ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInverter Battery Tips: घर के इनवर्टर की बैटरी में कब और कितना डालना चाहिए पानी, जान लें जरूरी बात

Inverter Battery Tips: घर के इनवर्टर की बैटरी में कब और कितना डालना चाहिए पानी, जान लें जरूरी बात

Inverter Tips: इनवर्टर खरीदने के बाद हम अक्सर उसकी बैटरी पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे महंगी बैटरी समय से पहले ही डेड हो जाती है. बैटरी में सही समय और सही मात्रा में पानी डालना बेहद जरूरी है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 15 Nov 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

Inverter Tips: अक्सर जब घर की बिजली चली जाती है तो ऐसे में लोगों को राहत देता है घर में रखा इनवर्टर, जो कि अब लगभग घर में देखने को मिलता है. अक्सर लोग एक बार इनवर्टर खरीदकर घर के किसी कोने में रख देते हैं और फिर सालों तक उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते. लेकिन जब अचानक लाइट चली जाती है और इनवर्टर 10 मिनट में ही ठप हो जाता है तब लोगों को उसकी याद आती है. 

इनवर्टर के बैकअप कम होने की सबसे बड़ी वजह उसकी बैटरी में पानी का लेवल कम हो जाना है. बहुत से लोगों को यह सही जानकारी ही नहीं होती कि बैटरी में पानी कब चेक करना चाहिए कितना भरना चाहिए और इसमें किस तरह का पानी डालना सेफ रहता है. जरा सी लापरवाही आपकी 15 से 20 हजार रुपये की महंगी बैटरी को समय से पहले डेड कर सकती है. चलिए आपको बताते हैं इनवर्टर बैटरी के रखरखाव से जुड़े जरूरी नियम जो इसकी लाइफ को दोगुना कर सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Instagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
टेक्नोलॉजी
Solar Panel:घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?
घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?
टेक्नोलॉजी
Spam Calls: स्पैम कॉल रोकने में Jio सबसे आगे, जानें अन्य कंपनियों का हाल
स्पैम कॉल रोकने में Jio सबसे आगे, जानें अन्य कंपनियों का हाल
टेक्नोलॉजी
Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें

कब डालें बैटरी में पानी?

इनवर्टर की बैटरी में लगे वॉटर लेवल इंडिकेटर को हर 45 से 60 दिनों यानी करीब डेढ़ से दो महीने में एक बार जरूर चेक करना चाहिए. अगर आपके इलाके में बिजली कटौती ज्यादा होती है या गर्मी का मौसम है तो बैटरी जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज होती है, जिससे पानी तेजी से भाप बनकर उड़ता है. ऐसे में हर महीने इंडिकेटर पर नजर रखते रहना चाहिए बैटरी के ऊपर हर सेल पर एक ट्रांसपेरेंट फ्लोट इंडिकेटर लगा होता है. जिस पर लाल और हरे रंग के निशान बने होते हैं. 

जब इंडिकेटर का सिरा लाल निशान के पास या नीचे पहुंच जाए तो समझ लें कि पानी डालने का समय आ गया है. पानी भरते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि इंडिकेटर सिर्फ हरे निशान तक ही ऊपर आए. जरूरत से ज्यादा पानी भरने पर चार्जिंग के दौरान बैटरी से एसिड बाहर उबलकर गिर सकता है जिससे बैटरी और फर्श दोनों खराब हो जाते हैं.


Inverter Battery Tips: घर के इनवर्टर की बैटरी में कब और कितना डालना चाहिए पानी, जान लें जरूरी बात

सिर्फ डिस्टिल्ड वॉटर का ही करें इस्तेमाल

अक्सर लोग बैटरी का पानी कम होने पर घर के नल का पानी या फिर RO का पानी  भर देते हैं. यह ऐसी गलती है जो आपकी बैटरी को अंदर से पूरी तरह बर्बाद कर देती है. नल या आरओ के पानी में कई तरह के मिनरल्स, क्लोरीन और आयरन मौजूद होते हैं. ये मिनरल्स बैटरी के अंदर लगी लेड प्लेट्स पर जम जाते हैं और केमिकल प्रोसेस को बिगाड़ देते हैं. 

नतीजतन बैटरी चार्ज होना बंद कर देती है और उसकी बैकअप कैपेसिटी तेजी से गिरने लगती है. इनवर्टर की बैटरी में हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वॉटर ही डालना चाहिए जो किसी भी बैटरी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है. यह पानी पूरी तरह मिनरल-फ्री और शुद्ध होता है जो बैटरी की प्लेट्स को सुरक्षित रखता है और लंबे समय तक अच्छा बैकअप देता है.


Inverter Battery Tips: घर के इनवर्टर की बैटरी में कब और कितना डालना चाहिए पानी, जान लें जरूरी बात

यह भी पढ़ें: Solar Panel:घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?

बैटरी में पानी भरते वक्त इन बातों का ध्यान रखें

बैटरी में पानी भरना सुनने में काफी आसान काम लगता है. लेकिन इस काम को करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. पानी डालने से पहले हमेशा इनवर्टर का मेन स्विच बंद कर दें और प्लग को सॉकेट से बाहर निकाल दें. चार्ज होती बैटरी में पानी डालने से करंट लगने का खतरा रहता है. 

इंडिकेटर कैप खोलने से पहले बैटरी के ऊपरी हिस्से को सूखे कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लें जिससे गंदगी सेल के अंदर न जा पाए. बैटरी में सीधे पानी न डालें इसके लिए प्लास्टिक फनल का यूज करें. इसके अलावा अगर बैटरी के टर्मिनल्स पर कार्बन जमा हो गया है तो उसे गर्म पानी और पुराने ब्रश से साफ कर दें. 

यह भी पढ़ें: Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Inverter TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Instagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
टेक्नोलॉजी
Solar Panel:घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?
घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?
टेक्नोलॉजी
Spam Calls: स्पैम कॉल रोकने में Jio सबसे आगे, जानें अन्य कंपनियों का हाल
स्पैम कॉल रोकने में Jio सबसे आगे, जानें अन्य कंपनियों का हाल
टेक्नोलॉजी
Power Bank Tips: वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
वायर वाला या वायरलेस कौन सा पावर बैंक सही रहता है, जान लें
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
US के मियामी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, रनवे पर आपस में भिड़े दो विमान
महाराष्ट्र
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
डेब्यू मैच में जीरो, सचिन-धोनी वाली लिस्ट में यश ठाकुर भी शामिल
डेब्यू मैच में जीरो, सचिन-धोनी वाली लिस्ट में यश ठाकुर भी शामिल
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
इंडिया
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- मेरे पास पैसे नहीं, PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- 'मेरे पास पैसे नहीं', PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
ट्रेंडिंग
'ले जा बेटा, दो उठा ले!' महिला की दरियादिली ने जीता दिल, रुला देगा यह वीडियो
'ले जा बेटा, दो उठा ले!' महिला की दरियादिली ने जीता दिल, रुला देगा यह वीडियो
एग्रीकल्चर
Fish Farming: कौन सी मछली देती है सबसे ज्यादा मुनाफा, जानें पालने की लागत
कौन सी मछली देती है सबसे ज्यादा मुनाफा, जानें पालने की लागत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget