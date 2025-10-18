अब और स्मार्ट हो जाएगा आपका कंप्यूटर, Windows 11 में आ गए कई AI फीचर्स

Windows 10 का सपोर्ट खत्म करने के कुछ ही दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 के लिए अपडेट जारी कर दी है. इस अपडेट में कई AI फीचर्स लाए गए हैं, जो यूजर्स एक्सपीरियंस को शानदार बना देंगे. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि Windows 11 पर चलने वाले सारे PC इस अपडेट के साथ AI PC बन जाएंगे. इस अपडेट के साथ कंपनी ने अपने AI असिस्टेंट Copilot को OS के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया है. यह अब डेली टास्क में यूजर्स की मदद करेगा.

Copilot के लिए AI पास खरीदने की जरूरत नहीं

माइक्रोसॉफ्ट ने Copilot की पूरी कैपेबिलिटीज यूज करने के लिए AI पास की जरूरत को खत्म कर दिया है. नई अपडेट के बाद यूजर्स 'Hey Copilot' बोलकर AI अस्टिटेंट को कमांड दे सकते हैं. बता दें कि यह फीचर डिफॉल्ट तौर पर डिसेबल है और इसे यूज करने के लिए इसे इनेबल करने की जरूरत पड़ेगी. इसके एक्टिवेट होने पर स्क्रीन पर माइक्रोफोन आइकन नजर आएगा. गुडबाय कमांड देकर यूजर AI मॉडल के साथ अपना सेशन समाप्त कर सकता है.

Copilot को मिलेगा विजन

इस अपडेट के साथ Copilot को विजन भी मिल रहा है. यह AI असिस्टेंट अब यह बता सकता है कि उसके सामने क्या है और उससे जुड़ी डिटेल भी दिखाएगा. उदाहरण के तौर पर आप इससे किसी प्रेजेंटेशन के बारे में पूछ सकते हैं. यह उस प्रेजेंटेशन को एनालाइज कर उसमें जरूरी सुधार का सुझाव भी दे सकता है. गेमिंग, ट्रैवल प्लानिंग और फोटो एडिटिंग आदि कई टास्क में यह इस तरह मदद करेगा.

Copilot Actions होगा बड़ा फीचर

इन फीचर्स के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक और फीचर पर काम कर रही है, जिसे Copilot Actions कहा जाएगा. यह एक एजेंटिक फीचर होगा, जिसकी मदद से चैटबॉट खुद ही यूजर के बिहाफ पर एक्शन ले सकेगा. एज ब्राउजर में इस फीचर का एक वर्जन उपलब्ध है और अब इसे एक्सपैंड किया जाएगा. इसके बाद यह पूरे डिवाइस पर यूजर की सहमति से कोई भी टास्क कर सकेगा.

