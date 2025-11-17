हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीये हैं लैपटॉप में वायरस होने के संकेत, दिखते ही तुरंत कर लें ये सारे काम, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

ये हैं लैपटॉप में वायरस होने के संकेत, दिखते ही तुरंत कर लें ये सारे काम, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान

लैपटॉप में वायरस आने से कई नुकसान हो सकते हैं. यह लैपटॉप की परफॉर्मेंस को स्लो करने के साथ-साथ डेटा लीक भी कर सकता है. इसलिए इससे बचाव जरूरी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Nov 2025 02:42 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है या आप कोई USB ड्राइव प्लग-इन करते हैं तो वायरस का खतरा बढ़ जाता है. हर साल अलग-अलग वायरस से लोगों के लैपटॉप को निशाना बनाया जा रहा है. वायरस सिस्टम में घुसकर इसे क्रैश कर सकते हैं. कई मामलों में ये डेटा चोरी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे आपकी प्राइवेट इंफोर्मेशन गलत हाथों में पड़ सकती है. इसलिए वायरस की पहचान कर इसे एलिमिनेट करना जरूरी है. आज हम आपको इस प्रोसेस में काम आने वाली कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं.

वायरस होने पर दिखते हैं ये संकेत

स्पीड स्लो हो जाना- वायरस लैपटॉप के रिसोर्सेस को यूज कर लेता है, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. अगर आपको फाइल एक्सेस करते समय, ऐप्स स्विच करते समय स्पीड कम लग रही है तो सिस्टम में वायरस हो सकता है.

पॉप-अप एड आना- अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सिस्टम पर पॉप-अप एड नजर आ रही है तो यह खतरनाक संकेत है. अगर आप इन एड पर क्लिक करते हैं तो ये आपको मलेशियस वेबसाइट पर ले जाती हैं.

अनएक्सपेक्टेड चेंज नजर आना- वायरस आपकी मर्जी के बिना भी फाइल्स, डेस्कटॉप वॉलपेपर और सिस्टम सेटिंग में छेड़छाड़ कर सकती है. ऐसे में अगर आपको अपने सिस्टम में कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज नजर आए तो सावधान हो जाना चाहिए.

बार-बार सिस्टम क्रैश होना- अगर बिना किसी खराबी के आपका सिस्टम क्रैश हो रहा है तो यह मालवेयर का काम हो सकता है. दरअसल, मालवेयर ऐप्स को नॉन-रिस्पॉन्सिव बनाने के साथ-साथ सिस्टम को भी क्रैश कर सकते हैं.

वायरस को ऐसे करें डिटेक्ट

मालवेयर स्कैनर और ऑनलाइन स्कैनर के अलावा भी कई तरीके हैं, जिससे सिस्टम में वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है. कुछ ऐसी ब्राउजर एक्टेंशन्स आती है, जो रियल-टाइम में वायरस को डिटेक्ट कर डेंजरस वेबसाइट और डाउनलोड को ब्लॉक कर सकती हैं. इसके अलावा आप फायरवॉल सेटअप कर भी वायरस से बच सकते हैं.

वायरस डिटेक्ट होने पर क्या करें?

अगर आपके सिस्टम में वायरस डिटेक्ट हो जाता है तो सबसे पहले इसे इंटरनेट से डिसकनेक्ट कर दें. इससे वायरस सिस्टम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा. इसके बाद सिस्टम पर स्टोर अपनी सारी जरूरी फाइल्स का बैकअप ले लें. अगर वायरस फाइल्स को करप्ट कर देता है तो यह बैकअप आपके काम आएगा. इसके बाद अपने सिस्टम पर एंटीवायरस से स्कैन कर लें. 

एक साथ लॉन्च नहीं होंगे नई सीरीज के सारे आईफोन, ऐप्पल की प्लानिंग जानकर सैमसंग और गूगल को आ जाएगा पसीना

Published at : 17 Nov 2025 02:42 PM (IST)
