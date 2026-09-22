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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगलत रिचार्ज होने पर रिफंड के लिए कितने घंटे के अंदर करनी होती है शिकायत

गलत रिचार्ज होने पर रिफंड के लिए कितने घंटे के अंदर करनी होती है शिकायत

अगर आप से गलत नंबर पर मोबाइल रिचार्ज हो गया है तो तुरंत शिकायत कर के आप रिफंड पा सकते हैं. जानिए शिकायत करने का सही तरीका और रिफंड से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी के बारे में.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 22 Sep 2026 06:56 PM (IST)
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आजकल मोबाइल रिचार्ज करना बेहद आसान हो गया है. कुछ ही सेकंड में घर बैठे फोन रिचार्ज हो जाता है. लेकिन अक्सर यह सुनने में आता है कि जल्दबाजी में कई बार गलत मोबाइल नंबर पर रिचार्ज हो गया है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे जरूरी बात यह है कि शिकायत करने में बिल्कुल देरी न करें. ऐसे में आइए जानते हैं गलत रिचार्ज होने पर क्या करना होता है और कितने घंटे में रिफंड के लिए शिकायत करनी होती है.

गलत रिचार्ज होते ही क्या करें?

अक्सर जल्दबाजी में लोग गलत मोबाइल नंबर डाल देते हैं. अगर आपने भी यही गलती कर दी है, तो सबसे पहले रिचार्ज की जानकारी सुरक्षित रखें. इसमें Transaction ID, रिचार्ज की तारीख और समय, पैक और जिस नंबर पर रिचार्ज हुआ है, जैसी जानकारी शामिल होना चाहिए. इसके बाद तुरंत उसी ऐप या वेबसाइट के कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज करें, जिससे आपने रिचार्ज किया था. अगर रिचार्ज मोबाइल कंपनी की वेबसाइट या ऐप से किया गया है तो वहां उपलब्ध शिकायत विकल्प का इस्तेमाल करें.

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क्या 24 घंटे के अंदर शिकायत करना जरूरी है?

कई लोगों को लगता है कि गलत रिचार्ज का पैसा वापस लेने के लिए 24 घंटे के अंदर शिकायत करना जरूरी होता है. लेकिन यह नियम सभी कंपनियों पर लागू नहीं होता. जैसे MyJio App या कस्टमर केयर के जरिए 1 से 3 घंटे के अंदर प्लान केंसल करने का विकल्प मिलता है. वहीं Airtel Thanks App पर 2 से 3 घंटे के भीतर संपर्क करना जरूरी होता है. हालांकि जल्दी शिकायत करना बेहतर होता है और रिफंड मिलने की संभावना भी अधिक रहती है. देरी होने पर रिचार्ज का इस्तेमाल हो सकता है और ऐसे में उसे वापस कराना मुश्किल हो सकता है.

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रिफंड कब मिल सकता है?

रिफंड मिलना कई बातों पर निर्भर करता है. अगर गलत नंबर पर किया गया रिचार्ज अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो पैसा वापस मिलने की संभावना होती है. लेकिन अगर रिचार्ज का इस्तेमाल हो चुका है या कंपनी की शर्तों के अनुसार सफल रिचार्ज को केंसल नहीं किया जा सकता, तो रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है.

शिकायत करते समय क्या जानकारी दें?

कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करते समय आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी पड़ सकती है. इसमें रिचार्ज करने वाला नंबर, गलत नंबर, रिचार्ज के पैसे, पैमेंट का तरीका, तारीख और समय तथा Transaction ID शामिल हो सकती है. अगर आपके पास पैमेंट का स्क्रीनशॉट है तो उसे भी संभालकर रखें. इससे शिकायत की जांच में मदद मिलती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 22 Sep 2026 06:56 PM (IST)
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