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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone Duo Customization : अब आपकी पसंद से तैयार होगा iPhone Duo, Caviar ने दिया कस्टमाइजेशन

iPhone Duo Customization : अब आपकी पसंद से तैयार होगा iPhone Duo, Caviar ने दिया कस्टमाइजेशन

Caviar ने 12 Zodiac Signs पर आधारित खास iPhone Duo कलेक्शन पेश किया है, जिसमें सोना, चांदी और उल्कापिंड जैसे मटीरियल से फोन को मनचाहा लुक दिया जा सकेगा. जानिए इस लग्जरी iPhone में क्या खास होगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 07 Nov 2026 11:42 AM (IST)
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  • कस्टमाइज्ड आईफोन डुओ की शुरुआती कीमत ₹14 लाख से अधिक.

iPhone Duo Customization : स्मार्टफोन खरीदते समय ज्यादातर लोग उसके डिजाइन, रंग और फीचर्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर फोन को अपनी पसंद के हिसाब से तैयार कराने का मौका मिले तो बात कुछ अलग हो जाती है. अब टेक्नोलॉजी और लग्जरी का ऐसा ही मेल देखने को मिल रहा है. लग्जरी डिवाइस बनाने वाली कंपनी Caviar ने Apple के फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo के लिए एक खास कलेक्शन पेश किया है. इसे Zodiac Collection नाम दिया गया है. इस कलेक्शन की सबसे खास बात यह है कि यूजर अपने फोन को अपने जोडिएक साइन के हिसाब से डिजाइन करा सकते हैं. इसके लिए सोना, चांदी, टाइटेनियम, कीमती पत्थरों, लेदर और उल्कापिंड जैसे खास मटीरियल के ऑप्शन दिए गए हैं.  

12 जोडिएक साइन के हिसाब से मिलेंगे डिजाइन

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Caviar ने अपने ऑनलाइन कॉन्फिगरेटर पर Zodiac Collection को लिस्ट किया है. यहां यूजर अपने  जोडिएक साइन चुन सकते हैं. इसके बाद उस जोडिएक साइन से जुड़ा एक डिफॉल्ट डिजाइन सामने आता है, जिसे अपनी पसंद के मुताबिक बदला जा सकता है. कंपनी ने सभी 12 जोडिएक साइन के लिए अलग-अलग बेस डिजाइन तैयार किए हैं. यूजर फोन के फ्रेम, पिछले पैनल, जोडिएक साइन से जुड़े सर्कल और बीच में लगे मेडलियन का मटीरियल भी चुन सकते हैं. ऐसे में एक ही मॉडल को अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ तैयार कराया जा सकता है. इसकी कीमत भी चुने गए मटीरियल और फिनिश के आधार पर तय होगी.

सोना, चांदी और लेदर से सजेगा फोन

फोन के फ्रेम के लिए यूजर सिल्वर, येलो गोल्ड, रोज गोल्ड और टाइटेनियम जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं. इसमें ब्लैक PVD कोटिंग वाले फिनिश भी शामिल हैं. पिछले पैनल को फोर्ज्ड कार्बन और अलग-अलग तरह के लेदर से कस्टमाइज किया जा सकता है. इनके अलावा गिलोशे और क्लू डे पेरिस जैसी सजावटी टेक्सचर फिनिश भी मिलती हैं.डिवाइस को और खास बनाने के लिए यूजर ज्वेलरी इनेमल, हीरे, क्रिस्टल और उल्कापिंड का ऑप्शन भी चुन सकते हैं. इनका इस्तेमाल जोडिएक साइन और फोन के दूसरे सजावटी हिस्सों में किया जा सकता है.

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14 लाख रुपये से ज्यादा है शुरुआती कीमत

इस कलेक्शन के तहत iPhone Duo Aeris मॉडल की शुरुआती कीमत 15,600 डॉलर यानी करीब 14,65,100 रुपये रखी गई है. वहीं Libra मॉडल की शुरुआती कीमत 15,372 डॉलर यानी लगभग 14,43,700 रुपये है. ये दोनों 256GB स्टोरेज वाले मॉडल हैं. Apple के iPhone Duo की भारत में शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है, हालांकि कस्टमाइज्ड फोन की फाइनल कीमत यूजर के चुने गए डिजाइन और मटीरियल पर निर्भर करेगी.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 07 Nov 2026 11:42 AM (IST)
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