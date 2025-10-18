हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब और स्मार्ट हो जाएगा आपका कंप्यूटर, Windows 11 में आ गए कई AI फीचर्स

अब और स्मार्ट हो जाएगा आपका कंप्यूटर, Windows 11 में आ गए कई AI फीचर्स

माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 के लिए एक नई अपडेट का ऐलान किया है. इसमें कई AI फीचर्स शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि इनकी मदद से विंडोज 11 पर चलने वाले सारे पीसी एआई पीसी बन जाएंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

Windows 10 का सपोर्ट खत्म करने के कुछ ही दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट ने Windows 11 के लिए अपडेट जारी कर दी है. इस अपडेट में कई AI फीचर्स लाए गए हैं, जो यूजर्स एक्सपीरियंस को शानदार बना देंगे. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि Windows 11 पर चलने वाले सारे PC इस अपडेट के साथ AI PC बन जाएंगे. इस अपडेट के साथ कंपनी ने अपने AI असिस्टेंट Copilot को OS के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया है. यह अब डेली टास्क में यूजर्स की मदद करेगा. 

Copilot के लिए AI पास खरीदने की जरूरत नहीं

माइक्रोसॉफ्ट ने Copilot की पूरी कैपेबिलिटीज यूज करने के लिए AI पास की जरूरत को खत्म कर दिया है. नई अपडेट के बाद यूजर्स 'Hey Copilot' बोलकर AI अस्टिटेंट को कमांड दे सकते हैं. बता दें कि यह फीचर डिफॉल्ट तौर पर डिसेबल है और इसे यूज करने के लिए इसे इनेबल करने की जरूरत पड़ेगी. इसके एक्टिवेट होने पर स्क्रीन पर माइक्रोफोन आइकन नजर आएगा. गुडबाय कमांड देकर यूजर AI मॉडल के साथ अपना सेशन समाप्त कर सकता है.

Copilot को मिलेगा विजन

इस अपडेट के साथ Copilot को विजन भी मिल रहा है. यह AI असिस्टेंट अब यह बता सकता है कि उसके सामने क्या है और उससे जुड़ी डिटेल भी दिखाएगा. उदाहरण के तौर पर आप इससे किसी प्रेजेंटेशन के बारे में पूछ सकते हैं. यह उस प्रेजेंटेशन को एनालाइज कर उसमें जरूरी सुधार का सुझाव भी दे सकता है. गेमिंग, ट्रैवल प्लानिंग और फोटो एडिटिंग आदि कई टास्क में यह इस तरह मदद करेगा.

Copilot Actions होगा बड़ा फीचर

इन फीचर्स के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक और फीचर पर काम कर रही है, जिसे Copilot Actions कहा जाएगा. यह एक एजेंटिक फीचर होगा, जिसकी मदद से चैटबॉट खुद ही यूजर के बिहाफ पर एक्शन ले सकेगा. एज ब्राउजर में इस फीचर का एक वर्जन उपलब्ध है और अब इसे एक्सपैंड किया जाएगा. इसके बाद यह पूरे डिवाइस पर यूजर की सहमति से कोई भी टास्क कर सकेगा.

ये भी पढ़ें-

AI की रेस में ऐप्पल को एक और झटका, जिसको बनाया प्रोजेक्ट का लीडर, वही कंपनी छोड़ गया

Published at : 18 Oct 2025 06:53 AM (IST)
Tags :
Microsoft Windows 11 TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Viral Video: रील का जानलेवा जुनून, झरने में डूबा युवक, दोस्त बनाते रहे वीडियो
DIG के घर में 'नोट फैक्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
जनरल नॉलेज
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन
हेल्थ
Chronic Heart Failure Symptoms: रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
रात में सोते-सोते क्यों रुक जाती है दिल की धड़कन? इन साइलेंट लक्षणों को कभी न करें इग्नोर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget