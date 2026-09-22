गलत रिचार्ज होने पर रिफंड के लिए कितने घंटे के अंदर करनी होती है शिकायत

आजकल मोबाइल रिचार्ज करना बेहद आसान हो गया है. कुछ ही सेकंड में घर बैठे फोन रिचार्ज हो जाता है. लेकिन अक्सर यह सुनने में आता है कि जल्दबाजी में कई बार गलत मोबाइल नंबर पर रिचार्ज हो गया है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे जरूरी बात यह है कि शिकायत करने में बिल्कुल देरी न करें. ऐसे में आइए जानते हैं गलत रिचार्ज होने पर क्या करना होता है और कितने घंटे में रिफंड के लिए शिकायत करनी होती है.

गलत रिचार्ज होते ही क्या करें?

अक्सर जल्दबाजी में लोग गलत मोबाइल नंबर डाल देते हैं. अगर आपने भी यही गलती कर दी है, तो सबसे पहले रिचार्ज की जानकारी सुरक्षित रखें. इसमें Transaction ID, रिचार्ज की तारीख और समय, पैक और जिस नंबर पर रिचार्ज हुआ है, जैसी जानकारी शामिल होना चाहिए. इसके बाद तुरंत उसी ऐप या वेबसाइट के कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज करें, जिससे आपने रिचार्ज किया था. अगर रिचार्ज मोबाइल कंपनी की वेबसाइट या ऐप से किया गया है तो वहां उपलब्ध शिकायत विकल्प का इस्तेमाल करें.

क्या 24 घंटे के अंदर शिकायत करना जरूरी है?

कई लोगों को लगता है कि गलत रिचार्ज का पैसा वापस लेने के लिए 24 घंटे के अंदर शिकायत करना जरूरी होता है. लेकिन यह नियम सभी कंपनियों पर लागू नहीं होता. जैसे MyJio App या कस्टमर केयर के जरिए 1 से 3 घंटे के अंदर प्लान केंसल करने का विकल्प मिलता है. वहीं Airtel Thanks App पर 2 से 3 घंटे के भीतर संपर्क करना जरूरी होता है. हालांकि जल्दी शिकायत करना बेहतर होता है और रिफंड मिलने की संभावना भी अधिक रहती है. देरी होने पर रिचार्ज का इस्तेमाल हो सकता है और ऐसे में उसे वापस कराना मुश्किल हो सकता है.

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रिफंड कब मिल सकता है?

रिफंड मिलना कई बातों पर निर्भर करता है. अगर गलत नंबर पर किया गया रिचार्ज अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो पैसा वापस मिलने की संभावना होती है. लेकिन अगर रिचार्ज का इस्तेमाल हो चुका है या कंपनी की शर्तों के अनुसार सफल रिचार्ज को केंसल नहीं किया जा सकता, तो रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है.

शिकायत करते समय क्या जानकारी दें?

कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करते समय आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी पड़ सकती है. इसमें रिचार्ज करने वाला नंबर, गलत नंबर, रिचार्ज के पैसे, पैमेंट का तरीका, तारीख और समय तथा Transaction ID शामिल हो सकती है. अगर आपके पास पैमेंट का स्क्रीनशॉट है तो उसे भी संभालकर रखें. इससे शिकायत की जांच में मदद मिलती है.

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