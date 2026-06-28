मानसून में बिगड़ जाएगा बजट, AC चलाते समय ये गलतियां की तो पसीने निकाल देगा बिजली का बिल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मॉनसून में एसी ड्राई मोड पर चलाएं, उमस नियंत्रित होगी।

बिजली बचाने के लिए एसी तापमान 24-26 डिग्री रखें।

एसी चलाते समय खिड़की-दरवाजे बंद रखें, बिजली बचेगी।

एसी के फिल्टर नियमित साफ रखें, दक्षता बढ़ाएँ।

Monsoon AC Tips: देश के कई हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है और बाकी जगहों पर इसका इंतजार किया जा रहा है. इस सीजन में होने वाली बारिश सुकून देती है, लेकिन उमस जीना मुश्किल कर देती है. हवा में नमी बढ़ जाने के कारण पंखे और कूलर चलाने का भी फायदा नहीं होता. इस कारण लोग एसी चलाकर इस उमस से बचते हैं, लेकिन अगर आप मानसून में गर्मियों की तरह ही एसी यूज कर रहे हैं तो आपका बिजली का बिल आसमान छू जाएगा. इसलिए मानसून में एसी की कुछ सेटिंग्स बदलने की जरूरत है. इससे बिल भी बचेगा और कूलिंग भी ज्यादा होगी.

मानसून में एसी चलाते समय इन गलतियों से बचें

हर समय कूल मोड यूज करना- एसी का कूल मोड आग बरसाती गर्मी से राहत दे सकता है, लेकिन मानसून में यह मोड काम नहीं आएगा. यह भले ही टेंपरेचर को कम कर देगा, लेकिन हवा से नमी को नहीं हटा पाएगा. इस कारण एसी चलने के बावजूद भी आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाएंगे. इसलिए जब उमस ज्यादा हो तो एसी में कूल की बजाय ड्राई मोड यूज करें. इससे हवा से नमी भी गायब हो जाएगी और बिजली की खपत भी कम होगी.

टेंपरेचर को 16 या 18 डिग्री पर सेट करना- अगर आप बिजली बिल की बचत करना चाहते हैं तो एसी का टेंपरेचर 16 या 18 डिग्री पर सेट न करें. कई लोगों को लगता है कि कम टेंपरेचर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप टेंपरेचर 16 डिग्री सेट करते हैं तो एसी को ज्यादा काम करना पड़ेगा और यह ज्यादा बिजली की खपत करेगा. इसलिए टेंपरेचर को 24-26 डिग्री पर रखें.

खिड़की-दरवाजे खुले छोड़ना- एसी यूज करते समय कमरे के खिड़की और दरवाजे खुले न छोड़ें. यह गलती भारी पड़ सकती है. दरअसल, जब बाहर से गर्म हवा आएगी तो यह कमरे के टेंपरेचर को बढ़ा देगी.इस कारण कमरे को ठंडा करने के लिए एसी को फिर से ज्यादा काम करना पड़ेगा. इससे बिजली की खपत बढ़ती है और इसका सीधा असर आपके बिजली बिल पर दिखेगा.

फिल्टर को साफ न करना- एसी की एफिशिएंसी काफी हद तक इस पर निर्भर करती है कि उसके फिल्टर कैसे हैं. अगर फिल्टर गंदे हो गए हैं और इन पर धूल-मिट्टी जम गई है तो यह कूलिंग को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है. इसलिए एसी के फिल्टर को नियमित तौर पर साफ करते रहें. इसी तरह आउटडोर यूनिट को भी साफ रखें.

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