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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSpam Calls: स्पैम कॉल रोकने में Jio सबसे आगे, जानें अन्य कंपनियों का हाल

Spam Calls: स्पैम कॉल रोकने में Jio सबसे आगे, जानें अन्य कंपनियों का हाल

Spam Calls: दिन भर आने वाले फालतू लोन और ऑफर्स के कॉल से परेशान हैं तो आपके लिए बड़ी खबर. TRAI की रिपोर्ट में सामने आया है कि स्पैम पर लगाम लगाने में Jio ने बाजी मार ली है जान लें बाकी कंपनियों का हाल

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 15 Nov 2026 11:25 AM (IST)
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Spam Calls: आजकल फोन पर बहुत से अनजान नंबरों से  लोन, क्रेडिट कार्ड या फालतू ऑफर्स वालों की कॉल्स आती रहती हैं. जो काफी परेशान कर देते हैं कभी कोई जरूरी मीटिंग चल रही होती है, तो कभी आप आराम कर रहे होते हैं और फोन की घंटी बज उठती है. इसलिए अब इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने कमर कस ली है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI की ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि फर्जी कॉल और प्रमोशनल मैसेज पर लगाम लगाने में कौन सी कंपनी सबसे आगे है.

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इस काम में सबसे आगे हैं. हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़ा यूजर बेस होने के बावजूद जियो के नेटवर्क से सबसे कम स्पैम कॉल्स की शिकायतें दर्ज की गई हैं जबकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं. जान लें पूरी खबर.

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Jio के नेटवर्क पर सबसे कम शिकायतें

आमतौर पर माना जाता है कि जिस कंपनी के पास जितने ज्यादा ग्राहक होंगे उसके नेटवर्क पर उतनी ही ज्यादा गड़बड़ी या स्पैम की समस्या होगी. 30 सितंबर 2026 तक के आंकड़ों को देखें तो जियो के पास करीब 52.72 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं जो देश में सबसे ज्यादा हैं. इसके बावजूद जुलाई से सितंबर तिमाही के बीच जियो के नेटवर्क से आने वाली स्पैम कॉल और फालतू मैसेज के खिलाफ महज 293716 शिकायतें ही सामने आईं. 

जियो ने सिर्फ शिकायतों को कम नहीं रखा बल्कि नियम तोड़ने वालों पर सीधा एक्शन भी लिया. कंपनी ने स्पैम फैलाने वाले 4963 मोबाइल नंबरों को पूरे एक साल के लिए ब्लॉक कर दिया. इसके अलावा 274 ऐसी संस्थाओं और कंपनियों को भी एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है जो लोगों को बार-बार फालतू मैसेज और कॉल से परेशान कर रही थीं.


Spam Calls: स्पैम कॉल रोकने में Jio सबसे आगे, जानें अन्य कंपनियों का हाल

Airtel और Vi के ग्राहकों को झेलनी पड़ी ज्यादा परेशानी

जहां एक तरफ जियो ने अपने नेटवर्क को काफी हद तक साफ रखा वहीं दूसरी तरफ एयरटेल और वोडाफोन आइडिया (Vi) का प्रदर्शन इस मामले में थोड़ा कमजोर नजर आया. एयरटेल के पास करीब 50.67 करोड़ ग्राहक हैं लेकिन इसके नेटवर्क से होने वाले स्पैम के खिलाफ 352062 शिकायतें दर्ज की गईं. वहीं सबसे ज्यादा झटका वोडाफोन आइडिया के आंकड़ों ने दिया. 

Vi का यूजर बेस जियो और एयरटेल के मुकाबले काफी कम यानी लगभग 20.08 करोड़ ही है. फिर भी इसके नेटवर्क से सबसे ज्यादा 539285 स्पैम शिकायतें मिलीं. कार्रवाई के मामले में भी दोनों कंपनियां जियो से पीछे दिखीं. एयरटेल ने जहां सिर्फ 85 स्पैम भेजने वाली संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया वहीं वोडाफोन आइडिया ने महज 9 संस्थाओं को ही ब्लॉक किया. 


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AI की मदद से लगाम लगाने की तैयारी

टेलिकाॅम कंपनियों को सिर्फ अपने नेटवर्क के नंबर को ही बंद करना ही काफी नहीं होता. बल्कि उन्हें दूसरे नेटवर्क से आने वाले स्पैम की जानकारी शेयर करना भी उतना ही जरूरी है. इस काम में भी जियो सबसे आगे रहा. जियो ने 650038 शिकायतें संबंधित टेलीकॉम कंपनियों को भेजीं जिससे उन नंबरों पर एक्शन लिया जा सके. इस मामले में एयरटेल ने 635420 और Vi ने सिर्फ 137182 शिकायतें ही आगे बढ़ाईं. 

इस बीच एक बात यह भी सामने आई कि DND यानी Do Not Disturb एक्टिवेट करने में Vi के 32.7 फीसदी और एयरटेल के 17.2 फीसदी यूजर्स आगे रहे जबकि जियो के केवल 10.7 फीसदी ग्राहकों ने ही इसे चालू किया था. फिर भी जियो के मजबूत फिल्टर सिस्टम और AI तकनीक ने कमाल कर दिखाया. कुल मिलाकर TRAI की सख्ती और कंपनियों के AI सिस्टम की मदद से अब उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में लोग फालतू के स्पैम काॅल्स से ज्यादा परेशान नहीं होंगे.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
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