मोबाइल चार्जर बन सकता है खतरा! आपकी ये एक गलती से लग सकता है करंट का जोरदार झटका

Mobile Charger: आज के समय में मोबाइल चार्जर हर घर में मौजूद है, लेकिन इसके खतरे को अक्सर नजरअंदाज़ कर दिया जाता है. हाल ही में एक बच्चे को चार्जर में हाथ लगते ही तेज करंट का झटका लग गया जिसके बाद चार्जर की सुरक्षा पर फिर सवाल उठने लगे हैं. सामान्य दिखने वाला चार्जर गलत तरीके से इस्तेमाल होने पर जानलेवा साबित हो सकता है. खासकर घर में छोटे बच्चे हों तो यह खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें बिजली के जोखिम का अंदाज़ा नहीं होता.

सस्ते और लोकल चार्जर सबसे बड़े दोषी

बाजार में मौजूद सस्ते और बिना प्रमाणित चार्जर ऐसे हादसों की बड़ी वजह हैं. ये चार्जर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते जिसके कारण उनमें शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग और करंट लीकेज की संभावना ज़्यादा होती है. कई बार ये चार्जर थोड़े समय तक तो चलते हैं लेकिन अचानक गर्म होकर फट सकते हैं या करंट छोड़ सकते हैं. यही वजह है कि विशेषज्ञ हमेशा ब्रांडेड और प्रमाणित चार्जर ही इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं.

गीले हाथ, खराब तार और ओवरलोड

चार्जर से करंट लगने की घटनाएं अक्सर गीले हाथों से प्लग छूने, टूटी-फूटी केबल का इस्तेमाल करने या एक ही सॉकेट में कई डिवाइस लगाने से बढ़ जाती हैं. बच्चे अक्सर चार्जर को मुंह में लगाने या खींचकर खेलने की कोशिश करते हैं जिससे हादसे की संभावना और बढ़ जाती है. अगर प्लग या वायर थोड़ा भी क्षतिग्रस्त हो तो करंट सीधा यूज़र के शरीर से होकर गुजर सकता है.

कैसे बचें ऐसे हादसों से? अपनाएं ये जरूरी सावधानियां

चार्जर का सुरक्षित इस्तेमाल ही इन हादसों से बचने का सबसे आसान तरीका है. हमेशा ओरिजिनल चार्जर और केबल का इस्तेमाल करें. चार्जिंग के दौरान फोन को बेड या तकिये के नीचे न रखें, इससे चार्जर गर्म होकर नुकसान पहुंचा सकता है. घर में बच्चे हों तो चार्जर सॉकेट को कवर करके रखें और चार्जर को हमेशा ऊंचाई पर प्लग करें. गीले हाथों से प्लग छूने से बचें और किसी भी खराब या कटे हुए तार को तुरंत बदल दें.

जरा सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना बन सकती है

चार्जर छोटी सी चीज है लेकिन इसकी गलत हैंडलिंग जान तक ले सकती है. बच्चे को करंट लगने की हालिया घटना इस बात का सबूत है कि थोड़ी सी असावधानी भी बड़ा खतरा बन सकती है. इसलिए सुरक्षा नियमों को हल्के में न लें और हर बार चार्जिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखें. आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपको और आपके परिवार को गंभीर हादसे से बचा सकती है.

