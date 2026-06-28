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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमानसून में बिगड़ जाएगा बजट, AC चलाते समय ये गलतियां की तो पसीने निकाल देगा बिजली का बिल

मानसून में बिगड़ जाएगा बजट, AC चलाते समय ये गलतियां की तो पसीने निकाल देगा बिजली का बिल

Monsoon AC Tips: बारिश के मौसम में एसी यूज करने का तरीका बदलने की जरूरत है. ऐसा न करने पर राहत भी नहीं मिलेगी और बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 28 Jun 2026 12:51 PM (IST)
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  • मॉनसून में एसी ड्राई मोड पर चलाएं, उमस नियंत्रित होगी।
  • बिजली बचाने के लिए एसी तापमान 24-26 डिग्री रखें।
  • एसी चलाते समय खिड़की-दरवाजे बंद रखें, बिजली बचेगी।
  • एसी के फिल्टर नियमित साफ रखें, दक्षता बढ़ाएँ।

Monsoon AC Tips: देश के कई हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है और बाकी जगहों पर इसका इंतजार किया जा रहा है. इस सीजन में होने वाली बारिश सुकून देती है, लेकिन उमस जीना मुश्किल कर देती है. हवा में नमी बढ़ जाने के कारण पंखे और कूलर चलाने का भी फायदा नहीं होता. इस कारण लोग एसी चलाकर इस उमस से बचते हैं, लेकिन अगर आप मानसून में गर्मियों की तरह ही एसी यूज कर रहे हैं तो आपका बिजली का बिल आसमान छू जाएगा. इसलिए मानसून में एसी की कुछ सेटिंग्स बदलने की जरूरत है. इससे बिल भी बचेगा और कूलिंग भी ज्यादा होगी.

मानसून में एसी चलाते समय इन गलतियों से बचें

हर समय कूल मोड यूज करना- एसी का कूल मोड आग बरसाती गर्मी से राहत दे सकता है, लेकिन मानसून में यह मोड काम नहीं आएगा. यह भले ही टेंपरेचर को कम कर देगा, लेकिन हवा से नमी को नहीं हटा पाएगा. इस कारण एसी चलने के बावजूद भी आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे. इसलिए जब उमस ज्यादा हो तो एसी में कूल की बजाय ड्राई मोड यूज करें. इससे हवा से नमी भी गायब हो जाएगी और बिजली की खपत भी कम होगी.

टेंपरेचर को 16 या 18 डिग्री पर सेट करना- अगर आप बिजली बिल की बचत करना चाहते हैं तो एसी का टेंपरेचर 16 या 18 डिग्री पर सेट न करें. कई लोगों को लगता है कि कम टेंपरेचर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप टेंपरेचर 16 डिग्री सेट करते हैं तो एसी को ज्यादा काम करना पड़ेगा और यह ज्यादा बिजली की खपत करेगा. इसलिए टेंपरेचर को 24-26 डिग्री पर रखें.

खिड़की-दरवाजे खुले छोड़ना- एसी यूज करते समय कमरे के खिड़की और दरवाजे खुले न छोड़ें. यह गलती भारी पड़ सकती है. दरअसल, जब बाहर से गर्म हवा आएगी तो यह कमरे के टेंपरेचर को बढ़ा देगी.इस कारण कमरे को ठंडा करने के लिए एसी को फिर से ज्यादा काम करना पड़ेगा. इससे बिजली की खपत बढ़ती है और इसका सीधा असर आपके बिजली बिल पर दिखेगा. 

फिल्टर को साफ न करना- एसी की एफिशिएंसी काफी हद तक इस पर निर्भर करती है कि उसके फिल्टर कैसे हैं. अगर फिल्टर गंदे हो गए हैं और इन पर धूल-मिट्टी जम गई है तो यह कूलिंग को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है. इसलिए एसी के फिल्टर को नियमित तौर पर साफ करते रहें. इसी तरह आउटडोर यूनिट को भी साफ रखें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 28 Jun 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC Tips TECH NEWS
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