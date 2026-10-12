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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहीटिंग से सेफ्टी तक, सर्दियों में रूम हीटर खरीदने से पहले जानें ये बातें

हीटिंग से सेफ्टी तक, सर्दियों में रूम हीटर खरीदने से पहले जानें ये बातें

सर्दियों में Room Heater खरीदने से पहले उसकी हीटिंग टेक्नोलॉजी, बिजली की खपत और सेफ्टी फीचर्स जानना जरूरी है. जानिए कमरे के साइज के हिसाब से सही हीटर कैसे चुनें और बिजली का बिल बढ़ने से कैसे बचाएं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Oct 2026 02:00 PM (IST)
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  • हीटर खरीदने से पहले हीटिंग तकनीक, कमरे का आकार समझें.
  • बिजली खपत घटाने हेतु थर्मोस्टेट, टाइमर का प्रयोग करें.
  • सुरक्षा हेतु ओवरहीट, टिप-ओवर प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स अवश्य जांचें.

सर्दियों की सुबह बिस्तर से निकलना मुश्किल हो और कमरे में ठंड के कारण हाथ-पैर सुन्न महसूस हों, तो रूम हीटर की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन बाजार में मिलने वाले हर हीटर की टेक्नोलॉजी एक जैसी नहीं होती है. कोई कुछ ही मिनटों में गर्म हवा देने लगता है, तो कोई धीरे-धीरे पूरे कमरे को गर्म करता है. ऐसे में सिर्फ कीमत देखकर हीटर खरीदना सही फैसला नहीं है. हीटिंग टेक्नोलॉजी, बिजली की खपत, कमरे का आकार और सेफ्टी फीचर्स जैसी बातें भी ध्यान में रखना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि सर्दियों में Room Heater खरीदने से पहले कौन-सी बातें जान लें. 

खरीदने से पहले हीटिंग टेक्नोलॉजी जान लें

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1. ऑयल-फिल्ड रेडिएटर इसमें मौजूद तेल गर्म होकर कमरे में धीरे-धीरे गर्मी फैलाता है. यह कम आवाज करता है और बंद होने के बाद भी कुछ समय तक गर्मी देता रहता है. हालांकि कमरे को गर्म करने में करीब 15 से 20 मिनट लग सकते हैं. 

2. क्वार्ट्ज और हैलोजन हीटर - इनकी हीटिंग टेक्नोलॉजी जल्दी गर्मी देती है. ये सामने बैठे व्यक्ति को गर्म रखने के लिए यूजफुल हैं, लेकिन पूरे कमरे को समान रूप से गर्म नहीं करते है. 

3. सिरेमिक और फैन हीटर - सिरेमिक हीटर गर्म हवा फैलाने के लिए फैन का इस्तेमाल करते हैं. वहीं फैन हीटर मेटल कॉइल से हवा गर्म करते हैं. ये तेजी से गर्मी देते हैं, लेकिन फैन वाले मॉडल शोर कर सकते हैं और हवा में रूखापन महसूस हो सकता है. 

कमरे के हिसाब से चुनें हीटर की पावर

हीटर खरीदते समय कमरे का साइज सबसे जरूरी है. छोटे कमरे के लिए कम पावर वाला मॉडल सही हो सकता है, जबकि बड़े कमरे में ज्यादा हीटिंग क्षमता की जरूरत पड़ती है. आमतौर पर प्रति वर्ग फुट करीब 10 वॉट हीटिंग पावर का अनुमान लगाया जाता है. इस हिसाब से 150 वर्ग फुट के कमरे के लिए लगभग 1500 वॉट का हीटर अच्छा हो सकता है, हालांकि छत की ऊंचाई, खिड़कियों और कमरे के इंसुलेशन से जरूरत बदल सकती है. 

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बिजली का बिल बढ़ने से कैसे बचें?

रूम हीटर की बिजली खपत उसकी वॉट क्षमता और इस्तेमाल के समय पर निर्भर करती है. जैसे 1500 वॉट का हीटर रोज 5 घंटे, लगातार 90 दिन चलाने पर और 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से करीब 5,400 रुपये का खर्च आ सकता है. थर्मोस्टेट, टाइमर और ECO मोड जैसे फीचर्स तापमान को कंट्रोल करने और जरूरत न होने पर बिजली की खपत कम करने में मदद कर सकते हैं. 

सेफ्टी फीचर्स को न करें नजरअंदाज

हीटर में ओवरहीट प्रोटेक्शन और टिप-ओवर प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स जरूर चेक करें. ये ज्यादा गर्म होने या हीटर गिरने की स्थिति में सुरक्षा देने में मदद करते हैं. मजबूत बेस, सेफ्टी ग्रिल और ISI मार्क भी खरीदते समय देखना चाहिए. हीटर को पर्दों, बिस्तर, फर्नीचर और ज्वलनशील चीजों से कम से कम 2 फीट दूर रखें. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 12 Oct 2026 02:01 PM (IST)
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