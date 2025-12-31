हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबज गई खतरे की घंटी! एआई ले लेगी ये 40 नौकरियां, माइक्रोसॉफ्ट ने जारी की लिस्ट

बज गई खतरे की घंटी! एआई ले लेगी ये 40 नौकरियां, माइक्रोसॉफ्ट ने जारी की लिस्ट

एआई के कारण नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. अब माइक्रोसॉफ्ट ने रिसर्च के बाद एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि किन नौकरियों पर एआई के कारण सबसे ज्यादा खतरा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 31 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

पिछले कुछ समय से एआई सिस्टम लगातार एडवांस होते जा रहे हैं और इनके कारण नौकरी जाने का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन समेत कई एक्सपर्ट्स और रिसर्चर यह वार्निंग दे चुके हैं कि आने वाले समय में इंसानों के काम मशीनों से हो जाएंगे और लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा. अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि एआई के कारण वहां पहले ही काम कम हो गया है और अब नौकरियों पर खतरा है. 

इन नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा

माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिसर्च में अपने एआई चैटबॉट कोपायलट के साथ हुई 2 लाख से अधिक रियल-वर्ल्ड इंटरेक्शन को एनालाइज किया ताकि यह समझा जा सके कि किन जगहों पर एआई का सबसे ज्यादा यूज होने लगा है और किन नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है. इस रिसर्च के आधार पर माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी लिस्ट तैयार की है. इसके मुताबिक, लैंग्वेज, इंफोर्मेशन प्रोसेसिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेशन पर आधारित नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है. 

यहां देखें पूरी लिस्ट

एआई के कारण इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर, हिस्टोरियन, पैसेंजर अटैंडेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, राइटर और ऑथर, कस्टमर सर्विस रिप्रेंजेंटिव्स, CNC टूल प्रोग्राम, टेलीफोन ऑपरेटर, टिकट एजेंट और ट्रैवल क्लर्क, ब्रॉडकास्ट अनाउंसर और रेडियो डीजे, ब्रोकरेज क्लर्क, फार्म एंड होम मैनेजमेंट एजुकेटर, टेलीमार्केटर, दरबान, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, न्यूज एनालिस्ट, रिपोर्ट और जर्नलिस्ट, मैथमैटिशियन, टेक्नीकल राइटर, प्रूफरीडर और कॉपी मार्कर, होस्ट, एडिटर, बिजनेस टीचर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, प्रोडक्ट प्रमोटर, एडवरटाइजिंग सेल्स एजेंट, अकाउंट क्लर्क, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट, काउंटर एंड रेंटल क्लर्क, डेटा साइंटिस्ट, पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर, आर्काविस्ट,इकॉनोमिक्स टीचर, वेब डेवलपर, मैनेजमेंट एनालिस्ट, जियोग्राफर्स, मॉडल्स, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, पब्लिक सेफ्टी टेलीकम्युनिकेटर, स्विचबोर्ड ऑपरेटर और लाइब्रेरी साइंस टीचर की नौकरी खतरे में है. माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ऐसा नहीं होगा कि इन नौकरियों से इंसान गायब ही हो जाएंगे, लेकिन इन फील्ड में एआई काम को पूरी तरह बदल रही है.

ये भी पढ़ें-

कहीं आपका फोन हैक तो नहीं हो गया है? इस एक कोड से पलक झपकते ही चल जाएगा पता

Published at : 31 Dec 2025 08:20 AM (IST)
Tags :
Microsoft Artificial Intelligence JObs TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Forecast 31st December: न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
क्रिकेट
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में झमाझम बारिश से होगा नए साल का स्वागत! IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें आज का मौसम
यूपी में झमाझम बारिश से होगा नए साल का स्वागत! IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें आज का मौसम
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: Happy New Year मैसेज से सावधान ! |Cyber Crime
Maharastra News: चुनाव लड़ने के लिए झोले में चिल्लर लेकर पहुंच गए नेताजी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: बंगाल की 'महाभारत'... चुनाव में घुसपैठ पर टक्कर | BJP Vs TMC
Bharat Ki Baat: चकमा की हत्या पर पुलिस का 'चकमा'? | Angel Chakma Death | CM Dhami | Dehradun
Sandeep Chaudhary: बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? | Mamata | Amit Shah
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast 31st December: न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
न्यू ईयर पार्टी के बीच दिल्ली में होगी बारिश, यूपी-बिहार को लेकर क्या है चेतावनी, जानें साल के आखिरी दिन का मौसम
क्रिकेट
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
भारत बनाम श्रीलंका: टी20 फॉर्मेट में हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, इस मामले में बनीं 'नंबर-1'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में झमाझम बारिश से होगा नए साल का स्वागत! IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें आज का मौसम
यूपी में झमाझम बारिश से होगा नए साल का स्वागत! IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें आज का मौसम
इंडिया
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
अवीवा बेग के साथ प्रियंका गांधी ने ली थी सेल्फी, देखें वाड्रा फैमिली की होने वाली बहू की खूबसूरत तस्वीरें
तमिल सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में तमिल की इन टॉप 10 फिल्मों ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, नंबर 1 पर रही 'कुली'
2025 में तमिल की इन टॉप 10 फिल्मों ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, नंबर 1 पर रही 'कुली'
ट्रेंडिंग
सचिन को लप्पू कहने वाली मिथलेश भाभी ने सीमा को दी चुनौती- दौलत को लेकर सीमा-सचिन को ललकारा- वीडियो वायरल
सचिन को लप्पू कहने वाली मिथलेश भाभी ने सीमा को दी चुनौती- दौलत को लेकर सीमा-सचिन को ललकारा
जनरल नॉलेज
स्पाइस जेट एयरलाइन के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?
स्पाइस जेट एयरलाइन के मालिक कौन, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?
लाइफस्टाइल
बियर के साथ रोस्टेड मूंगफली खानी चाहिए या सॉल्टेड पीनट्स, जानें कौन-सा स्नैक्स ज्यादा अच्छा?
बियर के साथ रोस्टेड मूंगफली खानी चाहिए या सॉल्टेड पीनट्स, जानें कौन-सा स्नैक्स ज्यादा अच्छा?
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget