भारतीयों को पसंद है पुराना आईफोन, जमकर कर रहे खरीदारी, सर्वे में हुआ खुलासा

भारतीय लोग पुराना आईफोन खूब पसंद कर रहे हैं. एक सर्वे में सामने आया है कि पुराने फोन खरीदने वाले हर 5 में से 3 लोगों ने आईफोन खरीदा है. कैशिफाई के सर्वे में पता चला है कि इस साल के पहले छह महीने में रीफर्बिश्ड मोबाइल खरीदने वाले आधे से ज्यादा ग्राहकों ने बाकी फोन की जगह आईफोन को ही चुना है. साल की पहली छमाही में बिके कुल रीफर्बिश्ड मोबाइल में से लगभग 63 प्रतिशत आईफोन थे. इससे पता चल रहा है कि लोगों में आईफोन के प्रति जूनून बढ़ रहा है.

अब सस्ते पुराने फोन कम खरीद रहे हैं लोग

सर्वे में यह भी निकलकर सामने आया है कि लोग अब पुराना फोन खरीदते समय कीमत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं. एक समय लोग पुराने फोन के लिए 15,000-30,000 रुपये का बजट रखते थे, लेकिन अब वो 60 हजार से ज्यादा कीमत वाले प्रीमियम फोन खरीद रहे हैं. इसके अलावा करीब 70 प्रतिशत यूजर्स के पास घर पर 2-3 ऐसे फोन पड़े हैं, जिन्हें वो यूज नहीं कर रहे.

पिछले साल भी खूब बिके थे सेकंड-हैंड आईफोन

रीफर्बिश्ड मोबाइल सेगमेंट में पिछले साल भी ऐप्पल का दबदबा था. पिछले साल बिकने वाले कुल सेकंड हैंड मोबाइल में से 64.5 प्रतिशत आईफोन थे. इस साल की पहली छमाही में यह आंकड़ा 63 प्रतिशत तक पहुंच गया है. फेस्टिव सीजन में इसके और बढ़ने की उम्मीद है. इस लिस्ट में बाकी कंपनियों की बात करें तो कोई ऐप्पल के आसपास भी नहीं है. रिफर्बिश्ड सेगमेंट में 10.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ वनप्लस दूसरे, 9.7 प्रतिशत के साथ शाओमी तीसरे, 6.1 प्रतिशत के साथ सैमसंग चौथे और 3.2 प्रतिशत के वीवो पांचवे स्थान पर है.

प्रो मॉडल्स की ज्यादा मांग

सेकंड-हैंड प्रीमियम फोन की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. आईफोन 12 प्रो, आईफोन 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो जैसे महंगे मॉडल्स की मांग में सालाना आधार पर 33 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है. सर्वे में यह भी पता चला कि 33 प्रतिशत लोग पुराना फोन बेचकर उससे मिले पैसे नए फोन में लगाते हैं.

