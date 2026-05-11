ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हो गया और भी सस्ता, MacBook Neo पर पहली बार आई इतनी बड़ी छूट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom MacBook Neo पर पहली बार बड़ा डिस्काउंट, बचत का मौका।

iPhone 16 Pro चिपसेट, 13 इंच डिस्प्ले, खास फीचर्स।

Amazon पर 61,990 रुपये में उपलब्ध, अतिरिक्त छूट भी।

Flipkart पर Samsung, Asus, Dell लैपटॉप पर भी छूट।

MacBook Neo Discount: ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप MacBook Neo अब और सस्ता हो गया है. मार्च में लॉन्च हुए MacBook Neo पर पहली बार बड़ा डिस्काउंट आ गया है. इस ऑफर का फायदा उठाकर आप हजारों रुपये की बचत कर सकते हैं. बता दें कि ऐप्पल का यह प्रोडक्ट सुपरहिट हुआ है और दुनियाभर में इसकी खूब डिमांड है. विंडोज लैपटॉप को टक्कर देने के लिए लाए गए MacBook Neo को लोग हाथों-हाथ ले रहे हैं. आइए जानते हैं कि इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं और इस पर डिस्काउंट ऑफर का फायदा कहां से उठाया जा सकता है.

MacBook Neo में मिलते हैं ये फीचर्स

MacBook Neo की कीमत कम रखने के लिए ऐप्पल ने इसमें iPhone 16 Pro वाला A18 Pro चिपसेट दिया है. 16 Pro का चिपसेट 6-कोर GPU के साथ आता है, जबकि Neo के चिपसेट में 5-कोर GPU है. ऐप्पल का दावा है कि यह इंटेल कोर अल्ट्रा 5 से वाले कई लैपटॉप की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक फास्ट परफॉर्मेंस देता है. बाकी फीचर्स की बात करें तो 13 इंच के लिक्विड रेटिना डिस्प्ले वाले इस लैपटॉप में 1080p का FaceTime HD कैमरा, डुअल माइक्रोफोन और डुअल साइड स्पीकर लगे हैं, जो स्पेटियल और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं. इसमें ऐप्पल का मैजिक कीबोर्ड, बड़ा मल्टीटच ट्रैकपैड और टचआईडी भी दी गई है. इसका वजह केवल 1.23 किलोग्राम है.

अमेजन पर मिल रही है धाकड़ डील

भारत में 256GB स्टोरेज वाले MacBook Neo की शुरुआती कीमत 69,900 रुपये रखी गई है, लेकिन अभी यह शानदार डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. अमेजन पर अभी 256GB वेरिएंट सिर्फ 61,990 रुपये में लिस्टेड है. 8,000 रुपये की इस सीधी छूट के अलावा सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड्स पर 4,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जिसके बाद इस पर कुल छूट 12,000 रुपये हो जाती है. इस तरह ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप और भी सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है.

दूसरी कंपनियों के लैपटॉप पर भी मिल रही छूट

अमेजन की तरह अभी फ्लिपकार्ट पर भी सेल लाइव है और इसमें सैमसंग, आसुस और डेल समेत कई कंपनियों के लैपटॉप सस्ते में खरीदे जा सकते हैं. फ्लिपकार्ट पर Samsung का Galaxy Book 4 i7 लैपटॉप 64,990 रुपये में मिल रहा है, जबकि इसकी लॉन्चिंग कीमत करीब 90,000 रुपये है. इसी तरह दूसरी कंपनियों के लैपटॉप की कीमतों पर भी भारी छूट ऑफर की जा रही है.

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