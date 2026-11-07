Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह प्लान 7 नवंबर 2026 से होगा उपलब्ध.

Jio 3 Year Plan : मोबाइल रिचार्ज की तारीख याद रखना और हर कुछ महीनों में नया प्लान चुनना कई बार यूजर्स के लिए परेशानी बन जाता है. कभी रिचार्ज खत्म होने की चिंता तो कभी बढ़ती कीमतों के बीच सही प्लान चुनने की कंफ्यूजन रहती है. अगर एक बार रिचार्ज कराने के बाद पूरे तीन साल तक मोबाइल सेवाओं का फायदा मिलता रहे, तो यह कई लोगों के लिए अलग एक्सपीरियंस हो सकता है.

ऐसे में Reliance Jio ने भारतीय यूजर्स के लिए एक नया लॉन्ग टर्म रिचार्ज प्लान पेश किया है. खास बात यह है कि इसमें सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट ही नहीं, बल्कि OTT, डिजाइनिंग और क्लाउड स्टोरेज से जुड़ी सुविधाएं भी शामिल हैं. यूजर्स को एक ही रिचार्ज में कई डिजिटल सेवाओं का फायदा मिलेगा. तो आइए जानते हैं कि Jio के 3 साल वाले प्लान की कीमत क्या है.

Jio के 3 साल वाले प्लान की कीमत और वैलिडिटी

Jio के नए 3-Year Unlimited Connectivity Plan की कीमत 10,000 रुपये रखी गई है. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 36 महीने यानी पूरे तीन साल की वैलिडिटी है. इसका मतलब है कि यूजर्स को बार-बार रिचार्ज कराने या हर साल नया प्लान लेने की जरूरत नहीं होगी. एक बार रिचार्ज कराने के बाद तीन साल तक इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स का यूज कर सकेंगे. इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जा रहा है. इसके अलावा किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS भेजने की सुविधा भी मिलेगी.

कब से मिलेगा Jio का नया प्लान?

Jio का यह नया रिचार्ज प्लान 7 नवंबर 2026 से उपलब्ध होगा. यूजर्स इसे MyJio ऐप और Jio की आधिकारिक वेबसाइट Jio.com के जरिए खरीद सकेंगे. इसके अलावा कंपनी के Jio स्टोर, रिटेल आउटलेट और दूसरे रिचार्ज चैनल से भी इस प्लान को लिया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें - iPhone Duo Customization : अब आपकी पसंद से तैयार होगा iPhone Duo, Caviar ने दिया कस्टमाइजेशन

JioHotstar और Canva Pro Lite का भी मिलेगा फायदा

इस प्लान में कंपनी ने इंटरनेट और कॉलिंग के अलावा एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी से जुड़ी सुविधाओं को भी शामिल किया है. इसमें JioHotstar Mobile + Hollywood का एक्सेस मिलेगा. इसके जरिए यूजर्स लाइव स्पोर्ट्स, प्रीमियम एंटरटेनमेंट, Hotstar Originals और हॉलीवुड कंटेंट देख सकेंगे. इसके साथ यूजर्स को 12 महीने के लिए Canva Pro Lite का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा. इसमें प्रीमियम डिजाइन टेम्पलेट्स और डिजाइनिंग टूल्स यूज करने का मौका मिलेगा. वहीं फाइल, फोटो और डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने के लिए JioAICloud पर 50GB की फ्री क्लाउड स्टोरेज भी दी जा रही है.

यह भी पढ़ें - iQOO Z12 Lite 5G : 8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?