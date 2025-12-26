हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीYear Ender 2025: खत्म हुआ इन प्रोडक्ट्स का दौर, ऐप्पल ने इस साल बंद कर दिए अपने ये 25 डिवाइसेस

Year Ender 2025: खत्म हुआ इन प्रोडक्ट्स का दौर, ऐप्पल ने इस साल बंद कर दिए अपने ये 25 डिवाइसेस

Year Ender 2025: ऐप्पल ने इस साल अपने 25 प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया है. इनमें से अधिकतर को नई अपग्रेड के साथ रिप्लेस किया गया है, जबकि कुछ को पूरी तरह बंद किया गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Dec 2025 06:42 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Year Ender 2025: साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है और टेक दिग्गज ऐप्पल ने इस साल अपने कई प्रोडक्ट्स को बंद करते हुए हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है. इन बंद हुए अधिकतर प्रोडक्ट्स को नए मॉडल के साथ रिप्लेस किया गया है, लेकिन iPhone SE लाइनअप को पूरी तरह बंद कर दिया गया है. ऐप्पल ने इस साल की शुरुआत में इसे बंद करते हुए इसे iPhone 16e से रिप्लेस किया था. इसी तरह आईफोन प्लस लाइन को भी टाटा बाय-बाय कह दिया. आइए एक नजर डालते हैं कि ऐप्पल ने इस साल किन प्रोडक्ट्स को बंद किया है.

इस साल बंद हो गए ये आईफोन

ऐप्पल ने 2016 में लॉन्च हुए iPhone SE को पूरी तरह बंद कर दिया है. इसी तरह iPhone Plus मॉडल को भी अल्ट्रा-थिन आईफोन एयर से रिप्लेस किया गया है. अभी आईफोन 16 प्लस बिक्री के लिए उपलब्ध है, लेकिन आईफोन 14 प्लस और आईफोन 15 प्लस को बंद कर दिया गया है. इनके अलावा इस साल आईफोन 14, आईफोन 15 को बंद कर दिया गया है और आईफोन 16 प्रो मॉडल्स की जगह आईफोन 17 प्रो मॉडल्स आ गए.

बंद हो गए ये आईपैड

ऐप्पल ने इस साल M4 चिप वाले आईपैड प्रो को M5 चिप से रिप्लेस किया है. इसी तरह M2 वाले आईपैड एयर की जगह M3 चिप वाला मॉडल लाया गया है और आईपैड 10 के पुराने वर्जन को बंद कर नया मॉडल A16 चिप के साथ लॉन्च किया गया है.

मैकबुक्स

ऐप्पल ने 2025 में M2 Max और M2 Ultra चिप के साथ आने वाले मैक स्टूडियो, M4 चिप के साथ आने वाले 14 इंच के मैकबुक प्रो, M3 चिप के साथ आने वाले 13 और 15 इंच के मैकबुक एयर और M2 चिप के साथ आने वाले 12 इंच के मैकबुक एयर को भी बंद कर दिया है.

वॉच और दूसरे प्रोडक्ट्स

ऐप्पल ने इस साल वॉच अल्ट्रा 2, वॉच सीरीज 10, वॉच SE 2 के साथ-साथ एयरपॉड्स प्रो 2, M2 चिप वाले ऐप्पल विजन प्रो, Qi 2 सपोर्ट वाले मैग्सेफ चार्जर, 30W USB-C पावर एडेप्टर, लाइटनिंग टू 3.5mm ऑडियो केबल और मैग्सेफ टू मेग्सेफ 2 कन्वर्टर को अलविदा कह दिया है. 

WhatsApp पर गलती से डिलीट हो गई चैट? टेंशन की कोई बात नहीं, बिना बैकअप भी ऐसे हो जाएगी रिकवर

Published at : 26 Dec 2025 06:42 AM (IST)
IPhone SE IPad Pro Apple IPhone 16 Pro Max New Year 2026 Year Ender 2025
