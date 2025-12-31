कहीं आपका फोन हैक तो नहीं हो गया है? इस एक कोड से पलक झपकते ही चल जाएगा पता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





हाल ही में सरकारी एजेंसी इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनशन सेंटर ने USSD कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम को लेकर वार्निंग जारी की है. इसमें स्कैमर लोगों से USSD कोड डायल करने को कहते हैं, जिससे यूजर के फोन पर आने वाले सारे कॉल्स और मैसेज स्कैमर के पास पहुंचने लगते हैं. इसका फायदा उठाकर स्कैमर लोगों का फोन हैक कर उनका बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं. आप भी एक आसान USSD कोड की मदद से पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका फोन भी हैक नहीं हो गया है और आपकी कॉल भी तो फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं.

फोन पर कैसे करें कॉल फॉरवर्डिंग को चेक?

इसका तरीका बहुत आसान है और कुछ ही सेकंड में आप इसका पता लगा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले फोन का डायलर ओपन करें. अब इसमें *#21# एंटर करें और कॉल बटन को प्रेस कर दें. कुछ ही सेकंड में आपकी स्क्रीन पर कॉल फॉरवर्डिंग का स्टेटस सामने आ जाएगा. अगर यहां आपको नोट फॉरवर्डेड मैसेज नजर आता है तो इसका मतलब है कि आपके कॉल्स और मैसेज फॉरवर्ड नहीं किए जा रहे हैं. वहीं अगर किसी कॉल, मैसेज या डेटा के आगे कोई नंबर लिखा आता है तो इसका मतलब है कि उस सर्विस को फॉरवर्ड किया जा रहा है.

कॉल फॉरवर्डिंग को डिसेबल कैसे करें?

अगर आपको कॉल, मैसेज या डेटा सर्विस के आगे कोई अनजान नंबर नजर आता है तो तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है. इसे डिसेबल करने के लिए फिर से डायल ओपन करें और ##002# कोड को एंटर कर कॉल बटन प्रेस करें. यह प्रोसेस पूरा होते ही आपके फोन पर एक्टिवेट हुई कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस डिसेबल हो जाएगी और आप हैकिंग से बचे रहेंगे. आप हर महीने यह प्रोसेस दोहरा सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके नंबर पर आने वाले मैसेज और कॉल्स कहीं और जा रहे हैं तो यह प्रोसेस तुरंत करें और स्कैम से सुरक्षित रहें.

