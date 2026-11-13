Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह फीचर अभी एंड्रॉयड पर डेवलपमेंट स्टेज में है.

WhatsApp Location Sharing: WhatsApp पर किसी को अपनी लोकेशन बताने के लिए अब तक यूजर्स को चैट या Status में मौजूद ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है. खासकर Status पर लोकेशन शेयर करने का मौजूदा तरीका थोड़ा अलग है. इसके लिए पहले कोई फोटो या वीडियो चुननी होती है और फिर उस पर लोकेशन स्टिकर लगाकर शेयर करना पड़ता है. लेकिन अब WhatsApp इस प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी कर रहा है.

कंपनी एक ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिसकी मदद से यूजर्स बिना किसी फोटो या वीडियो के सीधे अपनी लोकेशन को Status पर लगा सकेंगे. इससे लोकेशन शेयर करने के लिए अलग से बैकग्राउंड चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आइए जानते हैं कि Status में आ रहा नया फीचर क्या है और कैसे काम करेगा.

Status में आ रहा नया फीचर क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp Android यूजर्स के लिए Status में सीधे लोकेशन शेयर करने का नया फीचर विकसित कर रहा है. इसे WhatsApp के Android बीटा वर्जन 2.26.45.8 में देखा गया है, जो Google Play Store पर उपलब्ध है. इस फीचर के आने के बाद Status तैयार करते समय यूजर्स को Location का एक अलग ऑप्शन मिल सकता है.

लोकेशन शेयर करने से पहले मिलेगा कौन-सा ऑप्शन?

रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp को डिवाइस की लोकेशन एक्सेस करने की परमिशन मिलने पर ऐप अपने आप यूजर की मौजूदा लोकेशन दिखाएगा. Status पर शेयर करने से पहले यूजर को इस लोकेशन की पुष्टि करनी पड़ सकती है. अगर कोई यूजर अपनी सटीक लोकेशन शेयर नहीं करना चाहता, तो उसके पास डिवाइस सेटिंग्स के जरिए अनुमानित लोकेशन शेयर करने का ऑप्शन भी हो सकता है. इसके अलावा यूजर अपनी मौजूदा लोकेशन की जगह किसी दूसरी जगह को खुद चुनकर भी शेयर कर सकेंगे.

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मैप कार्ड में दिखाई देगी लोकेशन

रिपोर्ट के अनुसार, इस नए फीचर के तहत यूजर्स को Updates टैब में Status कंपोजर खोलने पर नीचे की तरफ एक नया ऑप्शन दिखाई दे सकता है. यहां Location ऑप्शन चुनकर सीधे अपनी लोकेशन शेयर की जा सकेगी. इसकी खास बात यह है कि लोकेशन किसी स्टिकर की जगह एक मैप कार्ड के रूप में दिखाई देगी. इस कार्ड में मैप के साथ हरे रंग का पिन होगा, जो चुनी गई जगह को दिखाएगा. इसके अलावा उस जगह का नाम और पूरा पता भी नजर आएगा. इससे Status देखने वाले कॉन्टैक्ट्स को लोकेशन की जानकारी एक अलग मैप कार्ड के जरिए मिल सकेगी.

अभी टेस्टिंग के लिए उपलब्ध नहीं है फीचर

फिलहाल WhatsApp का यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अभी Android यूजर्स के लिए इस पर काम कर रही है और इसे बीटा टेस्टर्स के लिए भी जारी नहीं किया गया है. ऐसे में इसकी उपलब्धता और सभी यूजर्स तक पहुंचने की तारीख को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

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