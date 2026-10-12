जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट से हटा तो भड़की CJP, सौरव दास बोले- 'लिखकर ले लीजिए कि...'

दिल्ली में धरना-प्रदर्शन करने की जगहों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है. नए आदेश के तहत जंतर-मंतर को अब आधिकारिक प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया गया है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जंतर-मंतर से क्यों डरते हैं? जंतर-मंतर भारत के लोगों का है. क्या गृह मंत्रालय ने भारत के लोगों से सलाह ली? क्या किसी स्टेकहोल्डर से सलाह ली गई? क्या किसी संगठन से सलाह ली गई?

सौरव दास ने आगे लिखा कि लिखकर ले लीजिए जिस तरह वे लोगों के जंतर-मंतर को डी-नोटिफ़ाई कर रहे हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री जल्द ही भारत में लोकतंत्र को भी डी-नोटिफाई कर देंगे. यह कदम उसी दिशा में एक शुरुआत है. हम इस मनमाने फ़ैसले को स्वीकार नहीं करते. यह विरोध करने और शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के लोगों के मौलिक अधिकार पर हमला है. अब पूरा देश ही जंतर-मंतर बन रहा है.

🚨STATEMENT🚨 Unacceptable. Why is Narendra Modi scared of Jantar Mantar? The Jantar Mantar belongs to THE PEOPLE OF INDIA. Did the Ministry of Home Affairs consult with the people of India? Were any stakeholders consulted? Were any organisations consulted? Take it in writing—just how they are denotifying people’s Jantar Mantar, the Prime Minister will soon denotify democracy in India. This move is a step towards that. We do not accept this arbitrary decision. It is an assault on people’s fundamental right to protest and peaceful assembly. Ab poora desh Jantar Mantar ban raha he! @Cockroachisback — Saurav Das (@SauravDassss) October 12, 2026

अब कहां कर सकेंगे लोग प्रदर्शन?

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए तीन वैकल्पिक जगहें तय की हैं. इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान शामिल हैं. इन जगहों पर प्रदर्शन के लिए लागू नियमों और अनुमति की शर्तों का पालन करना होगा. जंतर-मंतर लंबे समय से दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है.