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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में मानसून की आहट तेज, तपती गर्मी से मिलेगी राहत; गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

दिल्ली-NCR में मानसून की आहट तेज, तपती गर्मी से मिलेगी राहत; गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

Delhi-NCR Mansoon Update: मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले हल्की बारिश, गरज-चमक और मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा. आगामी दिनों में एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा, IANS एजेंसी |  Updated at : 28 Jun 2026 06:27 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में मानसून की दस्तक अब साफ तौर पर महसूस होने लगी है. आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही और सूरज की लुकाछिपी का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आगामी दिनों में एनसीआर के लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है. 

मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने से पहले हल्की बारिश, गरज-चमक और मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा. राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी भी दिन के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में रविवार (28 जून) को भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा और गरज-चमक विकसित होने की संभावना व्यक्त की गई है. रविवार को मौसम में 62 प्रतिशत नमी देखने को मिलेगी. हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. सुबह से मौसम सुहावना बना रहेगा.

अगले हफ्ते कैसा रहेगा दिल्ली-एनसीआर का मौसम

सोमवार 29 जून को मौसम फिर से बदलने के आसार हैं. अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. मंगलवार (30 जून) को अधिकतम तापमान 38 डिग्री तथा न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. 

वहीं बुधवार (1 जुलाई) को तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है. अधिकतम तापमान 36 डिग्री तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. इस दिन भी गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है. गुरुवार (2 जुलाई) को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दिन सामान्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है. 

मौसम को लेकर अधिकारियों ने क्या कहा?

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक एनसीआर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. बीच-बीच में धूप निकलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी. हालांकि, बारिश के दौरान बिजली चमकने और तेज हवाओं के समय लोगों को खुले स्थानों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 06:27 AM (IST)
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