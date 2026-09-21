यह है दुनिया की सबसे सस्ती बर्तन धोने की मशीन, जानें इसका एक-एक फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में केल्विनेटर, वोल्टास बेको अन्य सस्ते विकल्प हैं.

आज के समय में किचन के काम को आसान बनाने के लिए स्मार्ट अप्लायंसेज तेजी से फेमस हो रहे हैं. इनमें Dishwasher भी शामिल है, जो प्लेट, कटोरी, गिलास और खाना बनाने के बर्तनों को हाथ से धोने की मेहनत कम कर सकता है. हालांकि बड़ी और महंगी Dishwasher मशीनों की कीमत कई लोगों के बजट से बाहर हो सकती है. ऐसे में छोटी किचन या कम लोगों वाले घर के लिए एक कॉम्पैक्ट मॉडल ज्यादा काम का साबित हो सकता है. अगर आप कम कीमत में Dishwasher ढूंढ रहे हैं, तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे सस्ती बर्तन धोने की मशीन कौन-सी है और इसका एक-एक फीचर कितना खास है.

दुनिया की सबसे सस्ती बर्तन धोने की मशीन कौन-सी है?

दुनिया की सबसे सस्ती बर्तन धोने वाली मशीनों में Galanz W3A1G2-0E0 का नाम टॉप पर आता है. यह एक कॉम्पैक्ट 4 Place Settings वाली Dishwasher है, जिसे छोटी रसोई और कम बर्तनों वाले घरों के लिए बनाया गया है. इस Dishwasher की कीमत करीब 22,500 रुपये है. हालांकि, अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सेलर पर मिलने वाले डिस्काउंट और ऑफर्स के कारण Galanz W3A1G2-0E0 को करीब 7 हजार से 10 हजार रुपये की कीमत में भी लिस्ट किया गया है. इसलिए खरीदने से पहले अलग-अलग जगह इसकी कीमत और ऑफर जरूर चेक कर लें.



इसका एक-एक फीचर कितना खास है?

1. इसमें बर्तन साफ करने के लिए चार अलग-अलग वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं. जरूरत के हिसाब से सही प्रोग्राम चुना जा सकता है.

2. इसमें इंटेंसिव मोड मिलता है, जो ज्यादा गंदे और चिकनाई वाले बर्तनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

3. इस मॉडल की खासियत इसका कम पानी इस्तेमाल करना भी है. एक बार वॉश साइकल में यह करीब 5 लीटर पानी खर्च करता है.

4. Dishwasher का शोर स्तर करीब 55 डेसिबल है. यानी बर्तन साफ करते समय इसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज नहीं होती है.

5. इसमें हटाया जा सकने वाला रैक दिया गया है. जरूरत पड़ने पर इसे हटाकर अंदर बड़े या ऊंचे बर्तन रखने के लिए ज्यादा जगह बनाई जा सकती है.

6. यह 4 बर्तन रखने की क्षमता वाला छोटा Dishwasher है, इसलिए एक या दो लोगों वाले घरों के लिए यूजफुल हो सकता है. इसका साइज छोटा होने की वजह से इसे सीमित जगह वाली रसोई या काउंटर पर रखा जा सकता है.

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भारत में सस्ते Dishwasher के ऑप्शन

भारत में कम कीमत वाले Dishwasher में 8 बर्तन रखने की क्षमता वाले छोटे टेबलटॉप मॉडल शामिल हैं. जिसमें पहला केल्विनेटर KDP-08B01S है. इसकी कीमत करीब 17,990 रुपये है और इसमें ज्यादा गंदे बर्तनों के लिए इंटेंसिव वॉश मोड मिलता है. वहीं वोल्टास बेको DT8S सस्ते ऑप्शन में शामिल है. इस की कीमत अलग-अलग सेलर और ऑफर के अनुसार करीब 15,990 से 19,500 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा मीडिया 8-प्लेस सेटिंग Dishwasher लिस्ट का सबसे सस्ता ऑप्शन है. जो करीब 13,000 से 15,000 रुपये की कीमत में मिल सकता है.

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