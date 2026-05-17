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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सिंगल डैड हूं इसलिए...' इमरान खान का छलका दर्द, बोले- माएं उनके घर नहीं भेजतीं अपने बच्चे

'सिंगल डैड हूं इसलिए...' इमरान खान का छलका दर्द, बोले- माएं उनके घर नहीं भेजतीं अपने बच्चे

इमरान खान खान को परिणीति चोपड़ा के शो मॉम टॉक्स में देखा गया. यहां उन्होंने सिंगल पेरेंट होने की जिम्मेदारी, स्ट्रगल के बारे में बातें की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 17 May 2026 03:06 PM (IST)
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एक्टर इमरान खान ने हाल ही में सिंगल पेरेटिंग के बारे में बात की. वो परिणीति चोपड़ा के टॉक शो मॉम टॉक्स में दिखे. एक्टर ने बताया कि बेटी इमारा की फ्रेंड्स की मांएं अपने बच्चों को खेलने के लिए उनके घर भेजने में हिचकिचाती हैं. क्योंकि उनके घर में कोई फीमेल नहीं है.

बता दें कि इमरान खान की शादी अवंतिका मलिक के साथ हुई. लेकिन ये शादी टूट गई. इस शादी से उन्हें एक बेटी है. वो पत्नी अवंतिका संग मिलकर अपनी बेटी की परवरिश कर रहे हैं. उनकी बेटी हफ़्ते में तीन से चार दिन उनके साथ बिताती है.

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सिंगल पेरेंट हैं इमरान खान

इमरान ने कहा, 'मैं प्लान बनाने की कोशिश करता हूं और इमारा मुझसे पूछती है क्या आप इस दोस्त से पूछ सकते हैं कि वो खेलने के लिए आ सकते हैं क्या? तो मैं उस दोस्त का नंबर पता करता हूं और उनकी मां को मैसेज करता हूं कि क्या आपके बच्चे मेरी बेटी संग खेलने आ सकते हैं? और वो कहती हैं- सॉरी, पर आज नहीं. अगले हफ्ते फिर से मैं सवाल करता हूं कि क्या आज आ सकते हैं? तो वो कहती हैं- नहीं आज नहीं. तो फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि कुछ मां अपने बच्चों को मेरे घर भेजने में कम्फर्टेबल नहीं हैं. खासतौर पर अगर वो लड़की है तो. क्योंकि मेरे घर में कोई फीमेल नहीं है. मैं आदमी हूं और मैं एक पिता हूं. लेकिन तलाक के बाद अब घर में कोई महिला नहीं है.'

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आगे इमरान ने कहा, 'हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कई प्रॉब्लमैटिक आदमी हैं. आप समझ सकते हैं कि ये सोच कहां से आ रही है. ये दिल तोड़ने वाला होता है क्योंकि हर हफ्ते मुझे अपनी बेटी को बोलना पड़ता है कि सॉरी, आपके दोस्त नहीं आ सकते हैं.'

Published at : 17 May 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Imran Khan
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