव्ज निकलती हैं, जो कई बीमारियों को कारण बन सकती है. इसलिए अगर संभव हो तो फोन को बैग आदि में कैरी करें. लगातार कई घंटों तक फोन को जेब में न रखें.

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