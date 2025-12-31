बज गई खतरे की घंटी! एआई ले लेगी ये 40 नौकरियां, माइक्रोसॉफ्ट ने जारी की लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पिछले कुछ समय से एआई सिस्टम लगातार एडवांस होते जा रहे हैं और इनके कारण नौकरी जाने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन समेत कई एक्सपर्ट्स और रिसर्चर यह वार्निंग दे चुके हैं कि आने वाले समय में इंसानों के काम मशीनों से हो जाएंगे और लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा. अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि एआई के कारण वहां पहले ही काम कम हो गया है और अब नौकरियों पर खतरा है.

इन नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा

माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिसर्च में अपने एआई चैटबॉट कोपायलट के साथ हुई 2 लाख से अधिक रियल-वर्ल्ड इंटरेक्शन को एनालाइज किया ताकि यह समझा जा सके कि किन जगहों पर एआई का सबसे ज्यादा यूज होने लगा है और किन नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है. इस रिसर्च के आधार पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी लिस्ट तैयार की है. इसके मुताबिक, लैंग्वेज, इंफोर्मेशन प्रोसेसिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेशन पर आधारित नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है.

यहां देखें पूरी लिस्ट

एआई के कारण इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर, हिस्टोरियन, पैसेंजर अटैंडेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, राइटर और ऑथर, कस्टमर सर्विस रिप्रेंजेंटिव्स, CNC टूल प्रोग्राम, टेलीफोन ऑपरेटर, टिकट एजेंट और ट्रैवल क्लर्क, ब्रॉडकास्ट अनाउंसर और रेडियो डीजे, ब्रोकरेज क्लर्क, फार्म एंड होम मैनेजमेंट एजुकेटर, टेलीमार्केटर, दरबान, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, न्यूज एनालिस्ट, रिपोर्ट और जर्नलिस्ट, मैथमैटिशियन, टेक्नीकल राइटर, प्रूफरीडर और कॉपी मार्कर, होस्ट, एडिटर, बिजनेस टीचर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, प्रोडक्ट प्रमोटर, एडवरटाइजिंग सेल्स एजेंट, अकाउंट क्लर्क, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट, काउंटर एंड रेंटल क्लर्क, डेटा साइंटिस्ट, पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर, आर्काविस्ट,इकॉनोमिक्स टीचर, वेब डेवलपर, मैनेजमेंट एनालिस्ट, जियोग्राफर्स, मॉडल्स, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, पब्लिक सेफ्टी टेलीकम्युनिकेटर, स्विचबोर्ड ऑपरेटर और लाइब्रेरी साइंस टीचर की नौकरी खतरे में है. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ऐसा नहीं होगा कि इन नौकरियों से इंसान गायब ही हो जाएंगे, लेकिन इन फील्ड में एआई काम को पूरी तरह बदल रही है.

ये भी पढ़ें-

कहीं आपका फोन हैक तो नहीं हो गया है? इस एक कोड से पलक झपकते ही चल जाएगा पता