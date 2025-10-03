करोड़ों यूजर्स मुश्किल में, इसी महीने बंद हो जाएगा Windows 10 के लिए सपोर्ट, आगे क्या रास्ता?

Windows 10 यूज करने वाले करोड़ों यूजर्स मुश्किल में हैं. दरअसल, माइक्रोसॉफ्ट ने इसी महीने से विंडोज 10 के लिए टेक्निकल और सिक्योरिटी सपोर्ट बंद करने का फैसला लिया है. कंपनी 14 अक्टूबर से विंडोज 10 के लिए नया सपोर्ट रिलीज नहीं करेगी. इस फैसले के बाद विंडोज 10 पर चलने वाले सिस्टम में अगर सुरक्षा खामी या दूसरा बग आता है तो कंपनी की तरफ से इसे ठीक नहीं किया जाएगा. इससे यूजर्स की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी और साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाएगा.

क्या काम करना बंद कर देंगे कंप्यूटर?

कई लोगों को लग रहा है कि 14 अक्टूबर के बाद विंडोज 10 पर चलने वाले सिस्टम और लैपटॉप काम नहीं करेंगे. यह पूरी तरह गलत है. 14 अक्टूबर के बाद भी ये सिस्टम पहले की तरह काम करते रहेंगे. बस फर्क इतना होगा कि अब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इन सिस्टम के लिए कोई अपडेट नहीं आएगी. बता दें कि विंडोज 10 की शुरुआत जुलाई, 2015 में हुई थी और अब एक दशक बाद इसका सपोर्ट बंद किया जा रहा है.

अब आगे क्या रास्ता?

विंडोज 10 का सपोर्ट खत्म होने के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट अपने डिफेंडर एंटीवायरस को अक्टूबर, 2028 तक सिक्योरिटी अपडेट देता रहेगा. इसकी मदद से विंडोज 10 पर काम कर रहे यूजर्स को बेसिक लेवल की प्रोटेक्श मिलती रहेगी. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सटेंडेड सिक्योरिटी अपडेट्स (ESU) प्रोग्राम का भी ऐलान किया है. 15 अक्टूबर से यूजर्स इसे सब्सक्राइब कर सकेंगे. इसके जरिए यूजर्स फ्री विंडोज बैकअप ले पाएंगे या 30 डॉलर (लगभग 2,650 रुपये) देकर एक साल की कवरेज पा सकते हैं. इससे उन्हें अगले साल अक्टूबर तक प्रोटेक्शन मिल जाएगा. बिजनसेस के लिए ESU प्रोग्राम की कीमत 61 डॉलर (लगभग 5400 रुपये) है. इसे तीन साल तक रिन्यू किया जा सकता है.

इस वजह से मुश्किल में फंसे यूजर्स

अमेरिकी उपभोक्ता संगठन कंज्यूमर रिपोर्ट्स का कहना है कि कई लाख लोग ऐसे डिवाइस यूज कर रहे हैं, जिन्हें विंडोज 11 पर अपग्रेड नहीं किया जा सकता. ऐसे में विंडोज 10 का सपोर्ट खत्म होने पर इन लोगों पर साइबर हमलों का खतरा बढ़ जाएगा. रिपोर्ट्स का कहना है कि इस साल अगस्त तक पूरी दुनिया के 46 प्रतिशत से अधिक यूजर्स विंडोज 10 ही यूज कर रहे हैं. इनमें से ज्यादातर के सिस्टम विंडोज 11 की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं.

