दिल्ली-NCR में मानसून की आहट तेज, तपती गर्मी से मिलेगी राहत; गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

दिल्ली-एनसीआर में मानसून की दस्तक अब साफ तौर पर महसूस होने लगी है. आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही और सूरज की लुकाछिपी का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आगामी दिनों में एनसीआर के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है.

मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले हल्की बारिश, गरज-चमक और मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा. राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी दिन के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में रविवार (28 जून) को भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा और गरज-चमक विकसित होने की संभावना व्यक्त की गई है. रविवार को मौसम में 62 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी. हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. सुबह से मौसम सुहावना बना रहेगा.

अगले हफ्ते कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम

सोमवार 29 जून को मौसम फिर से बदलने के आसार हैं. अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. मंगलवार (30 जून) को अधिकतम तापमान 38 डिग्री तथा न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है.

वहीं बुधवार (1 जुलाई) को तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है. गुरुवार (2 जुलाई) को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है.

मौसम को लेकर अधिकारियों ने क्या कहा?

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक एनसीआर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. बीच-बीच में धूप निकलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी. हालांकि, बारिश के दौरान बिजली चमकने और तेज हवाओं के समय लोगों को खुले स्थानों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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