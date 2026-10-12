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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से हटा तो भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'लिखकर ले लीजिए कि...'

जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से हटा तो भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'लिखकर ले लीजिए कि...'

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को आधिकारिक प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है. CJP प्रवक्ता सौरव दास ने फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार पर हमला बताया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने की जगहों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. नए आदेश के तहत जंतर-मंतर को अब आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया गया है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जंतर-मंतर से क्यों डरते हैं? जंतर-मंतर भारत के लोगों का है. क्या गृह मंत्रालय ने भारत के लोगों से सलाह ली? क्या किसी स्टेकहोल्डर से सलाह ली गई? क्या किसी संगठन से सलाह ली गई?

सौरव दास ने आगे लिखा कि लिखकर ले लीजिए जिस तरह वे लोगों के जंतर-मंतर को डी-नोटिफ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री जल्द ही भारत में लोकतंत्र को भी डी-नोटिफाई कर देंगे. यह कदम उसी दिशा में एक शुरुआत है. हम इस मनमाने फ़ैसले को स्वीकार नहीं करते. यह विरोध करने और शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के लोगों के मौलिक अधिकार पर हमला है. अब पूरा देश ही जंतर-मंतर बन रहा है.

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अब कहां कर सकेंगे लोग प्रदर्शन?

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए तीन वैकल्पिक जगहें तय की हैं. इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल हैं. इन जगहों पर प्रदर्शन के लिए लागू नियमों और अनुमति की शर्तों का पालन करना होगा. जंतर-मंतर लंबे समय से दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है.

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 12 Oct 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar CJP Sourav Das
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