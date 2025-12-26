हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइलनए साल की होगी धांसू शुरुआत, जनवरी में लॉन्च होने को तैयार हैं ओप्पो से लेकर वीवो तक के ये स्मार्टफोन

नए साल की होगी धांसू शुरुआत, जनवरी में लॉन्च होने को तैयार हैं ओप्पो से लेकर वीवो तक के ये स्मार्टफोन

अगर आप नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो जनवरी में कई नए ऑप्शन लॉन्च होने जा रहे हैं. शाओमी जहां अपने रेडमी नोट को वापस ला रही है, वहीं ओप्पो भी नई सीरीज लॉन्च करेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Dec 2025 07:41 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्मार्टफोन के दीवानों के लिए 2026 की धाकड़ शुरुआत होने जा रही है और जनवरी में कई शानदार मोबाइल लॉन्च होने के लिए तैयार हैं. नए साल की शुरुआत से ही कंपनियां बजट सेगमेंट से लेकर प्रीमियम डिवाइस लॉन्च करना शुरू कर देंगी. ऐसे में अगर आप नए साल में नया फोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बाजार में कई नए ऑप्शन आ जाएंगे. आइए एक नजर डालते हैं कि जनवरी में कौन-कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं.

Redmi Note 15 

चाइनीज कंपनी शाओमी अपनी रेडमी नोट सीरीज को वापस ला रही है. 6 जनवरी को Redmi Note 15 को लॉन्च किया जाएगा. इसमें 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है. उम्मीद है कि इसे Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर और 108MP के मेन कैमरा से लैस किया जाएगा. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 25,000 रुपये रह सकती है.

OPPO Reno 15 सीरीज

OPPO Reno 15 सीरीज को चीन में लॉन्च किया जा चुका है और माना जा रहा है कि 8 जनवरी को इसे भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा. इसमें Oppo Reno 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini समेत तीन मॉडल हो सकते हैं. इस सीरीज की शुरुआती कीमत 40,000 रुपये रह सकती है. तीनों ही फोन्स को लेटेस्ट फीचर से लैस किया जाएगा.

Vivo X300 FE

इस फोन को हाल ही में एक सर्टिफिकेशन साइट पर स्पॉट किया गया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इसे जनवरी के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है. इसमें 6.31 इंच का OLED LTPO डिस्प्ले मिलेगा और यह Android 16 पर रन करेगा. रियर में इसे 50MP + 8MP + 50MP का ट्रिपल कैमरा और फ्रंट में भी 50MP का लेंस मिलेगा. इसकी कीमत अभी तक सामने नहीं आई है.

Vivo V70

Vivo V70 को भारत में लॉन्चिंग के लिए हरी झंडी मिल चुकी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है. 6.5 इंच के डिस्प्ले वाला यह फोन 8GB+256GB और12GB+256GB वेरिएंट में लॉन्च होगा. भारत में इसकी कीमत करीब 45,000 रुपये से शुरू हो सकती है.

Published at : 26 Dec 2025 07:41 AM (IST)
TECH NEWS Upcoming Mobile Oppo Reno 15 Series Redmi Note 15 Vivo X300 FE Vivo V70
