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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar Panel:घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?

Solar Panel:घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?

Solar Panel: सर्दियों में गर्म पानी के लिए दो गीजर चलाते ही बिजली का बिल आसमान छूने लगता है. अगर आप भी इस भारी खर्च से बचने के लिए छत पर सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो पहले हिसाब जान लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 15 Nov 2026 12:45 PM (IST)
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Solar Panel: सर्दियों की दस्तक के साथ ही घरों में गर्म पानी की जरूरत महसूस होने लगती है. ऐसे में बाथरूम और किचन के लिए दो गीजर चलाने पड़ते हैं. लेकिन जैसे ही दोनों गीजर ऑन होते हैं बिजली की खपत बढ़ने लगती है और महीने के आखिर में भारी-भरकम बिल भरना पड़ता है. इसी टेंशन से बचने के लिए बहुत से लोग अब छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं. 

मगर सबसे बड़ा सवाल यही अटकता है कि अगर घर में एक साथ या बारी-बारी से दो गीजर चलाने हों तो कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना सही रहेगा. बिना सही हिसाब लगाए पैनल लगवाने से या तो सिस्टम ओवरलोड हो सकता है या फिर पैसे बेकार जा सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि दो गीजर का लोड उठाने के लिए आपको कितने सोलर पैनल और किस तरह के सेटअप की जरूरत पड़ेगी.

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दो गीजर के लिए बिजली का लोड कितना?

सोलर पैनल की गिनती करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके घर में लगे गीजर कितनी बिजली खींचते हैं. आमतौर पर भारतीय घरों में बाथरूम के लिए 15 से 25 लीटर का स्टोरेज गीजर इस्तेमाल होता है जिसकी क्षमता करीब 2000 वॉट यानी 2 किलोवाट होती है. वहीं किचन या दूसरे बाथरूम के लिए अगर 10 से 15 लीटर का दूसरा गीजर लगा है तो वह भी लगभग 1500 से 2000 वॉट तक बिजली लेता है. 

इसका मतलब यह है कि अगर आप दोनों गीजर एक ही समय पर चालू करते हैं तो अकेले गीजर ही 3.5 से 4 किलोवाट यानी 3500 से 4000 वॉट का भारी लोड ले लेंगे. इसके अलावा घर में पंखे, लाइटें, फ्रिज और वाई-फाई जैसे दूसरे उपकरण भी चलते रहते हैं. इसलिए सिर्फ गीजर के भरोसे हिसाब लगाना गलती होगी आपको घर के बाकी बेसिक लोड को भी इस कैलकुलेशन में जोड़कर चलना होगा.


Solar Panel:घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?

कितने सोलर पैनल लगेंगे?

अगर आप चाहते हैं कि दोनों गीजर बिना किसी रुकावट के आराम से चलें तो आपके घर के लिए कम से कम 5 किलोवाट 5kW का सोलर सिस्टम सबसे बेस्ट रहेगा. आजकल बाजार में 540 वॉट से लेकर 550 वॉट क्षमता वाले आधुनिक मोनो पर्क और बाइफेशियल सोलर पैनल काफी बिक रहे हैं. इस हिसाब से 5 किलोवाट का सेटअप तैयार करने के लिए आपको अपनी छत पर करीब 9 से 10 सोलर पैनल लगवाने होंगे. 

इन 9 से 10 पैनलों के लिए छत पर लगभग 450 से 500 वर्ग फीट की खुली जगह होनी चाहिए जहां दिन भर बिना किसी छाया के सीधी धूप आती हो. यह सिस्टम रोजाना औसतन 20 से 25 यूनिट बिजली तैयार कर देता है. इतनी बिजली में आपके दोनों गीजर दिन में एक से दो घंटे आराम से चल सकते हैं और साथ ही घर के बाकी जरूरी उपकरणों का खर्च भी आसानी से निकल जाएगा.

Solar Panel:घर पर दो गीजर चलाने हैं, इसके लिए कितने सोलर पैनल की जरूरत?

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कौन सा सेटअप चुनें?

दो गीजर चलाने के लिए सोलर सिस्टम लेते समय इनवर्टर और सिस्टम के टाइप पर ध्यान देना जरूरी है. अगर आपके एरिया में बिजली कटौती कम होती है तो ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना सही है. इसमें बैटरी का झंझट नहीं होता और दिन में बनने वाली एक्सट्रा बिजली सीधे सरकारी ग्रिड में चली जाती है जिससे आपका बिल काफी कम हो जाता है.  सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत इस पर अच्छी सब्सिडी भी मिल जाती है. 

अगर आप जहां रहते हैं वहां बिजली ज्यादा जाती है और आप बैकअप पर गीजर चलाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ऑफ-ग्रिड सिस्टम लेना सही होगा. हालांकि इसमें लिथियम बैटरियों की जरूरत होगी जिससे शुरुआती खर्च काफी बढ़ सकता है. इसलिए बजट और बिजली की व्यवस्था देख कर ही फैसला करें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:45 PM (IST)
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