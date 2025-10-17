AI की रेस में ऐप्पल को एक और झटका, जिसको बनाया प्रोजेक्ट का लीडर, वही कंपनी छोड़ गया

AI की रेस में पहले से ही पिछड़ रही ऐप्पल को एक और बड़ा झटका लगा है. ऐप्पल के AI सर्च प्रोजेक्ट के हेड के यांग (Ke Yang) ने कंपनी छोड़ दी है और अब वह मेटा के साथ जुड़ेंगे. यांग को कुछ हफ्ते पहले ही प्रमोशन देकर कंपनी के नए आंसर, नॉलेज और इंफोर्मेशन (AKI) ग्रुप का प्रमुख बनाया गया था. उनके जाने से कंपनी के सिरी को अपग्रेड करने के प्लान पर बड़ा असर पड़ेगा. बता दें कि पिछले एक साल के दौरान ऐप्पल के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव कंपनी छोड़कर जा चुके हैं.

सिरी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे यांग

ऐप्पल ने कुछ समय पहले ही AKI ग्रुप बनाकर इसकी कमान यांग को सौंपी थी और कंपनी के मशीन लर्निंग और AI स्ट्रैटजी विभाग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे थे. प्रमोशन से पहले यांग AKI के सर्च वाले हिस्से का नेतृत्व कर रहे थे. प्रमोशन के बाद यांग की टीम को सिरी को ChatGPT की तरह फंक्शनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी. बता दें कि पिछले काफी समय से ऐप्पल सिरी को अपग्रेड करने को लेकर संघर्ष कर रही है. कंपनी की प्लानिंग अगले साल मार्च तक सिरी के अपग्रेडेड वर्जन को लॉन्च करने की है.

मेटा कर रही है धुआंधार हायरिंग

एक तरफ जहां ऐप्पल के सीनियर अधिकारी जहां लगातार नौकरियां छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेटा जमकर हायरिंग कर रही है. AI पर काम करने के लिए मेटा लगातार अपनी सुपरइंटेलीजेंस लैब्स डिवीजन को एक्सपैंड करने में लगी है. इसी कड़ी में कंपनी ने ओपनएआई, गूगल डीपमाइंड, एंथ्रोपिक और ऐप्पल जैसी बड़ी कंपनियों के टॉप टैलेंट को हायर किया है. खुद जुकरबर्ग हायरिंग प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं. पिछले कुछ महीनों में मेटा 50 AI एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ चुकी है. इसी हफ्ते मेटा ने मीरा मूर्ति को बड़ा झटका देते हुए उनके स्टार्टअप थिंकिंग मशीन लैब के एक को-फाउंडर एंड्रयू टुलॉक को हायर किया था.

