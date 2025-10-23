हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला की कमाई में इस साल बंपर इजाफा, जानिये कितनी है उनकी सैलरी

माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला की कमाई में इस साल बंपर इजाफा, जानिये कितनी है उनकी सैलरी

माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नडेला की आमदनी में इस साल जबरदस्त इजाफा हुआ है. सैलरी और शेयरों के कारण उन्होंने इस साल लगभग 850 करोड़ रुपये कमाए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Oct 2025 07:32 AM (IST)
Preferred Sources

Microsoft के सीईओ सत्य नडेला की आमदनी पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत बढ़ गई है और इसके साथ ही वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले टेक कंपनियों के प्रमुखों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें 96.5 मिलियन डॉलर (लगभग 850 करोड़ भारतीय रुपये) का भुगतान किया है. कंपनी की फाइलिंग से यह जानकारी निकलकर सामने आई है. आइए जानते हैं कि नडेला की सैलरी कितनी है और उनकी कमाई कैसे बढ़ी है.

कितनी है नडेला की सैलरी?

850 करोड़ रुपये नडेला की सैलरी नहीं है. उनकी बेसिक पेय लगभग 22 करोड़ रुपये है. उनकी बाकी आमदनी कंपनी के शेयरों से होती हैं. स्टॉक मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट जितना अच्छा प्रदर्शन करेगी, नडेला की आमदनी उतनी ही बढ़ती जाएगी. इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट के शेयर जितने महंगे होते जाएंगे, नडेला की आय बढ़ती जाएगी और पिछले कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है. AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के मामले में माइक्रोसॉफ्ट अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है.

नडेला के सीईओ बनने के बाद कैसा रहा है माइक्रोसॉफ्ट का प्रदर्शन?

नडेला ने 2014 में माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ का पद संभाला था और उसके बाद से कंपनी ने AI, ऑफिस 365 और Azure आदि ऑफरिंग से लगातार चर्चा में रही है. पिछले तीन सालों में कंपनी के शेयरों की कीमत दोगुनी हो गई है और अब कंपनी की वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच गई है. AI को लेकर निवेशक भी खासे उत्साहित हैं और इन सारे कारणों से नडेल की आमदमी तेजी से बढ़ रही है.

बाकी सीईओ कितना पैसा कमा रहे?

Nvidia के सीईओ Jensen Huang ने इस साल 49.9 मिलियन डॉलर (लगभग 440 करोड़ रुपये) और ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने 2024 में 74.6 मिलियन डॉलर (लगभग 657 करोड़ रुपये) कमाए थे. इस तरह देखा जाए तो नडेला की आमदनी इनसे काफी ज्यादा है.

सैमसंग ने लॉन्च कर दिया Galaxy XR हेडसेट, कम कीमत में दिए ऐप्पल विजन प्रो जैसे धांसू फीचर्स

Published at : 23 Oct 2025 07:32 AM (IST)
