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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदिवाली से पहले घर की हवा को लेकर हैं परेशान? इन Air Purifier पर नजर डालें

दिवाली से पहले घर की हवा को लेकर हैं परेशान? इन Air Purifier पर नजर डालें

दिवाली से पहले बढ़ते प्रदूषण के बीच घर की हवा साफ रखने के लिए Air Purifier खरीदने का सोच रहे हैं तो Amazon Sale में एयर प्यूरीफायर पर हजारों रुपये की छूट मिल रही है. जानें बेस्ट ऑफर्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Oct 2026 01:43 PM (IST)
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  • हनीवेल, कोवे जैसे अन्य ब्रांड्स पर भी अच्छे ऑफर.

दिवाली पर घर सजाने, लाइट्स लगाने और खरीदारी करने के साथ घर के अंदर की हवा का ध्यान रखना भी जरूरी है. सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली समेत कई भारतीय शहरों में प्रदूषण और धुंध की समस्या बढ़ने लगती है. ऐसे में घर या ऑफिस के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए Amazon Great Indian Festival Sale 2026 एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

इस सेल में Xiaomi, Philips, Acerpure, Coway और दूसरे ब्रांड के एयर प्यूरीफायर अलग-अलग कीमतों पर उपलब्ध हैं. कुछ मॉडल पर हजारों रुपये तक की छूट मिल रही है. 

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Amazon Sale में एयर प्यूरीफायर पर कितनी छूट?

Amazon की सेल में Xiaomi के नए सब-ब्रांड Mijia का Air Purifier 6 लिस्टेड कीमत 24,999 रुपये की जगह 17,999 रुपये में मिल रहा है. Philips AC0920 Smart Air Purifier को 9,995 रुपये की जगह 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. 

इसके अलावा Philips AC2220 की कीमत 20,995 रुपये से घटकर 17,999 रुपये और Philips AC4221 की कीमत 27,995 रुपये से कम होकर 23,349 रुपये हो गई है. Acerpure Air Purifier 32,990 रुपये की जगह 9,999 रुपये में, Coway Airmega 50 को 9,999 रुपये की जगह 6,999 रुपये में और Cuckoo Respure को 34,990 रुपये की जगह 12,990 रुपये में लिस्ट किया गया है.

कम बजट में भी मिल रहे हैं ऑप्शन

कम कीमत में एयर प्यूरीफायर ढूंढ रहे लोगों के लिए Pigeon का मॉडल 8,999 रुपये की जगह 4,299 रुपये में उपलब्ध है. इसमें तीन चरणों वाला फिल्ट्रेशन सिस्टम, प्री-फिल्टर और HEPA फिल्टर दिया गया है. यह 0.5 माइक्रोन तक के छोटे कणों को पकड़ने में सक्षम बताया गया है. इसमें हवा की क्वालिटी बताने वाला कलर इंडिकेटर भी मिलता है. 

वहीं Xiaomi Air Purifier 4 Lite की कीमत 14,999 रुपये से घटकर 10,990 रुपये हो गई है. Xiaomi Air Purifier 4 Lite में ट्रिपल-लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, जिसमें प्राइमरी, True HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर शामिल हैं. कंपनी के अनुसार, यह 462 वर्ग फुट तक के क्षेत्र को कवर कर सकता है. इसमें रियल-टाइम एयर क्वालिटी डिस्प्ले और Xiaomi Home ऐप के जरिए स्मार्ट कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है. 

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Philips और Honeywell के मॉडल

Philips 900 Series एयर प्यूरीफायर 12,995 रुपये की जगह 11,948 रुपये में उपलब्ध है. यह 65 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के लिए है और इसमें तीन-लेयर HEPA फिल्ट्रेशन दिया गया है. वहीं Honeywell का एयर प्यूरीफायर 22,999 रुपये से घटकर 11,489 रुपये में मिल रहा है. इसमें चार-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम और PM2.5 एयर क्वालिटी इंडिकेटर दिया गया है. इसकी कवरेज क्षमता 589 वर्ग फुट तक बताई गई है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 12 Oct 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Amazon Sale 2026 Diwali Air Purifier Offers
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