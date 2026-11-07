Motorola Signature 27 vs Signature: कीमत से फीचर्स तक किसका पलड़ा भारी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिग्नेचर 27 महंगा है, नए AI फीचर्स और Android 17 के साथ.

Motorola Signature 27 vs Signature : Motorola ने हाल ही में अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन Motorola Signature 27 पेश किया है. यह फोन इस साल की शुरुआत में आए Motorola Signature के मुकाबले कई बड़े अपग्रेड के साथ आया है. नए मॉडल में कंपनी ने ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर, 200MP का टेलीफोटो कैमरा और 7,000mAh की बड़ी बैटरी दी है. वहीं पुराने Signature में हल्का डिजाइन और 165Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दोनों फोन में कितना अंतर है और क्या नए मॉडल के लिए ज्यादा कीमत खर्च करना सही रहेगा.

डिस्प्ले और डिजाइन में कौन आगे?

इन दोनों फोन में 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग है. Signature 27 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला Extreme AMOLED Duo Tandem OLED पैनल दिया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 12,000 निट्स है. वहीं दूसरी तरफ Signature में 165Hz LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 6,200 निट्स है. साथ ही इन दोनों में IP68/IP69 रेटिंग और MIL-STD-810H कंप्लायंस मिलता है.

कीमत और लॉन्च में कितना अंतर?

Motorola Signature 27 को 5 नवंबर 2026 को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है. इसकी शुरुआती कीमत 1,599 यूरो (करीब 1.70 लाख रुपये) रखी गई है. कंपनी के मुताबिक, इसकी बिक्री यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों में 16 नवंबर से शुरू होगी. वहीं Motorola Signature को जनवरी 2026 में पेश किया गया था. इसके 12GB RAM और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की शुरुआती ग्लोबल कीमत 899.99 यूरो (करीब 82,000 रुपये) रखी गई थी. ऐसे में Motorola Signature 27 की कीमत पुराने मॉडल के मुकाबले काफी ज्यादा है.

प्रोसेसर और बैटरी में बड़ा अपग्रेड

Signature 27 में Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 चिपसेट दिया गया है, जबकि Signature में Snapdragon 8 Gen 5 मिलता है. बैटरी के मामले में भी नया फोन आगे है. इसमें 7,000mAh की बैटरी है, जबकि पुराने मॉडल में 5,200mAh की बैटरी मिलती है. वहीं दोनों फोन 90W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं.

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कैमरे में किसने मारी बाजी?

फोटोग्राफी के लिए Signature 27 में 50MP मेन, 200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो और 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है. वहीं Signature में तीनों रियर कैमरे 50MP के हैं. दोनों में 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. नए मॉडल में एक अतिरिक्त एक्शन सेंसर भी मिलता है.

सॉफ्टवेयर और अपडेट का सपोर्ट

Motorola Signature 27 Android 17 पर चलता है, जबकि Signature में Android 16 मिलता है. कंपनी दोनों फोन के लिए सात साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करती है. नए मॉडल में Gemini Omni और Lyria जैसे AI फीचर्स का सपोर्ट भी दिया गया है.

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